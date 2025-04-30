С начала года «Вкусвилл» закрыл 238 магазинов

Сеть магазинов «Вкусвилл» в первом квартале 2025 года сократила количество торговых точек на 10,5%, закрыв 238 магазинов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline. Сокращение площадей стало самым заметным среди крупных розничных игроков в России. Для сравнения: за аналогичный период 2024-го ретейлер, напротив, открыл 123 магазина.

Во «Вкусвилле» заявили, что пересматривают портфель объектов, отказываясь от нерентабельных локаций. При этом в течение 2024 года ретейлер открыл более 500 новых точек.

Эксперты связывают текущее сокращение с переориентацией компании на онлайн-продажи, доля которых достигает около 50% в структуре выручки. Число дарксторов сети увеличилось на 5,5%.

Другие ретейлеры также корректируют свои стратегии развития. В частности, «Бристоль» и «Светофор» сократили количество магазинов на 1,5% и 2,6% соответственно. В Mercury Retail Group заявили, что перераспределяют ресурсы в пользу «Красного & Белого» (рост на 2%), а представители «Светофора» посетовали на проверки Роспотребнадзора.

«Лента» и «Красное & Белое», наоборот, продолжают экспансию. «Лента» увеличила площади на 15%, «Магнит» делает ставку на онлайн, а Metro развивает b2b-направление. В АКОРТ отметили, что пока не фиксируют признаков системного сокращения розничного рынка.