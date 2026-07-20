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20.07.2026 в 10:45

ВТБ поддержит продавцов Wildberries после атак на логистические центры

Пострадавшие предприниматели смогут обратиться в банк за отсрочкой по кредитам

Банк ВТБ объявил о мерах поддержки для предпринимателей, чьи товары были повреждены в результате атак на логистические центры Wildberries в Московской и Тамбовской областях. Об этом Sostav сообщила пресс-служба кредитной организации.

Поддержка распространяется на клиентов среднего и малого бизнеса. В банке заявили, что разработали комплекс мер, направленных на снижение финансовой нагрузки для пострадавших продавцов.

Предприниматели смогут обратиться в ВТБ за отсрочкой по погашению основного долга и процентов по действующим кредитным соглашениям. Также банк готов рассматривать предоставление других необходимых мер поддержки в индивидуальном порядке.

Обращения клиентов принимаются через личный кабинет в онлайн-приложении «Бизнес Платформа ВТБ» и офисах банка.

Утром 18 июля стало известно об атаках беспилотников на логистические комплексы Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область).

По оценкам экспертов, восстановление объектов может обойтись в сумму от 20 до 35,8 млрд руб. Сам маркетплейс также объявил о мерах поддержки продавцов.

ВТБ Wildberries
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