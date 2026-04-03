Здесь вы сможете найти самые актуальные и желанные вакансии в области рекламы, маркетинга и PR. Если вы ищете, где могут пригодиться ваши навыки и экспертиза, — вам сюда!
03.04.2026

Графический дизайнер в OTVETDESIGN, арт-директор в ООО «Какие люди» и другие

Если вы хотите опубликовать свое предложение по работе — пишите на vacancy@sostav.ru

1

В ООО «Какие люди» требуется руководитель event-проектов, арт-директор и креатор, GRANAT BIO TECH приглашает в свою команду сотрудника технической поддержки. OTVETDESIGN ждет в свою команду графического дизайнера, менеджера по развитию бизнеса и PR-менеджера.

Графический дизайнер (Middle, потребительский брендинг)

по договоренности
OTVETDESIGN

Мы рассматриваем кандидатов только с ссылкой на портфолио. Не забудь прикрепить его в сопроводительном письме! 

Кого мы ищем?

  • Дизайнера (уровня Middle / Middle+), который чувствует вкус и умеет создавать аппетитные фудзоны, работать с фотореалистичными имиджами и использовать нейросети для усиления концепций.

Для нас особенно важно, чтобы в портфолио были:

  • сильные работы в направлении потребительского брендинга;
  • фудзоны и фотореалистичные имиджи.

Будет преимуществом, если:

  • у тебя есть убедительные кейсы в корпоративном брендинге;
  • у тебя уже есть опыт работы в дизайн-студиях или с коммерческими проектами на фрилансе;
  • ты уверенно работаешь в Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) и активно используешь нейросети.

Чем предстоит заниматься?

  • разрабатывать дизайн-концепции для проектов потребительского и корпоративного брендинга;
  • создавать дизайн фудзон и мерча, логотипов и фирменных стилей, этикеток и упаковки, полиграфии и календарей.

Что можем предложить взамен?

  • Статус: стать частью команды одного из ведущих агентств страны.
  • Интересные задачи: работа с разнообразными проектами для крупных заказчиков.
  • Карьера и признание: возможность участвовать в фестивалях (у нас уже более 150 наград, и этот список может пополниться благодаря тебе).
  • Обучение: доступ к внутренним и внешним обучениям, тимбилдинги.
  • Прозрачная оплата: «белоснежная» зарплата (конкурентный оклад + квартальный KPI + бонусы за дополнительные проекты).
  • Официально с первого дня: трудоустройство по ТК РФ.
  • Забота о здоровье: ДМС со стоматологией после испытательного срока, страхование жизни и корпоративный коуч-психолог.
  • Гибкий график: возможность начинать рабочий день в удобное для тебя время (с 9:00 до 11:00).
  • Формат работы: гибрид (1 день в неделю из дома).
  • Удобный офис: красивый, современный и просторный офис в 10 минутах от метро «Крестовский остров».
  • Атмосфера: работа в коллективе с демократичным подходом, где важно мнение каждого.
  • Плюшки: классные корпоративные мероприятия, подарки и потрясающий мерч.
  • Общение: на «ты», как ты уже мог заметить.

Контакт для связи: @HR_EkaterinaYa (ТГ, предпочтительно)
Почта: e.yakunina@illan.ru

Менеджер по продажам / Менеджер по развитию бизнеса (брендинг)

по договоренности
OTVETDESIGN

Задачи, которые будут в работе:

  • 80% — активный поиск и привлечение новых клиентов (путем обработки входящих лидов);
  • продажа услуг агентства (дизайн, корпоративный, потребительский и HR-брендинг);
  • управление этапами продаж: генерация, поиск и развитие новых клиентов, подготовка коммерческих предложений и презентаций для клиентов, проведение переговоров;
  • выстраивание партнерских отношений на уровне топ-менеджмента и директоров компаний-клиентов;
  • работа в 1C и Bitrix24.

Считай, что ты уже с нами, если у тебя есть:

  • релевантный опыт работы в брендинге (корпоративный, потребительский, HR-брендинг) — будет твоим весомым преимуществом;
  • успешный опыт привлечения новых клиентов и развития существующих, с чеками в десятки и сотни млн руб., понимание инструментов активных продаж, опыт проектных продаж;
  • великолепные навыки ведения переговоров, безупречное владение техниками продаж;
  • успешный и подтвержденный опыт в продажах услуг/товаров с объемом сделки от 1 млн руб.;
  • ум, энергия, порядочность.

