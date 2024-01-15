Внутреннее или внешнее агентство: что выбрать бизнесу

Владимир Ступников, генеральный директор коммуникационного агентства «Аура»:

1. Гибкость и контроль. Собственное коммуникационное агентство даёт компании большую гибкость и контроль над маркетинговыми стратегиями и реализуемыми кампаниями. Внутренние агентства могут быстро реагировать на изменения внутри компании, адаптировать маркетинговые стратегии и экспериментировать с новыми идеями, не дожидаясь, когда внешнее агентство обновит прайс на допуслуги. Таким образом, компания может более точно и быстро выстраивать маркетинговые усилия в соответствии с её целями и потребностями.

2. Объединение компетенций. Внутреннее агентство всегда нацелено на интеграцию различных компетенций в области маркетинга, включая стратегическое планирование, разработку творческого контента, диджитал-маркетинг, аналитику и многое другое. Это позволяет компании лучше контролировать все аспекты маркетинговых усилий и обеспечивать их более эффективное воплощение в жизнь.

3. Экономический эффект. Внутреннее агентство может оказаться экономически выгодным для компании в сравнении с наймом внешних агентств. Это особенно заметно в долгосрочной перспективе, учитывая, что внешние агентства часто выставляют счёта за каждую новую допуслугу или проект.

4. Внутренняя культура и ценности. Собственное маркетинговое агентство отражает и разделяет внутреннюю культуру и ценности компании, а также обладает знаниями и опытом в отрасли. Это позволяет более эффективно выстраивать кампании в соответствии с внутренней культурой компании.

5. Конфиденциальность и безопасность. Иногда важно сохранить конфиденциальную информацию внутри компании, особенно если она связана с новыми продуктами, идеями или стратегиями. Собственное маркетинговое агентство может обеспечить большую безопасность и конфиденциальность данных, поскольку оно находится внутри компании.