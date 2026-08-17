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18+
17.08.2026 в 18:51

У бывшего президента банка «Открытие» выявили признаки преднамеренного банкротства

Рубен Аганбегян был признан банкротом в прошлом году

Финансовый управляющий экс-главы банка «Открытие» Рубена Аганбегяна выявил признаки его преднамеренного банкротства. Об этом пишет РИА Новости.

Оснований для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства Аганбегяна нет. Выявлены сделки, которые не соответствуют российскому законодательству. Не обнаружены источники погашения требований кредиторов в полном объеме единовременно и в срок 36 месяцев в процедуре продажи имущества экс-главы «Открытия».

Напомним, Аганбегян работал в «Открытии» до санации кредитной организации Центробанком России в 2019 году. ЦБ обнаружил «дыру» в банке, закрыл ее за счет собственных денег и подал иск к экс-владельцам и топ-менеджерам банка на 289,5 млрд руб. Аганбегян был одним из ответчиков по иску. В 2022 году «Открытие» и Аганбегян заключили мировое соглашение.

В июле 2024 года банк непрофильных активов «Траст» попросил суд признать банкротом Аганбегяна. В марте 2025 года суд признал экс-банкира банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

Банк Открытие Банкротство
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