Условия, которые мы предлагаем:

  • стать частью команды одного из ведущих агентств страны;
  • работу с интересными и разнообразными проектами;
  • «белоснежную» зарплату — конкурентный оклад + % от прибыли (обсуждается индивидуально);
  • официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня;
  • возможность начинать свой рабочий день в удобное для тебя время (с 9:00 до 11:00), гибридный формат работы;
  • ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока и страхование жизни;
  • корпоративный коуч-психолог;
  • красивый, современный и просторный офис рядом с метро (если ты в Москве — офис у метро «Автозаводская», если в СПб — у метро «Крестовский остров»).
  • вкусные фрукты, чай, кофе — все для поддержания сил креативного организма;
  • классные корпоративные мероприятия, подарки и потрясающий мерч;
  • работу в коллективе с демократичным подходом, где важно мнение каждого члена команды.

Контакт для связи: @HR_EkaterinaYa (ТГ, предпочтительно)
Почта: e.yakunina@illan.ru

PR-менеджер (собственный PR)

по договоренности
OTVETDESIGN

Ищем увлеченного и нацеленного на развитие PR-менеджера для продвижения группы компаний ILLAN COMMUNICATIONS.

Обязанности:

  • реализация функции пресс-офиса (распространение контента и кейсов в инфополе);
  • поиск инфоповодов, трендов, участие в генерации и отработке идей для PR-активностей;
  • проектное управление штатными сотрудниками и подрядчиками в рамках реализации задач (копирайтеры, дизайнеры, фотографы, SMM и др.);
  • работа с рейтингами и премиями (подача заявок);
  • event-направление: отбор конференций и мероприятий, организационные вопросы, согласование условий участия;
  • коллаборации и партнерства, креативные спецпроекты — по мере развития в компании.

Основные требования:

  • успешный опыт решения похожих задач в B2B (обязательно) и B2C (желательно);
  • отчаянно приветствуется опыт с маркетинговыми продуктами, премиум-аудиторией;
  • теоретическая база в PR и маркетинге (высшее образование, курсы);
  • готовность работать с метриками и анализировать эффективность PR-активностей;
  • опыт работы с подрядчиками;
  • системность, высокий интеллект, проактивная позиция, умение наладить коммуникацию с разными людьми и ответственность за результат.

Условия и возможности:

  • у нас многогранно: B2B товары и услуги, B2C;
  • возможности расти и развиваться в любимой профессии в профессиональной среде;
  • полностью «белая» заработная плата;
  • официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня;
  • возможность гибкого начала рабочего дня (с 09:00 до 11:00), возможность гибридного режима работы;
  • классный дизайнерский офис в 10 минутах пешком от м. Крестовский остров;
  • ДМС со стоматологией после прохождения ИС;
  • корпоративный коуч-психолог;
  • качественная адаптация и погружение в компанию;
  • вкусные фрукты, снеки, десерты, чай, кофе и какао — все для поддержания сил креативного организма;
  • масштабные запоминающиеся корпоративы и тимбилдинги;
  • корпоративная библиотека, внутреннее и внешнее обучение;
  • очень классные подарки по поводу и даже без;
  • работа в коллективе с партнерским подходом, где важно мнение каждого члена команды.

Контакт для связи: @HR_EkaterinaYa (ТГ, предпочтительно)
Почта: e.yakunina@illan.ru

Senior креатор (event)

по договоренности
ООО Какие люди

Ищем креатора, который умеет придумывать идеи для событий и собирать из них работающую концепцию вместе с продюсерской и дизайнерской командой.

Что от тебя?

  • иметь опыт работы на стороне агентства не менее 2-х лет;
  • разрабатывать креативные концепции для разных проектов: конференций, корпоративных мероприятий, фестивальных интеграций, продуктовых лончей и спецпроектов;
  • уметь слышать задачу клиента и переводить ее в креативное решение;
  • понимать, как устроен event-продакшен и учитывать это на этапе идеи;
  • участвовать в креативных штурмах и собирать идеи в проектные предложения вместе с креативным директором;
  • придумывать нейминги, лайны, слоганы и сценарные решения;
  • оформлять идеи в понятную структуру презентации;
  • защищать концепции внутри команды и перед клиентом;
  • готовить брифы для дизайнеров 2D и 3D и сопровождать визуальную разработку концепции;
  • следить за тем, что происходит в индустрии и за ее пределами, и приносить это в работу.

Что от нас?

