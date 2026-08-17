Российские банки за восемь месяцев закрыли почти 1,4 тысячи отделений

Российские банки за январь-август 2026 года закрыли около 1 370 дополнительных офисов. До конца года число ликвидированных отделений может превысить 2,1 тыс., что станет рекордным сокращением банковской сети за всю историю наблюдений, пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Сопоставимого по масштабу сокращения сети за первые восемь месяцев в последние годы не наблюдалось: предыдущий максимум составлял 894 офиса в 2021 году. При этом за весь 2021 год банки закрыли 1 588 отделений, а в 2022-м — 1 631, то есть показатель за восемь месяцев 2026 года уже приблизился к годовым значениям прошлых лет.

В среднем кредитные организации закрывали по 196 офисов в месяц — примерно вдвое больше, чем годом ранее. Около 40% сокращений пришлось на Сбербанк, который ликвидировал почти 540 отделений.

Эксперты связывают ускорение оптимизации сети с переходом клиентов в цифровые каналы и дистанционным обслуживанием. Кроме того, банки стремятся снизить расходы на содержание физических офисов.

В первом квартале 2026-го в России закрылись почти 500 банковских отделений.