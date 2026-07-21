Госдума приняла закон о регулировании криптовалют в России

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о правилах обращения криптовалют в России. Так, сделки с виртуальными монетами через посредников смогут совершать квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка РФ.

Согласно закону, квалифицированные инвесторы должны будут пройти тестирование, они смогут приобретать любые криптовалюты без лимита по сумме. Неквалифицированным инвесторам разрешат покупать наиболее ликвидные виртуальные валюты после прохождения теста и в пределах лимита (он составит не более 300 тыс. руб. в год через одного посредника).

Появятся криптообменники, в которых можно будет приобретать или продавать криптовалюту, и цифровые депозитарии, в которых будут учитываться права по таким активам. Сделки с виртуальными монетами также разрешат совершать через брокеров и управляющих, в том числе на организованных торгах.

Инвесторам разрешат обменивать криптовалюту на ценные бумаги и цифровые инструменты, выпускающиеся по российскому законодательству.

К зарубежным стейблкоинам будут применять те же требования, что и к криптовалютам. Расплачиваться виртуальными монетами внутри страны по-прежнему будет нельзя.

Если закон будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом РФ Владимиром Путиным, он вступит в силу 1 сентября 2026 года. При этом будет введен переходный период для участников рынка до 1 июля 2027 года, чтобы они успели получить лицензии и привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.