  • фиксированный оклад и бонусы по результатам проектов;
  • работа с крупными брендами и задачами, где у визуальной концепции есть реальное влияние на итог проекта;
  • сильная команда;
  • гибридный формат работы (возможно только онлайн, но приоритет кандидатам из Москвы);
  • рабочий график 5/2 с возможностью начинать день в интервале с 9 до 11;
  • соблюдение личных и профессиональных границ;
  • легкость коммуникации.

Присылайте кейсы и пару слов о себе.

Арт-директор (event)

по договоренности
ООО Какие люди

Ищем арт-директора, который умеет превращать идею в форму и доводить ее до реализации.

Что от тебя?

  • разрабатывать визуальные концепции проектов, вести концепцию от идеи до реализации на площадке;
  • управлять визуальной частью проекта внутри команды, брифовать 2D и 3D дизайнеров, сопровождать разработку визуальных решений на всех этапах проекта;
  • работать с материалами, конструкциями и производственными решениями, взаимодействовать с подрядчиками на языке реализации, сроков и бюджета;
  • защищать концепции внутри команды и перед клиентом;
  • отвечать за целостность финального визуального результата проекта;
  • участвовать в формировании креативного направления и визуальной стратегии агентства.

Эта роль для тебя, если:

  • опыт управления командой дизайнеров;
  • опыт участия в сложных, многослойных проектах со стадией реализации, а не только концепции;
  • минимум три реализованных проекта, которые можно показать и подробно разобрать.

Что от нас?

  • фиксированный оклад и бонусы по результатам проектов;
  • работа с крупными брендами и задачами, где у визуальной концепции есть реальное влияние на итог проекта;
  • сильная команда;
  • гибридный формат работы (возможно только онлайн, но приоритет кандидатам из Москвы);
  • рабочий график 5/2 с возможностью начинать день в интервале с 9 до 11;
  • соблюдение личных и профессиональных границ;
  • легкость коммуникации.

Присылайте кейсы и пару слов о себе.

Руководитель event-проектов/Senior event-продюсер

по договоренности
ООО Какие люди

Ищем senior event-продюсера / руководителя проектов, который способен самостоятельно вести проекты полного цикла — от первой встречи с клиентом до финальной реализации.

Что от тебя?

  • опыт самостоятельного ведения event-проектов и прямого взаимодействия с клиентом;
  • уверенная работа с бюджетами и понимание, где и как их оптимизировать без потери качества проекта;
  • навык эффективного распределения задач внутри команды проекта;
  • уверенная работа с таблицами и презентациями;
  • сохранение спокойной рабочей коммуникации внутри команды и с клиентом;
  • контроль сроков и уважение договорённости по времени;
  • интерес к тому, что происходит в индустрии и за ее пределами, и применение знаний в работе;
  • понимание того, что такое клиентский сервис в реальной работе, и умение выстраивать доверительные отношения с клиентом внутри проекта.

Эта роль подойдет, если у тебя есть:

  • опыт самостоятельного ведения проектов с бюджетами от 20 млн рублей;
  • опыт работы со сложными многосоставными проектами полного цикла;
  • опыт работы с собственной сетью подрядчиков и партнёров и умение формировать проектную команду под конкретную задачу;
  • портфолио минимум из трех реализованных проектов, в которых вы отвечали за результат как руководитель проекта.


Что от нас?

  • фиксированный оклад и бонусы по результатам проектов;
  • работа с крупными брендами и задачами, где у визуальной концепции есть реальное влияние на итог проекта;
  • сильная команда;
  • гибридный формат работы;
  • рабочий график 5/2 с возможностью начинать день в интервале с 9 до 11;
  • соблюдение личных и профессиональных границ;
  • легкость коммуникации.

Присылайте кейсы и пару слов о себе.

Сотрудник технической поддержки

по договоренности
GRANAT BIO TECH

Обязанности:

  • прием и обработка заявок от пользователей (служба Service Desk);
  • диагностика и устранение простых неисправностей в работе компьютеров, принтеров, сканеров и другого оборудования;
  • развертывание и настройка операционных систем на локальных рабочих местах;
  • администрирование рабочих мест пользователей и настройка ПО;
  • установка и обслуживание оргтехники и обеспечение расходными материалами;
  • профилактическое обслуживание и учет оборудования;
  • обучение сотрудников работе с корпоративными сервисами.

