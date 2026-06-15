«VK Видео» глазами рынка: что работает, а что пока не очень

По данным Mediascope, в январе 2026-го «VK Видео» занял первое место среди видеохостингов в России по охвату аудитории. В марте ежемесячная аудитория платформы превысила 83 млн пользователей. Старший вице‑президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук в рамках «Партнерского дня "VK Видео"» заявил, что команда сервиса создаст фичи, которые «потом скопирует YouTube». Но все ли так безоблачно? Что беспокоит игроков рынка и как их замечания купирует команда VK — в материале корреспондента Sostav Мирона Малафая.

Монетизация: обещание и реальность

В 2025 году число авторов на платформе «VK Видео» достигло 400 тыс., показав более чем двукратный рост за год. В том же году их совокупный доход превысил 3 млрд рублей, а средний заработок авторов по партнерской программе вырос в 6,4 раза. При этом значительный рост доходов был зафиксирован у авторов с аудиторией до 100 тыс. подписчиков — их средний заработок за 2025 год увеличился в семь раз, а максимальный ежемесячный доход в этом сегменте достиг 1 млн рублей. Положительная динамика сохраняется и в этом году: в первом квартале совокупные выплаты авторам выросли в 2,3 раза год к году.

Пресс-служба «VK Видео»: По итогам 2025 года совокупный доход авторов «VK Видео» превысил 3 млрд рублей. Основными источниками монетизации стали партнерская программа, пользовательские донаты и грантовая поддержка платформы. Наша задача — создать модель, в которой автор получает не только охваты и рост аудитории, но и возможность зарабатывать из нескольких источников, это касается и «малых» (начинающих) авторов.

Учитывая такие показатели, начинающему инфлюенсеру вполне возможно получить монетизацию, но важно не создавать у авторов иллюзию быстрых денег, отмечает продакшен-директор Milestone (входит в ГК Starlink ) Максим Мосяков. Исходя из этого, эксперт рекомендует начинающим авторам выделить минимум 6−12 месяцев на системную работу, так как быстрый результат — исключение. Достойный доход появляется в тех случаях, когда у автора есть понятный формат, регулярность, повторяемая аудитория и длинный контент, который действительно смотрят.

Сервис попытался решить свою ключевую проблему прошлых лет, добавив мотивации небольшим каналам и блогерам стабильными выплатами, что стало шагом в правильном направлении, дополнил директор по стратегии Realweb Никита Антонов. И все же рекомендательные механизмы VK пока сильно уступают другим соцсетям и видеохостингам. В силу этого рост блогеров происходит в основном за счет перетекания трафика между платформами. Поэтому набрать условные 100 тыс. подписчиков труднее, чем на заблокированных и ограниченных западных аналогах.

По словам медиаэксперта Романа Стиханова, главная сложность для начинающих блогеров, решивших развиваться на платформе, заключается в отсутствии первичного тестового трафика: алгоритмы платформы не позволяют проверить востребованность контента, из-за чего автор, столкнувшись с нулевыми показателями, вероятно, разочаруется и прекратит работу, так и не дойдя до этапа монетизации. Но даже блогеры-многотысячники зачастую получают за свои ролики лишь символические суммы — около пары тысяч рублей в месяц. Таким образом, платформа демонстрирует парадоксальную модель, при которой даже значительный медийный охват не конвертируется в соразмерный доход, что делает развитие на платформе экономически нецелесообразным.

Роман Стиханов, медиаэксперт: Уверен, если бы сервис «VK Видео» давал возможность либо подключить монетизацию на видеоролики на канале, либо полностью убрать из них рекламу, многие авторы предпочли бы вторую опцию, чтобы не раздражать своих зрителей рекламой видеохостинга, получая большую лояльность зрителя и используя только те интеграции, которые они нашли и подготовили сами. Ответить на вопрос «Какой период нужен для выхода на достойный уровень дохода?» крайне сложно, так как это зависит от работы системы рекомендаций площадки «VK Видео», которая пока, увы, не в полной мере отвечает потребностям и ожиданиям как создателей контента, так и их аудитории.

