Владелец «Горячей штучки» может выйти в сегмент общепита

Крупный производитель продуктов питания «Аби Продакт» (бренды «Вязанка», «Горячая штучка») планирует выйти в сегмент общественного питания. Запуск собственной сети позволит компании диверсифицировать риски в условиях снижения рентабельности производства полуфабрикатов, сообщает «Коммерсант».

АО «Аби Продакт» зарегистрировало новую дочернюю структуру АО «Аби Фудтех». Структура объединит работу ресторанов и доставку продуктов питания.

Эксперты отмечают, что это хорошее решение, которое поможет диверсифицировать бизнес на фоне снижения рентабельности производства полуфабрикатов. Кроме того, таким образом производитель может повысить узнаваемость своих брендов. Аналогичные стратегии используют «Дымов», «Мираторг» и «Вкусвилл».

Сегмент готовой еды в России продолжает активно расти. В январе—марте в денежном выражении рынок вырос на 23,1% год к году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные совместного исследования Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) и аналитической компании NTech.