Графический дизайнер в OTVETDESIGN, арт-директор в ООО «Какие люди» и другие

В ООО «Какие люди» требуется руководитель event-проектов, арт-директор и креатор, GRANAT BIO TECH приглашает в свою команду сотрудника технической поддержки. OTVETDESIGN ждет в свою команду графического дизайнера, менеджера по развитию бизнеса и PR-менеджера.
Графический дизайнер (Middle, потребительский брендинг)
OTVETDESIGN
Мы рассматриваем кандидатов только с ссылкой на портфолио. Не забудь прикрепить его в сопроводительном письме!
Кого мы ищем?
- Дизайнера (уровня Middle / Middle+), который чувствует вкус и умеет создавать аппетитные фудзоны, работать с фотореалистичными имиджами и использовать нейросети для усиления концепций.
Для нас особенно важно, чтобы в портфолио были:
- сильные работы в направлении потребительского брендинга;
- фудзоны и фотореалистичные имиджи.
Будет преимуществом, если:
- у тебя есть убедительные кейсы в корпоративном брендинге;
- у тебя уже есть опыт работы в дизайн-студиях или с коммерческими проектами на фрилансе;
- ты уверенно работаешь в Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) и активно используешь нейросети.
Чем предстоит заниматься?
- разрабатывать дизайн-концепции для проектов потребительского и корпоративного брендинга;
- создавать дизайн фудзон и мерча, логотипов и фирменных стилей, этикеток и упаковки, полиграфии и календарей.
Что можем предложить взамен?
- Статус: стать частью команды одного из ведущих агентств страны.
- Интересные задачи: работа с разнообразными проектами для крупных заказчиков.
- Карьера и признание: возможность участвовать в фестивалях (у нас уже более 150 наград, и этот список может пополниться благодаря тебе).
- Обучение: доступ к внутренним и внешним обучениям, тимбилдинги.
- Прозрачная оплата: «белоснежная» зарплата (конкурентный оклад + квартальный KPI + бонусы за дополнительные проекты).
- Официально с первого дня: трудоустройство по ТК РФ.
- Забота о здоровье: ДМС со стоматологией после испытательного срока, страхование жизни и корпоративный коуч-психолог.
- Гибкий график: возможность начинать рабочий день в удобное для тебя время (с 9:00 до 11:00).
- Формат работы: гибрид (1 день в неделю из дома).
- Удобный офис: красивый, современный и просторный офис в 10 минутах от метро «Крестовский остров».
- Атмосфера: работа в коллективе с демократичным подходом, где важно мнение каждого.
- Плюшки: классные корпоративные мероприятия, подарки и потрясающий мерч.
- Общение: на «ты», как ты уже мог заметить.
Контакт для связи: @HR_EkaterinaYa (ТГ, предпочтительно)
Почта: e.yakunina@illan.ru
Менеджер по продажам / Менеджер по развитию бизнеса (брендинг)
OTVETDESIGN
Задачи, которые будут в работе:
- 80% — активный поиск и привлечение новых клиентов (путем обработки входящих лидов);
- продажа услуг агентства (дизайн, корпоративный, потребительский и HR-брендинг);
- управление этапами продаж: генерация, поиск и развитие новых клиентов, подготовка коммерческих предложений и презентаций для клиентов, проведение переговоров;
- выстраивание партнерских отношений на уровне топ-менеджмента и директоров компаний-клиентов;
- работа в 1C и Bitrix24.
Считай, что ты уже с нами, если у тебя есть:
- релевантный опыт работы в брендинге (корпоративный, потребительский, HR-брендинг) — будет твоим весомым преимуществом;
- успешный опыт привлечения новых клиентов и развития существующих, с чеками в десятки и сотни млн руб., понимание инструментов активных продаж, опыт проектных продаж;
- великолепные навыки ведения переговоров, безупречное владение техниками продаж;
- успешный и подтвержденный опыт в продажах услуг/товаров с объемом сделки от 1 млн руб.;
- ум, энергия, порядочность.
