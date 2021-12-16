Владимир Пузанов, BQ: как диверсификация помогает бизнесу

Многие компании разрабатывают зонтичные бренды, расширяя ассортимент товаров и увеличивая лояльность аудитории. На этот процесс сегодня оказывает влияние пандемия, которая уже значительно укрепила позиции e-commerce. Владимир Пузанов, генеральный директор компании BQ, объяснил Sostav, почему диверсификация призвана уменьшать риски для бизнеса и как наращивать сотрудничество с маркетплейсами.

Расскажите, пожалуйста, что такое диверсификация и для чего она нужна бизнесу

Если просто, то диверсификация — освоение новых видов производства, выход на новые рынки сбыта, его переориентацию на расширенную категорию потребителей.

В первую очередь она дает бизнесу стабильность. В нашем случае диверсификация означает ещё и расширение модельного ряда, и выпуск новых категорий товаров. Так, два с половиной года назад мы успешно вышли на рынок телевизоров, два года назад начали производить бытовую технику, а в этом году активно завоевываем рынок beauty-индустрии. Мы уже представили широкую линейку устройств для ухода за волосами: фены, выпрямители, мультистайлеры, щипцы для укладки и т. д.

Почему именно эту продукцию вы начали выпускать в рамках диверсификации?

По нашему мнению, рынки продаж сотовых телефонов и телевизоров пересекаются. Поэтому клиенты, продающие сотовые телефоны BQ и уже предлагающие телевизоры других производителей, также пожелали продавать телевизоры нашего бренда. Так мы успешно вышли на рынок телевизоров. Основное наше направление бизнеса — это Smart TV, то есть умные устройства для дома. Увидев успех наших телевизоров на полках, мы решили расширить наши продуктовые категории и занялись выпуском техники для дома и кухни и товаров категории beauty.

Всё произошло очень гармонично: телевизоры дали нам новые рынки сбыта, и эти рынки сбыта предложили нам возможность сбыта бытовой техники и других товаров.

Когда ваша компания впервые приняла решение расширить бизнес? Что на это повлияло?

Решение о расширении категории принималось три года назад, шесть месяцев ушло на разработку.

Наверное, это некий мировой тренд. Сегодня всё больше компаний стараются создавать зонтичные бренды, которые охватывают широкий спектр категорий товаров. Это, в свою очередь, удешевляет стоимость продвижения бренда и увеличивает лояльную аудиторию.

Несмотря на экономический спад, сокращение доходов и прочие сопутствующие кризису обстоятельства, вы продолжаете диверсификацию бизнеса. Это не слишком рискованно?

Нет, наоборот. Диверсификация и призвана уменьшать риски. Если в одной из категорий происходит провал в продажах, то другая категория поддерживает бизнес компании.

На протяжении всей пандемии телевизоры и бытовая техника являются самыми востребованными товарами среди наших пользователей, поскольку много времени люди сегодня проводят дома. Лично мы видим в этом для себя большой потенциал роста.

Пандемия оказала сильное влияние на сферу ритейла и значительно усилила позиции e-commerce. Как ваша компания адаптируется под новые реалии?

Ни для кого не секрет, что большинство пользователей идут за покупками в интернет, чтобы сэкономить. Соответственно, основным показателем для продаж является ценовое предложение. Для наших клиентов мы всегда стараемся сделать наиболее низкие цены, тем самым создав для них наилучшее предложение.

Мы уже второй год подряд видим кратный рост продаж в канале e-commerce, активно в них участвуем, работаем с крупнейшими маркетплейсами страны и наращиваем сотрудничество: улучшаем контент, вкладываемся в кобренд-продвижение и т. д.

Планируете ли вы и дальше расширять бизнес? Какие продукты будете выпускать?

В следующем сезоне мы планируем представить линейку климатической техники и расширить категории бытовой техники для дома и кухни.