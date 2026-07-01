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18+
01.07.2026 в 18:40

ВТБ стал ключевым кредитором АФК «Система»

Банк получил в залог от корпорации пакет акций Ozon

ВТБ стал ключевым кредитором корпорации АФК «Система» и получил в залог пакет акций маркетплейса Ozon в рамках сделки. Об этом сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова приводит «Интерфакс».

Пьянов не раскрыл, какая доля в Ozon была получена банком в залог. По словам топ-менеджера, речь идет о доле пропорционально выданным средствам, включая одну из двух акций категории А.

Накануне стало известно, что «АФК Система» привлекла 320 млрд руб., заложив в ВТБ пакет акций Ozon. Деньги предоставили ВТБ и несколько финансовых партнеров небанковского характера.

Речь идет о сделке по выдаче независимой гарантии и договора залога. АФК «Система» направит полученные средства на погашение корпоративного долга и публичных обязательств, а также на развитие портфеля активов и новые проекты.

31,8% акций Ozon принадлежит АФК «Система», 34,95% — АО «О23», которым владеют структуры Александра Чачавы. Остальные акции марктеплейса находятся в свободном обращении.

ВТБ АФК Система Ozon Сделка
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