Условия, которые мы предлагаем:
- стать частью команды одного из ведущих агентств страны;
- работу с интересными и разнообразными проектами;
- «белоснежную» зарплату — конкурентный оклад + % от прибыли (обсуждается индивидуально);
- официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня;
- возможность начинать свой рабочий день в удобное для тебя время (с 9:00 до 11:00), гибридный формат работы;
- ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока и страхование жизни;
- корпоративный коуч-психолог;
- красивый, современный и просторный офис рядом с метро (если ты в Москве — офис у метро «Автозаводская», если в СПб — у метро «Крестовский остров»).
- вкусные фрукты, чай, кофе — все для поддержания сил креативного организма;
- классные корпоративные мероприятия, подарки и потрясающий мерч;
- работу в коллективе с демократичным подходом, где важно мнение каждого члена команды.
Контакт для связи: @HR_EkaterinaYa (ТГ, предпочтительно)
Почта: e.yakunina@illan.ru
PR-менеджер (собственный PR)
OTVETDESIGN
Ищем увлеченного и нацеленного на развитие PR-менеджера для продвижения группы компаний ILLAN COMMUNICATIONS.
Обязанности:
- реализация функции пресс-офиса (распространение контента и кейсов в инфополе);
- поиск инфоповодов, трендов, участие в генерации и отработке идей для PR-активностей;
- проектное управление штатными сотрудниками и подрядчиками в рамках реализации задач (копирайтеры, дизайнеры, фотографы, SMM и др.);
- работа с рейтингами и премиями (подача заявок);
- event-направление: отбор конференций и мероприятий, организационные вопросы, согласование условий участия;
- коллаборации и партнерства, креативные спецпроекты — по мере развития в компании.
Основные требования:
- успешный опыт решения похожих задач в B2B (обязательно) и B2C (желательно);
- отчаянно приветствуется опыт с маркетинговыми продуктами, премиум-аудиторией;
- теоретическая база в PR и маркетинге (высшее образование, курсы);
- готовность работать с метриками и анализировать эффективность PR-активностей;
- опыт работы с подрядчиками;
- системность, высокий интеллект, проактивная позиция, умение наладить коммуникацию с разными людьми и ответственность за результат.
Условия и возможности:
- у нас многогранно: B2B товары и услуги, B2C;
- возможности расти и развиваться в любимой профессии в профессиональной среде;
- полностью «белая» заработная плата;
- официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня;
- возможность гибкого начала рабочего дня (с 09:00 до 11:00), возможность гибридного режима работы;
- классный дизайнерский офис в 10 минутах пешком от м. Крестовский остров;
- ДМС со стоматологией после прохождения ИС;
- корпоративный коуч-психолог;
- качественная адаптация и погружение в компанию;
- вкусные фрукты, снеки, десерты, чай, кофе и какао — все для поддержания сил креативного организма;
- масштабные запоминающиеся корпоративы и тимбилдинги;
- корпоративная библиотека, внутреннее и внешнее обучение;
- очень классные подарки по поводу и даже без;
- работа в коллективе с партнерским подходом, где важно мнение каждого члена команды.
Контакт для связи: @HR_EkaterinaYa (ТГ, предпочтительно)
Почта: e.yakunina@illan.ru
Senior креатор (event)
ООО Какие люди
Ищем креатора, который умеет придумывать идеи для событий и собирать из них работающую концепцию вместе с продюсерской и дизайнерской командой.
Что от тебя?
- иметь опыт работы на стороне агентства не менее 2-х лет;
- разрабатывать креативные концепции для разных проектов: конференций, корпоративных мероприятий, фестивальных интеграций, продуктовых лончей и спецпроектов;
- уметь слышать задачу клиента и переводить ее в креативное решение;
- понимать, как устроен event-продакшен и учитывать это на этапе идеи;
- участвовать в креативных штурмах и собирать идеи в проектные предложения вместе с креативным директором;
- придумывать нейминги, лайны, слоганы и сценарные решения;
- оформлять идеи в понятную структуру презентации;
- защищать концепции внутри команды и перед клиентом;
- готовить брифы для дизайнеров 2D и 3D и сопровождать визуальную разработку концепции;
- следить за тем, что происходит в индустрии и за ее пределами, и приносить это в работу.
Что от нас?
