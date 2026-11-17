Совет директоров Nvidia учредил комитет по надзору за вопросами национальной безопасности и экспортного контроля. Об этом пишет TradingView.

Председателем нового комитета назначена член совета директоров Сюзанна Нора Джонсон. В задачи комитета войдет контроль за политикой Nvidia в сфере нацбезопасности, соблюдением экспортных ограничений и управлением рисками в области международной торговли.

Существующие в Nvidia подразделения по вопросам нацбезопасности и соблюдению норм международной торговли будут подотчетны новому комитету и временно исполняющей обязанности гендиректора Колетт Кресс. Комитет будет курировать работу по укреплению этих внутренних подразделений.

Комитет будет проводить заседания не реже одного раза в квартал, в том числе встречи с руководством компании и закрытые сессии. Кроме того, комитет будет привлекать независимых внешних экспертов, специализирующихся на праве, национальной безопасности и соблюдении норм международной торговли.

Создание комитета последовало за уходом Дженсена Хуанга с постов президента, гендиректора и члена совета директоров Nvidia 11 ноября. Это произошло на фоне сообщений о внебрачных связях предпринимателя.

Также стало известно, что фонд Джорджа Сороса сократил свою долю в Nvidia почти на пятую часть в прошлом квартале, зафиксировав прибыль в преддверии ухода Хуанга из компании.