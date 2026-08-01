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01.08.2026 в 13:05

С 1 августа налоговые уведомления будут приходить на «Госуслуги» автоматически

Ранее пользователю нужно было подавать заявление на получение таких уведомлений

С 1 августа 2026 года вступили в силу изменения законодательства о выгрузке налоговых уведомлений в личные кабинеты на портале «Госуслуги». Об изменениях ранее предупреждала Федеральная налоговая служба России.

Ранее для получения уведомлений по имущественным налогам россиянам нужно было в личном кабинете на «Госуслугах» подавать специальное заявление. С 1 августа документы будут приходить в личный кабинет всем пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись. Дополнительно подавать специальное заявление на получение налоговых уведомлений не придется.

Пользователям сервиса ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» документы по-прежнему будут доступны на платформе. Тем россиянам, у кого нет подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» и доступа к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», уведомления будут приходить в бумажном виде по почте.

ФНС Налоги госуслуги уведомления
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