- фиксированный оклад и бонусы по результатам проектов;
- работа с крупными брендами и задачами, где у визуальной концепции есть реальное влияние на итог проекта;
- сильная команда;
- гибридный формат работы (возможно только онлайн, но приоритет кандидатам из Москвы);
- рабочий график 5/2 с возможностью начинать день в интервале с 9 до 11;
- соблюдение личных и профессиональных границ;
- легкость коммуникации.
Присылайте кейсы и пару слов о себе.
Арт-директор (event)
ООО Какие люди
Ищем арт-директора, который умеет превращать идею в форму и доводить ее до реализации.
Что от тебя?
- разрабатывать визуальные концепции проектов, вести концепцию от идеи до реализации на площадке;
- управлять визуальной частью проекта внутри команды, брифовать 2D и 3D дизайнеров, сопровождать разработку визуальных решений на всех этапах проекта;
- работать с материалами, конструкциями и производственными решениями, взаимодействовать с подрядчиками на языке реализации, сроков и бюджета;
- защищать концепции внутри команды и перед клиентом;
- отвечать за целостность финального визуального результата проекта;
- участвовать в формировании креативного направления и визуальной стратегии агентства.
Эта роль для тебя, если:
- опыт управления командой дизайнеров;
- опыт участия в сложных, многослойных проектах со стадией реализации, а не только концепции;
- минимум три реализованных проекта, которые можно показать и подробно разобрать.
Что от нас?
- фиксированный оклад и бонусы по результатам проектов;
- работа с крупными брендами и задачами, где у визуальной концепции есть реальное влияние на итог проекта;
- сильная команда;
- гибридный формат работы (возможно только онлайн, но приоритет кандидатам из Москвы);
- рабочий график 5/2 с возможностью начинать день в интервале с 9 до 11;
- соблюдение личных и профессиональных границ;
- легкость коммуникации.
Присылайте кейсы и пару слов о себе.
Руководитель event-проектов/Senior event-продюсер
ООО Какие люди
Ищем senior event-продюсера / руководителя проектов, который способен самостоятельно вести проекты полного цикла — от первой встречи с клиентом до финальной реализации.
Что от тебя?
- опыт самостоятельного ведения event-проектов и прямого взаимодействия с клиентом;
- уверенная работа с бюджетами и понимание, где и как их оптимизировать без потери качества проекта;
- навык эффективного распределения задач внутри команды проекта;
- уверенная работа с таблицами и презентациями;
- сохранение спокойной рабочей коммуникации внутри команды и с клиентом;
- контроль сроков и уважение договорённости по времени;
- интерес к тому, что происходит в индустрии и за ее пределами, и применение знаний в работе;
- понимание того, что такое клиентский сервис в реальной работе, и умение выстраивать доверительные отношения с клиентом внутри проекта.
Эта роль подойдет, если у тебя есть:
- опыт самостоятельного ведения проектов с бюджетами от 20 млн рублей;
- опыт работы со сложными многосоставными проектами полного цикла;
- опыт работы с собственной сетью подрядчиков и партнёров и умение формировать проектную команду под конкретную задачу;
- портфолио минимум из трех реализованных проектов, в которых вы отвечали за результат как руководитель проекта.
Что от нас?
- фиксированный оклад и бонусы по результатам проектов;
- работа с крупными брендами и задачами, где у визуальной концепции есть реальное влияние на итог проекта;
- сильная команда;
- гибридный формат работы;
- рабочий график 5/2 с возможностью начинать день в интервале с 9 до 11;
- соблюдение личных и профессиональных границ;
- легкость коммуникации.
Присылайте кейсы и пару слов о себе.
Сотрудник технической поддержки
GRANAT BIO TECH
Обязанности:
- прием и обработка заявок от пользователей (служба Service Desk);
- диагностика и устранение простых неисправностей в работе компьютеров, принтеров, сканеров и другого оборудования;
- развертывание и настройка операционных систем на локальных рабочих местах;
- администрирование рабочих мест пользователей и настройка ПО;
- установка и обслуживание оргтехники и обеспечение расходными материалами;
- профилактическое обслуживание и учет оборудования;
- обучение сотрудников работе с корпоративными сервисами.
