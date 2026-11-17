«Альфа-банк» обсуждает с МКПАО «Циан» возможность покупки доли в платформе недвижимости. Так, интерес банка может быть связан с пакетом акций структур Elbrus Capital — одного из крупнейших акционеров компании. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Основная доля в «Циане» принадлежит Speedtime Group, которую контролирует основатель Elbrus Capital Дмитрий Крюков. Ей принадлежит 35% акций, еще 6% находятся у связанной с ним структуры Cian Investments Limited. Остальные крупные пакеты распределены между бывшим руководителем сервиса Максимом Мельниковым, основателем платформы Дмитрием Деминым и другими инвесторами.

Покупка доли позволит «Альфа-банку» усилить присутствие на рынке недвижимости и расширить экосистему услуг. Банк уже сотрудничает с «Цианом» в сфере ипотеки, финансирования застройщиков и сопровождения сделок. Интеграция сервисов поиска жилья, кредитования, страхования и расчетов могла бы укрепить его позиции на рынке.

Переговоры «Альфа-банка», по сведениям источников издания, начались после того, как о намерении приобрести платформу объявили «Т-Технологии». 6 ноября компания направила в Центробанк добровольное предложение акционерам о покупке до 100% акций сервиса по 993,05 руб. за бумагу. Это примерно на 29% выше рыночной цены на момент объявления. По оценке экспертов, интерес к «Циану» может вызвать конкуренцию между потенциальными покупателями и повысить стоимость сделки.