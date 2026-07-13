Власти усилят контроль за импортом одежды и обуви

Минпромторг, Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба до конца 2026 года проведут эксперимент по автоматическому контролю импорта продукции легкой промышленности. Ведомства планируют сопоставлять данные о таможенной стоимости товаров, налоговых платежах и вводе продукции в оборот, чтобы выявлять случаи недостоверного декларирования и недоплаты пошлин, сообщают «Известия».

Необходимость новой системы власти объясняют участившимися случаями занижения стоимости импортной одежды и обуви при ввозе. По данным Минпромторга, в 2025 году объем импорта продукции легкой промышленности составил 1,6 трлн руб., при этом около 60% поставок пришлось на Китай, Вьетнам и Бангладеш. В министерстве считают, что недобросовестная конкуренция оказывает дополнительное давление на российских производителей.

Результаты эксперимента ведомства должны представить в IV квартале 2026 года. Эксперты полагают, что интеграция данных ФТС, ФНС и системы маркировки «Честный знак» позволит повысить собираемость таможенных платежей и налогов, однако на начальном этапе может привести к увеличению административной нагрузки на участников рынка.

Напомним, с 1 января 2027 года налог на добавленную стоимость (НДС) на зарубежные товары, заказанные россиянами через интернет, может составить 22%. Такую меру уже поддержал Минпромторг.