«Логика молока» приобрела ООО «Роял Кейк», выпускающее протеиновые продукты под брендом Protein Rex. Об этом сообщает пресс-служба компании. Сделка позволит производителю выйти в новую категорию функциональных десертов и продуктов с повышенным содержанием белка.

В ассортимент Protein Rex входит более 180 наименований: брауни, пирожные, батончики и печенье без добавления сахара, а также спортивные напитки, обогащенные микроэлементами.

«Логика молока» намерена развивать линейку Protein Rex, повышать узнаваемость бренда и увеличивать объемы выпуска продукции.

По данным компании, российский рынок функциональных снеков и протеиновых батончиков с 2020-го по 2025 год вырос почти в четыре раза — до 44 млрд руб. В 2025 году продажи протеиновых батончиков увеличились на 25%, печенья и пирожных — на 29%, а мороженого — почти в пять раз. На печенье и пирожные приходится около 86% продаж категории.

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