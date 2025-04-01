Пофиксили баги: как Rassvet.digital и KTS запустили вирусный креатив на Pornhub

KTS.tech — российская IT-компания, которая разрабатывает цифровые сервисы для крупного бизнеса. Компания выпустила новый мерч — трусы с фирменным котом — и уже начала разыгрывать его среди московских студентов-программистов. Так KTS хотели привлечь внимание потенциальных сотрудников. Команде Rassvet.digital предстояло масштабно распространить новость в медиа. Подробности команда проекта рассказала Sostav.

Задача

Реализовать спецпроект под ключ в кратчайшие сроки — за месяц, прямо перед новогодними праздниками. Рассказать про новый мерч KTS так, чтобы креатив не только завирусился, но и попал в аудиторию соискателей.

Этап № 1. Разработка креативов

На старте важно было учесть два нюанса:

Концептуальный: в рамках проекта нужно было выйти на аудиторию соискателей и по возможности отстроиться от аудитории клиентов. KTS работает с крупным бизнесом, поэтому важно сохранить образ ответственных разработчиков, которым можно доверить любую задачу, но в то же время остаться яркими и самобытными.

в рамках проекта нужно было выйти на аудиторию соискателей и по возможности отстроиться от аудитории клиентов. KTS работает с крупным бизнесом, поэтому важно сохранить образ ответственных разработчиков, которым можно доверить любую задачу, но в то же время остаться яркими и самобытными. Временной: работать над проектом необходимо было в сжатых сроках предновогодней суеты — на генерацию, запуск и дистрибуцию креатива было всего 1,5 недели. Нужно было успеть до того, как все соискатели и рекламные площадки уйдут на новогодние каникулы.

Наша команда предложила 8 креативных идей. Например, продать трусы на Wildberries, распаковать у блогеров в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) или запустить дерзкие баннеры из нулевых на Pornhub. Остановились на последней идее, так как она казалась самой яркой и имела хороший виральный потенциал.

Необходимо было придумать копилайны для баннеров, настроить таргетированную рекламу, а затем посеять креатив по Telegram-каналам. При разработке слоганов мы консультировались с программистами KTS — фразы на баннерах должны были попадать в «боли» IT-специалистов и привлекать их внимание.

Этап № 2. Запуск проекта

Еще на этапе проработки идей мы поняли, что для настройки таргета на Pornhub нужен отдельный специалист с экспертизой в запуске рекламы на платформе. Контакт таргетолога нашли в статье на VC, связались, уточнили бюджет и технические детали. На запуск креативов и оплату работы ушло 80 тыс. рублей.

Баннеры с копилайнами запустили в начале декабря и в течение двух дней прошли модерацию. Так на Pornhub появились «волшебные» трусы от багов.

Этап № 3. Анонсирование и посевы в Telegram

Для распространения спецпроекта мы использовали два формата. Сначала разослали новость в Telegram — в нашей базе было 150 площадок про IT, креатив и мемы. Дальше подключили рекламные интеграции в трех Telegram-каналах. При выборе ориентировались на ЦА клиента и индекс цитируемости, чтобы получить максимальный охват.

За сутки новость разлетелась по крупнейшим IT-пабликам, включая «в​​ IT и выйти», «креативщики», «MDK», «Диджитальная», «первое впечатление», «не баг, а фича», и др. Креатив стал вирусным и охватил более 100 каналов, большинство выходов — бесплатные.

Общие результаты

Охват инфоповода — 5,6 млн;

Количество показов баннеров на сайте Pornhub — 2,5 млн;

СМ Индекс — 3.912;

Сообщений в медиа — 100.

Кампания широко разошлась по Telegram-каналам и попала в инфополе соискателей. На одном из собеседований потенциальный разработчик упомянул, что узнал о вакансии благодаря спецпроекту. У нас получилось создать громкий виральный инфоповод, который обсуждали в комьюнити, используя всего три платные площадки.

Максим Павлов, управляющий партнер в KTS: Для нас проект с продвижением мерча был экспериментом, который хотелось реализовать смело и нестандартно. Коллеги моментально включились, предложили креативную концепцию, которую сложно было не заметить, и реализовали ее безупречно. В итоге наш мерч обсуждали повсюду: от профессионального IT-сообщества до популярных пабликов. Мы получили не только охваты, но и тот самый «вау-эффект», за которым шли.