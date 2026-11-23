Фонд «Цифровые горизонты» вышел из состава совладельцев оператора кикшеринга «Юрент», передав принадлежавшие ему 10,49% структуре основного акционера МТС. В результате доля компании выросла до 95,1%. Стоимость пакета оценивается в 900 млн руб., выяснил «Коммерсантъ».

Сделка состоялась 5 ноября 2026 года. Изменения в составе учредителей операционного лица сервиса — ООО «Юрентбайк.ру» — обнаружил «Ъ» в базе СПАРК. Миноритарным акционерам Андрею Сороко и Денису Богданову принадлежат 3,42% и 1,46% компании соответственно. В «Юрент» предложили обратиться за комментариями к акционерам, МТС и УК «Молния» на запросы издания не ответили.

Фонд «Цифровые горизонты» приобрел пакет акций в начале 2025 года у «ВЭБ Венчурс». МТС стала основным владельцем сервиса в 2024 году. Сейчас парк «Юрент» насчитывает 160 тыс. электросамокатов, компания работает в 175 городах России. По итогам 2025 года выручка ООО «Юрентбайк.ру» увеличилась на 48%, до 8,17 млрд руб., чистый убыток — в 2,7 раза, до 3,5 млрд руб.

Главный редактор портала «PRO Шеринг» Денис Кунгуров связывает консолидацию бизнеса с планами компании провести IPO в 2027 году. Весной 2025 года гендиректор «Юрент» Иван Туринге допускал выход на биржу при благоприятной рыночной конъюнктуре. Директор практики «Корпоративные финансы» Strategy Partners Михаил Жиганов полагает, что фонд мог выйти из капитала после достижения целевой доходности. Он также не исключает, что МТС в дальнейшем увеличит долю до 100%.