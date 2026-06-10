«VK Реклама» расширила возможности продвижения каналов

Ранее пользователи «VK Рекламы» могли продвигать только каналы в «Дзене», теперь появился отдельный объект, расширяющий список доступных площадок. Новый сценарий продвижения позволит эффективнее наращивать базу живых подписчиков. Аналитика также стала прозрачнее и понятнее — рекламодателю доступны конкретные метрики по количеству подписчиков и стоимости их привлечения.

В личном кабинете платформы «VK Реклама» появился отдельный объект продвижения — «Каналы». Функциональность поможет рекламодателям быстрее находить заинтересованную аудиторию и набирать активных подписчиков во «ВКонтакте», «Максе» и «Дзене». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

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