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25.08.2026 в 14:20

Половина сокращений сотрудников в Volkswagen придется на Германию

Глава концерна Оливер Блюме обсудил с рабочими планы масштабной реструктуризации

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Гендиректор Volkswagen Group Оливер Блюме заявил, что около половины дополнительных сокращений рабочих мест в рамках реструктуризации концерна придется на Германию. Об этом он сказал 25 августа на встрече с более чем 10 тыс. сотрудников на главном заводе Volkswagen в Вольфсбурге, сообщает Bloomberg.

По словам Блюме, фиксированные расходы Volkswagen на 30% выше, чем у конкурентов. Глава концерна также заявил, что текущая рентабельность на уровне около 3,8% недостаточна для финансирования будущих инвестиций и развития бизнеса.

При этом Блюме уточнил, что часто упоминаемые дополнительные 50 тыс. сокращений по всему миру представляют собой теоретический расчет, а не установленную цель. Таким образом, ранее появлявшаяся оценка в 100 тыс. сокращений не означает, что Volkswagen уже утвердил увольнение такого количества сотрудников.

Компания намерена по возможности использовать добровольные меры сокращения персонала. Блюме связывает необходимость реструктуризации с ростом конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, избыточными производственными мощностями в Германии и дополнительными расходами, в том числе из-за американских тарифов.

Профсоюз встретил планы руководства резко негативно. Глава трудового комитета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила на собрании в Вольфсбурге, что доверие сотрудников к Блюме и правлению концерна подорвано. Профсоюз предупредил, что под угрозой могут оказаться еще около 40 тыс. рабочих мест в случае закрытия четырех немецких предприятий. Таким образом, оценка профсоюза по числу потенциально затронутых рабочих мест достигает 140 тыс.

В марте Volkswagen уже объявил о сокращении около 50 тыс. рабочих мест в рамках действующей программы экономии.

На прошлой неделе в Volkswagen заявили, что проведут серию встреч с сотрудниками немецких заводов на фоне «более чем критического» положения компании.

Volkswagen Германия Сокращения
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