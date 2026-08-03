Roblox достиг рекорда по аудитории

Roblox продолжает наращивать финансовые показатели и аудиторию, однако компания столкнулась с новой проблемой — снижением вовлеченности среди самых молодых пользователей. По итогам второго квартала число ежедневно активных игроков платформы достигло 123 млн человек, увеличившись на 10% в годовом выражении. При этом сильнее всего аудитория росла в Японии (+67%) и Индии (+64%).

Выручка Roblox за квартал выросла на 36% по сравнению с прошлым годом и составила $1,5 млрд, а свободный денежный поток увеличился на 66% — до $294 млн. Количество времени, проведенного пользователями на платформе, также выросло, но лишь на 5%, достигнув 29 млрд часов за квартал.

Несмотря на рост аудитории, компания отметила замедление пользовательских платежей — одного из ключевых индикаторов будущих доходов. Его рост составил 8%, что оказалось на нижней границе прогноза. В Roblox объяснили это снижением активности молодых игроков в Северной Америке и изменениями алгоритма рекомендаций, который начал чаще продвигать новые игры с меньшей монетизацией.

Компания рассчитывает компенсировать эти сложности за счет развития новых инструментов и искусственного интеллекта. Roblox расширяет функции Build и Studio, которые позволяют создавать игровые объекты и целые проекты с помощью ИИ. Сейчас пользователи ежедневно создают более 60 тыс. 3D-моделей, а почти 1400 игр уже используют генеративные технологии.

Кроме того, Roblox планирует превратить раздел «Моменты» — ленту коротких видео о геймплее — в новую площадку для рекламы брендов и продвижения контента. В ближайшие месяцы компания также намерена запустить ИИ-агентов, которые помогут разработчикам тестировать и улучшать собственные игры.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится включить Roblox в список «очень крупных онлайн-платформ» (VLOP) в рамках Закона о цифровых услугах (DSA). После этого ЕС усилит контроль за сервисом.