Когда органический рост возможен

Прежде чем рассматривать условия, при которых возможен органический рост на «VK Видео», скажем несколько слов про аудиторию видеохостинга. По данным Mediascope, в первую неделю 2026 года среднесуточная аудитория сервиса превысила 42 млн человек. Число просмотров видео в 2025-м выросло в 1,7 раза, время смотрения — в 1,9 раза. При этом темпы роста среднесуточных просмотров замедлились: за девять месяцев 2025 года показатель снизился с 48,5% до 19%.

Татьяна Худякова, руководитель отдела проектов в инфлюенс-маркетинге, гейминге и спорте ГК «Родная Речь»: Аудитория «VK Видео» в России моложе (ядро 14−36 лет), а также ориентирована на кино, развлекательный и детский контент. В то же время YouTube имеет более широкий срез аудитории: от детей до пожилых людей. При этом охватывает больше зрителей из старших возрастных групп, которые привыкли находить длинные экспертные или образовательные видео через поиск. Здесь традиционно выше доля обучающих роликов, DIY (Do It Yourself — «сделай сам»), документальных фильмов и глубоких разборов.

В тройку лидеров роста по числу авторов в 2025 году вошли следующие категории: «развлечения» (+94%), «гейминг» (+93%) и «детский и семейный контент» (+89%). Именно на эти категории приходится две трети всего времени просмотров. Наибольший доход авторам принес контент практически тех же категорий — «детский и семейный», «игры», «новости», — что подтверждает корреляцию между охватным и доходным контентом.

Органический рост в «VK Видео» реален, но к нему не стоит относиться как к лотерее, подчеркивает Максим Мосяков. Для эффективной работы в «VK Видео» авторам стоит придерживаться стратегии, сочетающей короткие ролики для привлечения внимания и длинный контент для удержания аудитории и формирования привычки к просмотру.

Никита Антонов, директор по стратегии Realweb: Условия органического роста упираются в систему рекомендаций. Если внутри платформы появится механизм, при котором неключевые якорные шоу и герои, а весь видеоконтент будет ранжироваться по интересам пользователя по аналогии с YouTube, это даст огромный буст и авторам, и пользователям, которые увеличат свое времяпровождение там.

Секрет успеха прост, убежден Роман Стиханов. Видеохостингу стоило отключить всю рекламу на 1−2 года, тем самым заманив к себе аудиторию и авторов контента, которые не ограничивались бы селебрити с ТВ. Далее следовало обеспечить всем новым авторам трафик, а не монетизацию, чтобы у них возникало желание создавать больше контента и загружать его именно в «VK Видео». Впоследствии можно было бы постепенно вводить размещение рекламы начиная с одного 15-секундного ролика на видео. Со временем продолжительность рекламных видео следовало бы увеличить до минуты, параллельно предлагая подписку для отключения рекламы по условной цене 49 рублей в месяц, постепенно повышая ее. Именно так в свое время поступали именитые глобальные конкуренты.

Роман Стиханов, медиаэксперт: В «VK Видео» пошли иным путем, закупая создание контента у нескольких суперпопулярных звезд с ТВ, создали несколько однотипных успешных шоу с полным акцентом аудитории на них. Но простые, не столь знаменитые создатели контента, в том числе новички — остались за бортом. У них ни трафика, ни подписчиков, ни видимых результатов работы. Плюс в каждом видео молодому поколению зрителей, пришедших попробовать «VK Видео» — показывается реклама, навязчиво и в большом объеме, даже в коротких роликах типа музыкальных клипов. И сразу же предлагается подписка за отмену рекламы за 299 рублей, что весьма заметные деньги как раз для того самого молодого поколения, которое могло бы стать ядром площадки как в качестве зрителей, так и создателей контента.

