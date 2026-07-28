Власти и бизнес подготовят единые правила разграничения трудовых и нетрудовых отношений

Российские власти совместно с представителями бизнеса до 1 сентября намерены подготовить документ, который определит единый подход к разграничению трудовых и нетрудовых отношений. Об этом сообщили «Ведомостям» три источника, знакомые с ходом обсуждения.

Документ затронет вопросы платформенной занятости, сотрудничества с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями по договорам гражданско-правового характера, а также оказания аутсорсинговых услуг. По данным источников, к работе привлечены представители ФНС, Минтруда, Роструда, Минэкономразвития и цифровых платформ.

Предполагается, что разъяснения будут оформлены в виде меморандума либо письма с описанием лучших практик применения законодательства. Документ должен помочь сформировать единый подход к оценке различных форм занятости.

Как отметил один из собеседников издания, сейчас бизнес сталкивается с неопределенностью из-за отсутствия единых критериев, которыми руководствуются контрольные органы при проверках. Для устранения этих разночтений профильные ведомства проводят регулярные совместные консультации с участниками рынка.

По данным опроса ВЦИОМ, 44% опрошенных россиян рассматривают платформенную занятость. Чаще работа через онлайн-сервисы привлекает мужчин (47% против 41% среди женщин), людей в возрасте от 18 до 24 лет (65%), жителей городов-миллионников (56%), а также тех, кто получает до 100 тыс. руб. (45%) и от 100 до 500 тыс. руб. (45%).