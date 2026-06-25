GM заменит тысячу сотрудников 50 роботами

General Motors расширяет автоматизацию на заводе Factory Zero в Мичигане, внедрив около 50 коллаборативных роботов. Изменения приведут к сокращению более тысячи сотрудников предприятия, где выпускаются электромобили компании.

GM заявила, что роботы будут работать вместе с людьми и возьмут на себя повторяющиеся операции, включая установку кузовных панелей. В компании утверждают, что технология поможет повысить безопасность, снизить физическую нагрузку на персонал и повысить эффективность производства.

Однако профсоюз UAW связывает сокращение рабочих мест именно с внедрением роботов. Представители организации заявляют, что автоматизация уменьшает возможности трудоустройства и уже подали жалобы на установку новых систем.

Автоматизация Factory Zero стала частью более масштабной реструктуризации GM. В последние месяцы автопроизводитель также сокращал сотрудников в инженерных и ИТ-подразделениях, одновременно увеличивая инвестиции в роботизацию и технологии искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что Oracle сократила 21 тысячу сотрудников на фоне внедрения ИИ.