Еще некоторые уязвимости

Помимо плохо работающей системы рекомендаций «VK Видео», у платформы есть еще одна существенная проблема — долгая загрузка и обработка видеороликов в высоком разрешении для создателей контента, отмечает Роман Стиханов. Периодически обработка выгруженного ролика завершается ошибкой, что требует его повторной загрузки.

При этом в пресс-службе «VK Видео» отметили, что сервис использует собственную технологическую платформу VK для хранения и автоматической адаптации контента под любые устройства, включая тяжелые форматы HD и 4K. Благодаря оптимизации алгоритмов старт видео при медленном интернете ускорился в шесть раз на Android и в четыре раза в веб-версии, а стабильность воспроизведения в условиях нестабильной сети выросла в 16 раз.

Если говорить об агентской стороне, основные вопросы к площадке связаны с управляемостью рекламных кампаний, дополнила директор по диджитал-планированию и закупкам АДВ Юлия Ткачева. При планировании кампаний для клиентов важно понимать, как будет осуществляться открутка, насколько корректно учитываются просмотры и досмотры, как быстро проходит модерация и какой будет уровень детализации итоговой аналитики. Отдельный важный момент — детализация отчетности: агентству нужны не только общие показатели, но и возможность глубокого анализа эффективности размещений, частоты контакта и качества аудитории. Чем меньше технической неопределенности, тем проще рекомендовать платформу в медиамиксе.

Реклама на платформе: форматы и риски

В 2025 году доходы от видеорекламы на платформах VK выросли на 68% год к году, достигнув 6,5 млрд рублей. При этом активнее остальных с помощью интеграций в видеоконтент продвигались маркетплейсы, перевозчики, безалкогольные напитки, банки и телеком. В первом квартале 2026 года доходы от in-stream-видеорекламы прибавили 28% год к году, составив 2,1 млрд рублей.

Объективно доля «VK Видео» выросла в медиамиксе многих брендов. Ксения Голубева, Head of Content & Influence E-Promo (часть E-Promo Group), отмечает, что уже пару лет назад отечественные площадки предложили эффективный инструментарий и широкий охват для медиапродвижения. Крупные бренды одними из первых оценили эти возможности, активно интегрировав российские площадки в свои медиасплиты.

Максим Мосяков, продакшен-директор Milestone (входит в ГК Starlink): Масштаб «VK Видео» уже такой, что игнорировать платформу нельзя. Площадка стала обязательным каналом для рассмотрения в охватных и контентных задачах. Дальнейший рост доли будет зависеть от качества инвентаря, brand safety, аналитики и понятной эффективности для брендов.

Юлия Ткачева, директор по диджитал-планированию и закупкам АДВ: За последние пару лет «VK Видео» стало чаще появляться как дополнительная точка контакта с аудиторией. Мы не всегда рассматриваем платформу как самостоятельный хаб кампании, но она хорошо работает внутри более широкой диджитал-механики: вместе с сообществами VK, клипами, блогерскими интеграциями, конкурсами, лендингами и посевами. Например, для спецпроектов важно не просто разместить ролик, а встроить видео в сценарий взаимодействия с пользователем — через серию выпусков, брендированный контент, экспертный формат, развлекательную рубрику или контент с инфлюенсерами. Доля «VK Видео» в таких проектах выросла, потому что бренды ищут российские площадки с масштабом и возможностью комплексной коммуникации. При этом эффективность мы оцениваем не только по просмотрам, но и по вовлечению, переходам и вкладу видео в общую идею проекта.

Видеоконтент — ключевой драйвер на пути потребителя, который помогает пользователям изучать товары, сравнивать предложения и быстрее принимать решение о покупке. Видео остается одним из основных коммуникационных инструментов бренда, тем более в условиях дефицита качественного рекламного инвентаря.

Вопрос эффективности — один из ключевых для клиентов и агентств, подчеркнула Любовь Губина, руководитель клиентского сервиса и контент партнерства Content+ (Group4Media). В креативе порой непросто применить стандартные метрики и определить единый показатель эффективности, так как он индивидуален для каждого уникального проекта.

