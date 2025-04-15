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15.04.2025 в 17:00

«Вкусвилл» закрыл придорожные кафе «Бодрю»

Компания пересмотрит концепцию проекта

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Придорожные кафе «Бодрю», запущенные в 2024 году ретейлером «Вкусвилл» совместно с владивостокской сетью Coffee Machine, прекратили работу. Сейчас на «Яндекс Картах» заведения отмечены как закрытые, а сайт проекта недоступен. Об этом сообщает Shopper’s.

Представитель «Вкусвилла» подтвердил, что все четыре кафе — на Симферопольском и Минском шоссе, в Наро-Фоминске, а также мобильная точка — действительно временно не работают. Текущий формат «не показал высокой ценности для покупателей», и сейчас идет пересборка концепции, пояснил он. От идеи придорожных кафе компания не отказалась.

Первоначально «Бодрю» задумывался как формат to go и drive-thru — кафе с акцентом на быстрый, но полезный перекус для автомобилистов, не выходя из машины. Кофе, салаты, панини и десерты предлагались в отдельных павильонах рядом с автомойками и АЗС.

По мнению опрошенных экспертов, проект столкнулся с высокой конкуренцией: рядом с точками уже работали крупные фастфуд-сети, а потребитель на трассе по-прежнему ориентирован на дешевизну и скорость.

Напомним, «Вкусвилл» и Coffee Machine запустили совместный проект «Бодрю» в июне 2024 года. Первая точка открылась на Симферопольском шоссе в Московской области. Тогда же сообщалось, что проект находится в стадии тестирования.

Кафе ВкусВилл «Бодрю»
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