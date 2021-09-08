Владимир Виноградов, Pro-Vision: репозиционирование в кризис — что важно учитывать

Сейчас, спустя год после запуска репозиционирования, Pro-Vision Communications переместилось вверх в Национальном рейтинге коммуникационных компаний (НР2К), войдя в 10-ку крупнейших агентств отрасли. Очевидно, это результат действия многих факторов. Однако, как рассказал Sostav Владимир Виноградов, президент группы компаний Pro-Vision, именно репозиционирование стало катализатором позитивных изменений и помогло определиться с траекторией развития.

Мотивация к изменениям

Мы запустили процесс репозиционирования, чтобы изменить установки клиентов, партнеров и сотрудников по отношению к тому, чем занимается агентство. В последние годы компания расширила перечень услуг, пересмотрела штатное расписание, пригласив в команду узких специалистов, и нарастила отраслевую экспертизу в новых сегментах рынка маркетинговых коммуникаций. Pro-Vision стало делать гораздо больше, чем раньше. И эти перемены мы хотели отразить с помощью нового позиционирования.

Перед компанией стояли стратегические задачи: как минимум сохранить свой уровень в период турбулентности, как максимум — войти в топ-5 рейтинга коммуникационных агентств России в ближайшую пятилетку. И новое позиционирование могло бы, пусть и опосредованно, приблизить нас к решению этих задач. Простого рестайлинга нам показалось недостаточно: необходимо было переосмыслить свой статус и сформулировать, кто мы — Pro-Vision образца 2020 года. А затем транслировать это в публичное поле.

Шаг 1: пересмотреть матрицу деятельности

Вначале важно тщательно проанализировать изменения, произошедшие в течение последних лет, и систематизировать направления деятельности: от чего компания отказалась, а какие услуги пополнили ее портфель.

За два года, которые предшествовали репозиционированию, Pro-Vision начало постепенно отказываться от работы со СМИ в пользу инфлюенсеров. Так, 80% проектов по продуктовому PR были реализованы при помощи лидеров мнений. В результате наша база блогеров выросла до 12 тыс. человек, среди которых около 35% составляют региональные и нишевые блогеры.

Кроме того, 20% клиентов стали заказывать у нас разработку стратегии — из «рук» мы превратились в «голову» и начали предлагать экспертизу совершенно другого уровня. Однако эти изменения происходили в фоновом режиме. Чтобы четче обозначить расширенный пул компетенций, мы сопоставили то, чем занимались раньше, с тем, что предлагаем клиентам сейчас. В актуальный список вошли 10 направлений:

marketing communications

event marketing

digital marketing

influencer marketing

content marketing

visual marketing

creative solutions

communication strategy

data marketing

analysis, media&smm monitoring.

По мере расширения функционала мы пересмотрели штатное расписание, пригласили в команду таргетологов, digital-дизайнеров и smm-менеджеров. Это позволило глубже работать с базой и настраивать кампании под отдельные задачи, предлагая клиентам еще больше целевых каналов в рамках единой коммуникационной стратегии.

Шаг 2: изучить видение клиентов

Если клиенты выбрали вашу компанию среди множества конкурентов, значит, наверняка знают ее сильные и слабые стороны и подскажут, где найти потенциальные точки роста. Поэтому мы инициировали цикл глубинных интервью с заказчиками различных услуг — от event-маркетинга до мониторинга СМИ и соцсетей.

Именно на этом этапе возникла первая сложность: из-за пандемии потенциальные респонденты были сосредоточены на том, чтобы как-то удержать бизнес на плаву, и им было не до нашего репозиционирования. Пришлось урезать экспертный пул более чем в три раза. Это нарушило репрезентативность выборки: среди респондентов преобладали заказчики PR- и digital-услуг, в то время как клиенты event-направления, часть которых временно приостановила деятельность, не были охвачены. К тому же мы столкнулись с типичной «ошибкой выжившего» — не учли мнения бывших и потенциальных заказчиков, которые могли бы подсказать нам возможные точки роста. К счастью, чтобы сформировать показательную картину того, какими нас видят заказчики, даже 15 ответов оказалось достаточно. Опрос показал, что клиенты не в полной мере осведомлены о направлениях деятельности агентства, что подтвердило нашу гипотезу.

