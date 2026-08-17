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17.08.2026 в 18:00

Суд отклонил иск Минкультуры к «Союзмультфильму» на 131 млн рублей

Ведомство может обжаловать решение в течение месяца

Арбитражный суд Москвы рассмотрел дело по исковому заявлению Минкультуры России к киностудии «Союзмультфильм» о взыскании 60 млн руб. и процентов за пользование деньгами в размере 71,1 млн руб. В иске было полностью отказано. Об этом говорится в резолютивной части решения суда.

Минкультуры подало исковое заявление 21 апреля этого года. Судебные заседания прошли 15 июня и 14 августа. Суть иска в материалах суда не раскрывалась. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» запустит ИИ-платформу для создания UGC-контента с героями студии и откажется от продажи лицензий на классических персонажей для парков и книг.

Минкультуры Суд иск Союзмультфильм
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