Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.07.2026 в 10:20

Власти и бизнес подготовят единые правила разграничения трудовых и нетрудовых отношений

Документ с разъяснениями для компаний планируется представить до 1 сентября

Российские власти совместно с представителями бизнеса до 1 сентября намерены подготовить документ, который определит единый подход к разграничению трудовых и нетрудовых отношений. Об этом сообщили «Ведомостям» три источника, знакомые с ходом обсуждения.

Документ затронет вопросы платформенной занятости, сотрудничества с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями по договорам гражданско-правового характера, а также оказания аутсорсинговых услуг. По данным источников, к работе привлечены представители ФНС, Минтруда, Роструда, Минэкономразвития и цифровых платформ.

Предполагается, что разъяснения будут оформлены в виде меморандума либо письма с описанием лучших практик применения законодательства. Документ должен помочь сформировать единый подход к оценке различных форм занятости.

Как отметил один из собеседников издания, сейчас бизнес сталкивается с неопределенностью из-за отсутствия единых критериев, которыми руководствуются контрольные органы при проверках. Для устранения этих разночтений профильные ведомства проводят регулярные совместные консультации с участниками рынка.

По данным опроса ВЦИОМ, 44% опрошенных россиян рассматривают платформенную занятость. Чаще работа через онлайн-сервисы привлекает мужчин (47% против 41% среди женщин), людей в возрасте от 18 до 24 лет (65%), жителей городов-миллионников (56%), а также тех, кто получает до 100 тыс. руб. (45%) и от 100 до 500 тыс. руб. (45%).

бизнес Власти трудовые отношения
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.