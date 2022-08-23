Apple удалила аналоги банковских приложений Сбера и ВТБ из App Store

Мобильные приложения «Сбол» и «Прайм баланс», позволявшие клиентам Сбера и ВТБ проводить банковские операции, стали недоступны для скачивания в App Store, убедился корреспондент Sostav.

Продукты были произведены сторонними компаниями, однако через них клиенты кредитных оганизаций могли получить доступ к услугам банков. Sostav направил запросы в Сбер и ВТБ.

Разработчиком «Сбола» выступила компания «Открытые ИТ-решения» (LLC Open IT-Solutions), которая была создана 18 февраля. Её основной вид деятельности — консультации, работа в компьютерных технологиях и разработкой софта.

Компания также разработала приложение «Инвстр» — оно тоже исчезло из магазина Apple. Приложение позволяло совершать сделки с ценными бумагами, вход в него был доступен только через одного брокера. По функционалу оно походило на ранее удалённый сервис «Сбербанк Инвестор».

Приложение для ВТБ разработала Unicom LLC, которая создала финансовый маркетплейс «Юником24».

Пресс-служба ВТБ: Клиентам ВТБ доступно дистанционное использование наших продуктов и услуг на любой платформе. Владельцы смартфонов на базе iOS работают с web-версией «ВТБ Онлайн», которую мы адаптировали до уровня полноценного мобильного приложения, запустив десятки улучшений и новых финансовых сервисов. Пользователи могут войти в него по биометрическим данным, оплачивать услуги по QR-коду, проводить переводы с помощью адресной книги и использовать другие сервисы.

Весной Сбер и ВТБ подпали под санкции США и Великобритании, против них также ввёл санкции Евросоюз. Ограничения предполагают заморозку активов и запрет на проведение операций физическим и юридическим лицам из этих стран. После введения санкций приложения кредитных организаций были удалены из App Store.