Шаг 3: поговорить с сотрудниками

Чтобы подход к репозиционированию был комплексным, важно узнать мнение команды: сотрудники, знакомые с компанией изнутри, помогут раскрыть потенциальные возможности и выявить риски. Для этого можно использовать сразу два инструмента: опрос Gallup Q12 и анонимный ассоциативный эксперимент. Первый дает наглядное представление об уровнях мотивации и вовлеченности персонала, второй — позволяет определить сильные стороны компании, по мнению сотрудников.

По результатам опроса Gallup Q12, индекс вовлеченности нашей команды составил 82,4%. При этом в качестве самых значимых факторов респонденты выделили дружескую атмосферу, престиж компании и креатив.

Параллельно в ходе ассоциативного эксперимента мы предложили каждому сотруднику охарактеризовать компанию тремя словами. С помощью этого метода можно получить четкую картину топовых качеств компании. В нашем случае результаты выглядели следующим образом:

профессионализм, экспертиза, опыт — 25%;

dream team, «как одна семья» — 24%;

трендовость, прогрессивность — 24%;

креативность — 21%;

ответственность за результат, внимание к деталям, индивидуальный подход к клиенту — 19%.

Шаг 4: сформулировать новое позиционирование

Большинство агентств на этапе brand mapping выбирают один из двух сценариев позиционирования: «агентство полного цикла» либо упор на конкретное сильное направление. Первый вариант хорош, но часто агентства-«многостаночники» воспринимаются настороженно, не как глубокие профессионалы в каждой из заявленных областей, а как дилетанты, чьи навыки довольно поверхностны. Отсюда и распределение задач между «профильными» агентствами, когда креаторы занимаются своим делом, диджитальщики — своим. Как следствие, в этом случае нет единой коммуникационной стратегии.

Сопоставив результаты глубинных интервью с клиентами и опроса команды, мы поняли, что заказчики хотят получить от сотрудничества с нами именно индивидуальную стратегию для своего бизнеса и соответствующие ей персонифицированные инструменты и креатив. Это и стало основой нового позиционирования.

Шаг 5: разработать новый визуальный стиль

Репозиционирование должно сопровождаться трансформацией визуального облика компании. Прошлый логотип Pro-Vision — лента Мебиуса — давно стал для нас родным. Важно было актуализировать его, но сделать это очень аккуратно, подчеркнув преемственность и оставив аудитории возможность «узнавать знакомое». В эпоху неопределенности заказчики ждут от агентств прежде всего безопасности и стабильности.

Изначально мы планировали обойтись своими силами, но решили абстрагироваться от собственных ощущений и обратиться к профессионалам на стороне. Выбор пал на Ten Times Better: при взгляде на их кейсы у нас не было сомнений, что им удастся в точности передать дух современного Pro-Vision. Дизайнеры предложили четыре варианта логотипа, из которых мы выбрали один — с упрощением формы ленты Мебиуса и градиентом, который добавил знаку объема. Принципы построения типографики при этом остались неизменными, а более геометричный шрифт привнес характер в образ компании.

Шаг 6: актуализировать HR-бренд

Репозиционирование приводит и к преобразованиям внутри компании. В частности, необходимо подчеркнуть в HR-бренде значимость ценностей, которые выявил опрос сотрудников. Чтобы сделать это, мы начали регулярно организовывать тренинги по развитию креативности и тимбилдинги. За год компания провела пять воркшопов с приглашенными экспертами в области креативного менеджмента, творческого письма и медиадизайна. В них приняли участие более 90% сотрудников, так или иначе связанных с генерацией идей. Параллельно в Pro-Vision стартовал цикл внутренних митапов, на которых коллеги обсуждают реализованные проекты и делятся интересными кейсами. Эта инициатива исходила от менеджеров агентства и была поддержана руководством.

Результаты репозиционирования Pro-Vision

Комиссионный доход в 2020 году вырос на 7% по сравнению с 2019 годом.

Агентство расширило географию присутствия и вышло на новые рынки в регионах России, странах СНГ и Украине.

Уровень погружения в социальную среду стал настолько глубоким, что в рамках одного из проектов, кампании бренда NIVEA «Голосуй за свой каток», мы стали «своими» в соседских чатиках. Микротаргетинговый подход позволил нам перевыполнить KPI по проекту в 3,5 раза и получить девять отраслевых премий, в том числе международных.

Только за первое полугодие 2020 года агентство организовало 15 мероприятий в регионах, оперативно предложив клиентам сценарии переноса запланированных ивентов в онлайн.

Мы, в Pro-Vision, уверены, что репозиционирование бизнеса — не прихоть, а необходимость, но только если для этого действительно есть предпосылки.