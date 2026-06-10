«VK Реклама» расширила возможности продвижения каналов

В личном кабинете платформы «VK Реклама» появился отдельный объект продвижения — «Каналы». Функциональность поможет рекламодателям быстрее находить заинтересованную аудиторию и набирать активных подписчиков во «ВКонтакте», «Максе» и «Дзене». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.
Новый объект продвижения работает в бета-режиме. Рекламодателям доступна:
- Оптимизация на привлечение подписчиков в каналах во «ВКонтакте». Умные алгоритмы «VK Рекламы» покажут рекламу тем, кто с высокой долей вероятности заинтересуется каналом и подпишется на него.
- Оптимизация на клики в каналах в «Максе». Можно выбрать показ рекламы на широкую аудиторию пользователей платформ VK или только на тех из них, кто пользуется «Максом». В будущем оптимизация на подписку появится и при продвижении каналов в «Максе».
- Оптимизация на продвижение статьи, подписку на канал, дочитывание статьи и продвижение видео в «Дзене». Опции позволяют задействовать широкий спектр возможностей рекламы каналов с учетом особенностей площадки.
Ирина Совик, операционный директор «VK Рекламы»:
Ранее пользователи «VK Рекламы» могли продвигать только каналы в «Дзене», теперь появился отдельный объект, расширяющий список доступных площадок. Новый сценарий продвижения позволит эффективнее наращивать базу живых подписчиков. Аналитика также стала прозрачнее и понятнее — рекламодателю доступны конкретные метрики по количеству подписчиков и стоимости их привлечения.
Ранее «VK Реклама» добавила раздел с ИИ-инструментами «Креативная студия».