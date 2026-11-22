В России определили восемь регионов, в которых протестируют регулярную доставку грузов с помощью беспилотных авиационных систем. Пилотный проект Минтранса продлится до конца 2027 года. Его главная задача — оценить экономическую эффективность беспилотной логистики и подготовить модель, которую в дальнейшем можно будет применять по всей стране.



Участниками проекта стали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Татарстан, Сахалинская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Нижегородская и Рязанская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Всего на конкурс поступило 18 заявок, шесть из которых представляли регионы Дальневосточного федерального округа. При отборе учитывали 11 критериев, включая готовность инфраструктуры, операторов беспилотников и сценариев их применения.



Проект предусматривает перевозку продуктов питания, товаров повседневного спроса, посылок, документов, лекарств и медицинских материалов. Одним из приоритетных направлений станет снабжение удаленных населенных пунктов, где использование традиционного транспорта может быть затруднено.



Совокупно участники конкурса представили более 300 маршрутов беспилотной аэрологистики. Испытывать технологии планируют совместно с крупными заказчиками, российскими производителями и операторами беспилотных систем. Проект должен объединить опыт уже проведенных экспериментов и помочь сформировать экономически эффективную модель перевозок. Контролировать реализацию инициатив будут с помощью единой системы идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Она позволит собирать данные о безопасности полетов, регулярности рейсов и экономических показателях доставки.