Любовь Губина, руководитель клиентского сервиса и контент партнерства Content+ (Group4Media): Мы верим в форматы, которые выглядят как неотъемлемая часть контента. Поэтому чаще всего работаем с интеграциями, скетчами и специальными рубриками, где бренд естественно встраивается в драматургию контента. Главная задача — найти для бренда органичную роль и построить вокруг него интересную историю, которая запомнится. Именно такой подход позволяет создавать интеграции, которые аудитория действительно смотрит, а не просто пропускает.

По словам руководителя отдела проектов в инфлюенс-маркетинге, гейминге и спорте ГК «Родная Речь» Татьяны Худяковой, наиболее эффективна связка нативных интеграций в видеоконтент блогеров и различных рекламных форматов — будь то баннеры, оверлеи или закрывающие плашки — с целью обеспечения конкретных целевых действий пользователей.

Ксения Голубева, Head of Content & Influence E-Promo (часть E-Promo Group): Интеграции в шоу на «VK Видео» особенно актуальны после изменения принципа учета количества просмотров с января 2026 года. Качественный продакшен и узнаваемые лица делают этот формат подходящим для масштабных кампаний с широким охватом. Интеграции «VK Клипы» уже давно вошли в медиасплит ряда клиентов. Многие блогеры начали публиковать вертикальные видео еще 2−3 года назад и сейчас набирают очень большие охваты, что дает пространство для выбора. Дополнительный плюс: если блогер присутствует на платформе VK AdBlogger, документооборот и маркировка остаются на стороне платформы, а это ощутимо упрощает сотрудничество.

Что должно измениться

Масштабное государственное финансирование — 39,5 млрд рублей, направленных на развитие платформы в 2025 году, — создает для «VK Видео» уникальную ресурсную базу. Вопрос в том, как она будет использована, и что сможет улучшить команда сервиса в интересах аудитории, рекламодателей и контентмейкеров.

По мнению Максима Мосякова, для авторов «VK Видео» должен стать понятным источником дохода. Блогер должен понимать, как и на чем он зарабатывает, какие просмотры считаются, почему один ролик получает охват, а другой — нет. Для рекламодателей видеохостинг должен стать понятным и проверяемым медиаканалом с brand safety, независимой верификацией, посткампейн отчетностью и большей прозрачностью по качеству контакта.

Рекламодателям важно понимать не только совокупный охват, но и контентное окружение размещения, его вклад в эффективность кампании, подчеркнула Юлия Ткачева. Отдельное направление — работа с авторами. Агентствам было бы существенно проще планировать интеграции и спецпроекты при наличии развитых инструментов подбора инфлюенсеров и верифицированной статистики. Это позволило бы «VK Видео» стать не просто каналом размещения, а полноценной средой для брендированного контента и creator-проектов.

Ксения Голубева отметила, что исторически платформе не хватало расширенной аналитики и алгоритмов, способных помочь новым авторам найти аудиторию. В конце мая часть этих пробелов была закрыта — однако реальное влияние принятых мер на приток авторов и рекламодателей покажет только время.

Промежуточные итоги

Безусловно, «VK Видео» стал одним из главных игроков с точки зрения охвата и присутствия в медиамиксе, однако зрелость платформы как полноценной экосистемы пока остается под вопросом. Сервис демонстрирует такие сильные стороны, как рост аудитории и видеопотребления, но в то же время показывает недостаточно эффективные рекомендационные механизмы, непрозрачную экономику для авторов контента и дефицит глубокой аналитики для рекламодателей. В результате при высоком потенциале и ресурсной поддержке видеохостинг не всегда способен обеспечить предсказуемые условия роста для контентмейкеров и брендов. Дальнейшее развитие «VK Видео» будет зависеть от того, сможет ли платформа повысить прозрачность алгоритмов, улучшить пользовательский и авторский опыт и превратиться в управляемую и понятную среду для создания, дистрибуции и монетизации контента.