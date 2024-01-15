Внутреннее или внешнее агентство: что выбрать бизнесу

УК АУРА ООО | www.gazprom-media.com
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Запуск собственного коммуникационного агентства внутри компании становится всё более привлекательным для многих организаций в соответствии с их стратегией развития. Однако и внешние агентства остаются обладателями ряда преимуществ, которые недоступны инхаус-командам. О сильных сторонах каждого из них рассуждают генеральный директор коммуникационного агентства «Аура», входящего в состав «Газпром-Медиа Холдинга», Владимир Ступников и управляющий партнёр LotUs Communications Татьяна Жигаленкова.
Создание внутреннего агентства может принести множество преимуществ и положительно воздействовать на бизнес в различных аспектах, считает Владимир Ступников.
Владимир Ступников, генеральный директор коммуникационного агентства «Аура»:
1. Гибкость и контроль. Собственное коммуникационное агентство даёт компании большую гибкость и контроль над маркетинговыми стратегиями и реализуемыми кампаниями. Внутренние агентства могут быстро реагировать на изменения внутри компании, адаптировать маркетинговые стратегии и экспериментировать с новыми идеями, не дожидаясь, когда внешнее агентство обновит прайс на допуслуги. Таким образом, компания может более точно и быстро выстраивать маркетинговые усилия в соответствии с её целями и потребностями.
2. Объединение компетенций. Внутреннее агентство всегда нацелено на интеграцию различных компетенций в области маркетинга, включая стратегическое планирование, разработку творческого контента, диджитал-маркетинг, аналитику и многое другое. Это позволяет компании лучше контролировать все аспекты маркетинговых усилий и обеспечивать их более эффективное воплощение в жизнь.
3. Экономический эффект. Внутреннее агентство может оказаться экономически выгодным для компании в сравнении с наймом внешних агентств. Это особенно заметно в долгосрочной перспективе, учитывая, что внешние агентства часто выставляют счёта за каждую новую допуслугу или проект.
4. Внутренняя культура и ценности. Собственное маркетинговое агентство отражает и разделяет внутреннюю культуру и ценности компании, а также обладает знаниями и опытом в отрасли. Это позволяет более эффективно выстраивать кампании в соответствии с внутренней культурой компании.
5. Конфиденциальность и безопасность. Иногда важно сохранить конфиденциальную информацию внутри компании, особенно если она связана с новыми продуктами, идеями или стратегиями. Собственное маркетинговое агентство может обеспечить большую безопасность и конфиденциальность данных, поскольку оно находится внутри компании.
Крупный бизнес в последнее время сталкивается с вопросом выбора между использованием внешнего маркетингового агентства или созданием собственного, то есть внутреннего. Управляющий партнёр LotUS Communications Татьяна Жигаленкова отмечает, что у внешних агентств есть ряд сложнооспоримых преимуществ перед внутренними.
Татьяна Жигаленкова, управляющий партнёр LotUs Communications:
1. Экспертиза и опыт. На этапе создания внутреннего агентства (1−2 года), внешние маркетинговые агентства уже имеют наработанные опыт и экспертизу, полученные в ходе работы с различными клиентами в различных отраслях. Это позволяет им уже сразу на старте привносить разнообразные подходы и инновационные идеи, которые основаны на знаниях, накопленных в предыдущие периоды работы. Поэтому внутренние агентства в период своего становления зачастую хантят опытных специалистов из медиаиндустрии.
2. Объективный взгляд снаружи. Внешние агентства могут привнести новый, независимый взгляд на маркетинговые стратегии компании. Имея более объективное понимание относительно конкурентной среды и рыночных тенденций, внешние агентства могут предложить новые идеи и подходы, которые оставались незамеченными внутри компании.
3. Гибкость и адаптивность. Внешние агентства могут легче адаптироваться к изменяющимся запросам и требованиям. Они могут быть более гибкими в реагировании на новые вызовы и быстрее адаптировать подходы к изменяющимся ситуациям. Внутренние агентства могут попадать в ловушку статус-кво и могут испытывать трудности в перестройке своих процессов и стратегий в суперкраткосрочной перспективе.