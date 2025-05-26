«Вкусвилл» закрыл кофейни «Вместе», запущенные совместно с сетью Do.Bro Coffee. Тестовый проект не показал эффективности, сообщают «Ведомости».

Так, закрыты точки рядом со ст. м. «Савеловская» и в районе Коммунарка в новой Москве. Представитель ретейлера отметил, что помещения, которые занимали данные заведения, остаются в аренде у компании. «Мы пока не делаем выводов ни о закрытии, ни о масштабировании этого бизнеса — проекты ищут свою ценность для покупателя», — рассказал собеседник.

Он также добавил, что «Вкусвилл» экспериментирует с направлением HoReCa. Есть проекты, набравшие «миллиардные обороты», — например, кафе в магазинах и «Сгоряча», а есть новые форматы, которые пока только тестируют свои идеи и пробуют разные подходы.

«Вместе» не единственный тестовый проект в сфере общепита, свернутый «Вкусвиллом» за последнее время. Так, числятся закрытыми сеть придорожных кафе «Бодрю» и «Зеленая кофейня» на ВДНХ. Сеть магазинов «Вкусвилл» в первом квартале 2025 года сократила количество торговых точек на 10,5%, закрыв 238 магазинов.