Требования:
- образование среднее профессиональное, высшее;
- опыт работы в аналогичной должности 2-3 года;
- курсы по ИТ-тематикам приветствуются;
- чтение технической литературы на английском языке, переписка на английском — обязательно;
- опыт обслуживания более 50 мест;
- аккуратность, исполнительность, пунктуальность, ответственность.
Условия:
- график работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45;
- место работы г. Дубна, ОЭЗ (Правый берег);
- комфортабельный офис с командой профессионалов;
- официальное трудоустройство в соответствии с трудовым законодательством;
- своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
- ДМС после года работы;
- система обучения для персонала, которая позволяет повышать не только профессиональный уровень, но и финансовый;
- корпоративный транспорт, который курсирует по маршруту Кимры-Дубна;
- бесплатный чай, кофе, комфортная столовая, оборудованная современной техникой и вендинговыми автоматами;
- умный холодильник :-)(минимаркет) в ассортименте которого представлены как полноценные блюда на завтрак, обед и ужин, так и товары для быстрого перекуса.;
- с ноября по март бесплатный каток «Снеговик» для вас и ваших близких;
- по вторникам фруктовая корзина.
Почта для связи: hr@granatbio.ru
Оператор производственной линии
GRANAT BIO TECH
Обязанности:
- подготавливать производственную линию к работе;
- обеспечивать своевременную подачу сырья, полуфабрикатов, основных и вспомогательных материалов в процессе производства;
- контролировать исправную работу производственной линии;
- участвовать в настройке оборудования, подготавливать оборудование к запуску;
- осуществлять ведение документов технического контроля, вспомогательных материалов и готовой продукции.
Требования:
- образование не ниже среднего специального, желательно технические направления;
- владение программным обеспечением: пользователь Word, Excel;
- приветствуется опыт в аналогичных областях (термопласт, автоматизация).
Условия:
- график работы сменный (Смена 12 часов. День/День/Вых./Ночь/Ночь/Отсыпной/Вых./Вых.);
- место работы г. Дубна, ОЭЗ (Правый берег);
- корпоративный транспорт;
- официальное трудоустройство в соответствии с трудовым законодательством;
- своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
- ДМС после года работы;
- система обучения для персонала, которая позволяет повышать не только профессиональный уровень, но и финансовый;
- корпоративный транспорт, который курсирует по маршруту Кимры-Дубна;
- развитая система внутреннего продвижения;
- бесплатный чай, кофе, комфортная столовая, оборудованная современной техникой и вендинговыми автоматами;
- умный холодильник :-)(минимаркет) в ассортименте которого представлены как полноценные блюда на завтрак, обед и ужин, так и товары для быстрого перекуса;
- с ноября по март бесплатный каток «Снеговик» для вас и ваших близких;
- по вторникам фруктовая корзина.
Почта для связи: hr@granatbio.ru
Лаборант ОТК
GRANAT BIO TECH
Обязанности:
- контроль качества выпускаемой предприятием продукции;
- ведение необходимой документации;
- приготовление рабочих растворов;
- поддержание в рабочем состоянии контрольно-измерительного оборудования ОТК.
Требования:
- высшее или среднее специальное образование;
- навыки использования контрольно-измерительного инструмента приветствуются;
- хороший уровень владения ПК и ПО MS Office;
- соблюдение технологической дисциплины, аккуратность, внимание к деталям.
Условия:
- график работы сменный (Смена 12 часов. День/День/Вых./Ночь/Ночь/Отсыпной/Вых./Вых.);
- место работы г. Дубна, ОЭЗ (Правый берег);
- корпоративный транспорт;
- официальное трудоустройство в соответствии с трудовым законодательством;
- своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
- ДМС после года работы;
- система обучения для персонала, которая позволяет повышать не только профессиональный уровень, но и финансовый;
- корпоративный транспорт, который курсирует по маршруту Кимры-Дубна;
- развитая система внутреннего продвижения;
- бесплатный чай, кофе, комфортная столовая, оборудованная современной техникой и вендинговыми автоматами;
- умный холодильник :-)(минимаркет) в ассортименте которого представлены как полноценные блюда на завтрак, обед и ужин, так и товары для быстрого перекуса;
- с ноября по март бесплатный каток «Снеговик» для вас и ваших близких;
- по вторникам фруктовая корзина.
Почта для связи: hr@granatbio.ru