VK нарастила доходы от видеорекламы на 68%

VK завершила 2025 год с выручкой 160 млрд руб., что на 8% выше результата за 2024 год. Показатель EBITDA достиг 22,6 млрд руб. против отрицательного значения годом ранее, рентабельность по EBITDA составила 14%. Годовая выручка компании от онлайн-рекламы составила 98,3 млрд руб. против 96,1 млрд руб. в 2024 году. Рост показателя замедлился до 2,3%. В VK пояснили Sostav, что динамика рекламной выручки в 2025 году находилась под влиянием общерыночных факторов, в том числе высокой ключевой ставки и ограничений в кредитовании.

Комментарий пресс-службы VK: Традиционно порядка 60% в структуре выручки VK приходится на выручку от онлайн-рекламы. Динамика рекламной выручки в 2025 году находилась под влиянием общерыночных факторов, в том числе высокой ключевой ставки и ограничений в кредитовании, которые продолжают оказывать давление на уровень потребления и рекламные бюджеты. На фоне общей динамики рынка рекламы мы удовлетворены динамикой наших ключевых

рекламных направлений. Мы видим двузначные темпы роста со стороны СМБ (+12%), уверенный рост видеорекламы на платформах VK, как нативной, так и инстрим (+68%). Наш ключевой актив «ВКонтакте» стабильно показывает двузначные темпы роста (+11%).

Доходы от видеорекламы на платформах VK выросли на 68% год к году, до 6,5 млрд руб. Выручка от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса увеличилась на 12%, до 37,7 млрд руб. Компания также снизила маркетинговые расходы с 21,7 млрд до 16,6 млрд руб.

«Маркетинговые кампании проводятся точечно и в бόльшей степени направлены на поддержку быстрорастущих продуктов. В отчетном году мы провели маркетинговые кампании в поддержку MAX, «VK Видео», «VK Знакомств», VK AdBlogger, RuStore», — ответили в VK на запрос Sostav.

Чистый долг компании сократился более чем вдвое, до 82 млрд руб.

Средняя дневная аудитория сервисов VK достигла 81,5 млн пользователей, показатель time spent увеличился до 5,7 млрд минут в день, что на 20% выше аналогичного периода 2024 года. Средняя месячная аудитория «ВКонтакте» в России по итогам четвертого квартала составила 93,4 млн пользователей, средняя дневная аудитория — 62 млн пользователей.

Выручка сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» составила 109,8 млрд руб., EBITDA — 21,1 млрд руб., рентабельность по EBITDA достигла 19%. Выручка от социальной коммерции составила 1,3 млрд руб., просмотры товарного контента «ВКонтакте» превысили 30 млрд, более 37 тыс. селлеров Ozon реализовали интеграцию с платформой.

Количество рекламных кампаний в «VK Рекламе» в 2025 году выросло на 41%, число целевых действий — на 21% год к году. Объем рекламных каталогов увеличился в четыре раза. Зарубежные рекламодатели нарастили инвестиции в продвижение. В частности, компании из Китая вложили более 2,6 млрд руб., что на 18% выше уровня 2024 года.

В «VK Видео» по итогам прошлого года рекламодатели инвестировали 6,5 млрд руб., наибольший спрос отмечен со стороны брендов из электронной коммерции, банковской сферы, FMCG и телекома. Активнее всего с помощью интеграций в видеоконтент продвигались маркетплейсы, перевозчики, безалкогольные напитки, банковские карты и мобильная связь.

Кроме того, значительно вырос спрос на размещения со стороны фармацевтических брендов — рекламодатели из этой сферы утроили бюджеты в продвижение на платформе.

«VK Видео» увеличила совокупное время просмотра контента более чем в два раза по сравнению с 2024 годом, средняя месячная аудитория в России составила 81,6 млн пользователей. «VK Клипы» показали рост среднесуточных просмотров на 4% год к году до 3,1 млрд. Количество создателей контента увеличилось на 29%. Средняя месячная аудитория «VK Музыки» составила 44,9 млн пользователей.

По данным Mediascope, в январе видеосервис «VK Видео» занял первое место среди видеохостингов в России по охвату аудитории за январь 2026 года.