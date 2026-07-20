Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.07.2026 в 05:30

Ущерб Wildberries от пожаров на складах может превысить 35 млрд рублей

Маркетплейс готовит программу поддержки пострадавших продавцов

Пожары на логистических комплексах RWB (Wildberries) в Электростали и Котовске, возникшие после атак беспилотников, вывели из строя около 7% складских мощностей компании. По оценкам экспертов, восстановление объектов может обойтись в сумму от 20 до 35,8 млрд руб. Сам маркетплейс объявил о новых мерах поддержки продавцов.

Окончательная оценка ущерба пока невозможна — специалисты ожидают завершения работы оперативных служб и доступа к пострадавшим объектам. Дополнительные сложности связаны со страхованием. По данным участников рынка, склады RWB могли не иметь полного страхового покрытия, а даже при наличии полиса риск атак БПЛА зачастую ограничен по сумме выплат или вовсе исключен.

Серьезные потери понесли продавцы, чьи товары находились на сгоревших складах. По оценкам экспертов, совокупный ущерб селлеров может исчисляться десятками миллиардов рублей, при этом большинство из них не имели страховой защиты от подобных рисков, так как действующая оферта Wildberries относит последствия атак БПЛА к обстоятельствам непреодолимой силы, поэтому обязательства маркетплейса по возмещению ущерба ограничены.

В компании уже заявили о мерах поддержки селлеров. Для продавцов RWB готовит отдельную программу компенсаций. В частности, площадка предоставит продавцам отрочку погашения долга до шести месяцев для малого и среднего бизнесов, а также отменит все комиссии за платежи внутри страны, начисление процентов на остатки по повышенной ставке.

Ранее сообщалось, что с 22 июля маркетплейс Wildberries повысит комиссию для китайских селлеров. Для большинства товарных категорий из КНР она составит 10%, в пиковых сегментах может достигнуть 20%.

RWB
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.