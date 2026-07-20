Ущерб Wildberries от пожаров на складах может превысить 35 млрд рублей

Пожары на логистических комплексах RWB (Wildberries) в Электростали и Котовске, возникшие после атак беспилотников, вывели из строя около 7% складских мощностей компании. По оценкам экспертов, восстановление объектов может обойтись в сумму от 20 до 35,8 млрд руб. Сам маркетплейс объявил о новых мерах поддержки продавцов.

Окончательная оценка ущерба пока невозможна — специалисты ожидают завершения работы оперативных служб и доступа к пострадавшим объектам. Дополнительные сложности связаны со страхованием. По данным участников рынка, склады RWB могли не иметь полного страхового покрытия, а даже при наличии полиса риск атак БПЛА зачастую ограничен по сумме выплат или вовсе исключен.

Серьезные потери понесли продавцы, чьи товары находились на сгоревших складах. По оценкам экспертов, совокупный ущерб селлеров может исчисляться десятками миллиардов рублей, при этом большинство из них не имели страховой защиты от подобных рисков, так как действующая оферта Wildberries относит последствия атак БПЛА к обстоятельствам непреодолимой силы, поэтому обязательства маркетплейса по возмещению ущерба ограничены.

В компании уже заявили о мерах поддержки селлеров. Для продавцов RWB готовит отдельную программу компенсаций. В частности, площадка предоставит продавцам отрочку погашения долга до шести месяцев для малого и среднего бизнесов, а также отменит все комиссии за платежи внутри страны, начисление процентов на остатки по повышенной ставке.

Ранее сообщалось, что с 22 июля маркетплейс Wildberries повысит комиссию для китайских селлеров. Для большинства товарных категорий из КНР она составит 10%, в пиковых сегментах может достигнуть 20%.