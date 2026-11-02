Volkswagen приостановил разработку электрической версии Golf

Volkswagen приостановил разработку полностью электрической версии модели Golf в штаб-квартире в Вольфсбурге. Причиной стали меры по сокращению расходов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебную записку главы массовых брендов концерна Томаса Шефера.

По словам Шефера, автопроизводитель не может позволить себе затраты на продолжение работ над проектом. При этом производственный совет Volkswagen заявил, что заморозка разработки не повлияет на сроки выхода электромобиля на рынок. Концерн рассчитывает компенсировать потерянное время.

Финансовое давление на Volkswagen усиливается. По итогам третьего квартала 2026 года убыток после налогообложения концерна вырос в 5,4 раза год к году, до 5,8 млрд евро. Операционный убыток увеличился в 4,5 раза, до 5,86 млрд евро, а выручка сократилась на 6,3%, до 75,3 млрд евро.

Среди основных проблем автопроизводителя — высокие издержки, избыточные производственные мощности, конкуренция со стороны китайских производителей и повышенные импортные пошлины в США. В рамках реструктуризации Volkswagen планирует закрыть четыре завода в Германии.

Кроме того, концерн намерен к концу десятилетия сократить до 100 тыс. рабочих мест по всему миру либо уменьшить количество выпускаемых моделей.