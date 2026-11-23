В России увеличиваются продажи автомобилей премиального сегмента. За январь—сентябрь 2026 года россияне приобрели 94,15 тыс. таких машин — на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Автостата».

Лидером по продажам стал китайский Tank с результатом 11,8 тыс. автомобилей. На втором месте расположился BMW — 11,2 тыс. машин, на третьем — Voyah с 10,8 тыс.

Дилеры также отмечают увеличение доли премиальных автомобилей в своих продажах. В «Рольфе» за январь—октябрь показатель вырос с 9,3% до 9,7%. При этом общий объем реализации автомобилей массового и премиального сегментов увеличился на 3,4%.

Одним из факторов роста стало расширение предложения. Покупателям доступны новые модели с гибридными и электрическими силовыми установками, в том числе китайских марок Voyah, Li Auto и Avatr. Одновременно увеличиваются продажи европейских брендов, поставляемых по параллельному импорту.

В «Рольфе» отмечают, что за десять месяцев продажи трех крупнейших немецких премиальных марок выросли примерно на 40%. Особенно заметно прибавила Audi: ее реализация увеличилась почти в четыре раза.

Дополнительным стимулом для покупок дилеры считают ожидаемое повышение утилизационного сбора с 1 января 2027 года. По их оценкам, часть клиентов может ускорить приобретение автомобиля до изменения ставок.

Ранее сообщалось, что налоговые начисления на автомобили стоимостью более 10 млн руб. в России по итогам 2025 года достигли рекордных 6,6 млрд руб. Это на треть больше, чем годом ранее.