Требования:

  • образование среднее профессиональное, высшее;
  • опыт работы в аналогичной должности 2-3 года;
  • курсы по ИТ-тематикам приветствуются;
  • чтение технической литературы на английском языке, переписка на английском — обязательно;
  • опыт обслуживания более 50 мест;
  • аккуратность, исполнительность, пунктуальность, ответственность.

Условия:

  • график работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45;
  • место работы г. Дубна, ОЭЗ (Правый берег);
  • комфортабельный офис с командой профессионалов;
  • официальное трудоустройство в соответствии с трудовым законодательством;
  • своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
  • ДМС после года работы;
  • система обучения для персонала, которая позволяет повышать не только профессиональный уровень, но и финансовый;
  • корпоративный транспорт, который курсирует по маршруту Кимры-Дубна;
  • бесплатный чай, кофе, комфортная столовая, оборудованная современной техникой и вендинговыми автоматами;
  • умный холодильник :-)(минимаркет) в ассортименте которого представлены как полноценные блюда на завтрак, обед и ужин, так и товары для быстрого перекуса.;
  • с ноября по март бесплатный каток «Снеговик» для вас и ваших близких;
  • по вторникам фруктовая корзина.

Почта для связи: hr@granatbio.ru

Оператор производственной линии

по договоренности
GRANAT BIO TECH

Обязанности:

  • подготавливать производственную линию к работе;
  • обеспечивать своевременную подачу сырья, полуфабрикатов, основных и вспомогательных материалов в процессе производства;
  • контролировать исправную работу производственной линии;
  • участвовать в настройке оборудования, подготавливать оборудование к запуску;
  • осуществлять ведение документов технического контроля, вспомогательных материалов и готовой продукции.

Требования:

  • образование не ниже среднего специального, желательно технические направления;
  • владение программным обеспечением: пользователь Word, Excel;
  • приветствуется опыт в аналогичных областях (термопласт, автоматизация).

Условия:

  • график работы сменный (Смена 12 часов. День/День/Вых./Ночь/Ночь/Отсыпной/Вых./Вых.);
  • место работы г. Дубна, ОЭЗ (Правый берег);
  • корпоративный транспорт;
  • официальное трудоустройство в соответствии с трудовым законодательством;
  • своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
  • ДМС после года работы;
  • система обучения для персонала, которая позволяет повышать не только профессиональный уровень, но и финансовый;
  • корпоративный транспорт, который курсирует по маршруту Кимры-Дубна;
  • развитая система внутреннего продвижения;
  • бесплатный чай, кофе, комфортная столовая, оборудованная современной техникой и вендинговыми автоматами;
  • умный холодильник :-)(минимаркет) в ассортименте которого представлены как полноценные блюда на завтрак, обед и ужин, так и товары для быстрого перекуса;
  • с ноября по март бесплатный каток «Снеговик» для вас и ваших близких;
  • по вторникам фруктовая корзина.

Почта для связи: hr@granatbio.ru

Лаборант ОТК

по договоренности
GRANAT BIO TECH

Обязанности:

  • контроль качества выпускаемой предприятием продукции;
  • ведение необходимой документации;
  • приготовление рабочих растворов;
  • поддержание в рабочем состоянии контрольно-измерительного оборудования ОТК.

Требования:

  • высшее или среднее специальное образование;
  • навыки использования контрольно-измерительного инструмента приветствуются;
  • хороший уровень владения ПК и ПО MS Office;
  • соблюдение технологической дисциплины, аккуратность, внимание к деталям.

Условия:

  • график работы сменный (Смена 12 часов. День/День/Вых./Ночь/Ночь/Отсыпной/Вых./Вых.);
  • место работы г. Дубна, ОЭЗ (Правый берег);
  • корпоративный транспорт;
  • официальное трудоустройство в соответствии с трудовым законодательством;
  • своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
  • ДМС после года работы;
  • система обучения для персонала, которая позволяет повышать не только профессиональный уровень, но и финансовый;
  • корпоративный транспорт, который курсирует по маршруту Кимры-Дубна;
  • развитая система внутреннего продвижения;
  • бесплатный чай, кофе, комфортная столовая, оборудованная современной техникой и вендинговыми автоматами;
  • умный холодильник :-)(минимаркет) в ассортименте которого представлены как полноценные блюда на завтрак, обед и ужин, так и товары для быстрого перекуса;
  • с ноября по март бесплатный каток «Снеговик» для вас и ваших близких;
  • по вторникам фруктовая корзина.

Почта для связи: hr@granatbio.ru

