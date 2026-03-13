Менеджер по развитию бизнеса в OTVETDESIGN, старший арт-директор в «Родную Речь» и другие

В ГК «Родная Речь» требуется старший арт-директор и старший медиастратег. Big Media Moscow в поисках Digital group head. В OTVETDESIGN (Москва и Санкт-Петербург) открыты вакансии менеджера по развитию бизнеса и аккаунт-менеджера. Krutoy Media ждет в свою команду коммуникационного дизайнера.
Старший арт-директор
ГК «Родная Речь»
Чем предстоит заниматься:
- создание креативных концепций (TV/OLV/Digital/ KV/Активации/Спецпроекты);
- разработка и проведение презентаций;
- ведение и контроль проектов на этапах (пре/про/постпродакшен);
- координация работы дизайнеров.
От кандидата нам важно:
- мы в поисках сотрудника с опытом съемок рекламного видео-контента;
- наличие нестандартных и ярких идей в портфолио (ATL, TTL, Digital);
- обязательное знание Adobe Illustrator и Adobe Photoshop;
- умение профессионально презентовать свои визуальные решения проектной команде и клиенту;
- знание английского языка (Intermediate+).
Важное про нас:
Прозрачность условий:
- официальное трудоустройство по ТК РФ;
- гибридный формат работы;
- расширенный пакет ДМС.
Культурный код:
- экологичное общение и наставничество профессионалов.
Профессионализм:
- обширная база знаний, библиотека, обучающие вебинары, лучшие эксперты рынка — основа, которая способствует продуктивному росту.
Комфорт:
- офис в историческом здании бывшей фабрики «Большевик» с кухнями на каждом этаже, lounge-зонами, массажным креслом, летними верандами, внутренним двориком, а также с кофейнями и бесплатной парковкой для сотрудников.
Контакт: lubov.chistova@rore.group
Senior Media Strategist
ГК «Родная Речь»
Требуется старший медиастратег с опытом, готовый самостоятельно вести полный цикл стратегии для ключевого клиента. Главная цель — превращать бизнес-задачи клиента в четкие, измеримые и основанные на глубоких инсайтах медиаподходы, которые действительно работают. Хотите делать будущее рекламы вместе с нами? Тогда эта вакансия — для вас.
Задачи, которые предстоит решать:
- лидировать стратегический трек клиентов агентства;
- глубоко анализировать поведение потребителей, конкурентную среду и рыночные тренды — и на этой основе формировать рабочие гипотезы и рекомендации;
- тесно сотрудничать с медиапланнерами, креативными и аналитическими командами — как внутри агентства, так и за его пределами;
- разрабатывать полный цикл медиастратегии: от поиска источников роста и определения ЦА — до архитектуры коммуникаций, подбора каналов и постановки KPI;
- работать с профессиональными инструментами: BrandPulse, CrossWeb, WARC, SimilarWeb, Galileo, а также внутренними платформами агентства;
- участвовать в пост-кампейн анализе: обобщать опыт, извлекать ключевые выводы и внедрять их в новые подходы.
Мы ожидаем, что кандидат:
- Имеет 4–5+ лет опыта в медиастратегии или стратегическом консалтинге в крупных рекламных или медиаагентствах;
- уверенно работает с данными: находишь инсайты в больших массивах и превращаешь их в стратегические выводы;
- отлично владеет PowerPoint (на уровне storytelling) и Excel; опыт с Galileo или SimilarWeb будет большим плюсом;
- умеет как глубоко погружаться в детали, так и видеть «большую картину» — от тактических решений до долгосрочной стратегии;
- легко выстраиваешь доверительные отношения — и с клиентами, и с коллегами из разных команд.
Важное про нас:
- прозрачность условий;
- официальное трудоустройство по ТК РФ, гибридный формат работы, расширенный пакет ДМС;
- культурный код;
- экологичное общение и наставничество профессионалов - наша основа, которая способствует профессиональному росту;
- профессионализм;
- экспертная команда, открытый обмен опытом и доступ к базе знаний, библиотеке и вебинарам — все, чтобы уверенно расти и делать сильные проекты;
- комфорт.
Офис в историческом здании бывшей фабрики «Большевик» с кухнями на каждом этаже, зонами отдыха, массажным креслом, летними верандами, внутренним двориком, а также с кофейнями, музеем русского импрессионизма и бесплатной парковкой для сотрудников.
Контакт: lubov.chistova@rore.group
Коммуникационный дизайнер
Krutoy Media
В один из крупнейших медиахолдингов России требуется дизайнер! Наличие портфолио обязательно!
Обязанности:
- разработка Key Visuals, создание уникальных и работающих коммуникационных решений для различных проектов;
- участие в разработке идей и концептов по разработке и поддержанию айдентики брендов;
- создание инфографики, промо-сайтов с помощью Figma и Tilda, рекламных креативов для крупных проектов, оформление презентаций;
- создание цифровых и печатных рекламных материалов (баннеры, рассылки, креативный контент для социальных сетей);
- подготовка макетов к печати;
- создание и поддержка гайдлайнов брендов.
Требования:
- наличие портфолио с реализованными проектами в сфере брендинга, маркетинговых коммуникаций;
- высшее образование в области графического/коммуникационного дизайна;
- опыт работы в сфере коммуникационного дизайна на уровне middle или выше от 3 лет;
- уверенное владение пакетом Adobe (Illustrator, Photoshop, After Effects, InDesign), Figma, Blender, Tilda, уверенная работа с нейросетями;
- креативность, способность генерировать оригинальные, нестандартные идеи и искать решения для их реализации;
- опыт работы с фирменным стилем и поддержанием визуальной идентичности брендов;
- умение работать в команде, активно взаимодействовать с коллегами из других отделов для выполнения комплексных задач;
- внимание к деталям, высокая степень ответственности;
- знание современных тенденций и технологий;
- способность работать в условиях многозадачности;
- самоорганизация, способность планировать и приоритизировать задачи;
- умение анализировать брифы, задавать уточняющие вопросы, проводить исследования и находить решения;
- способность мыслить концептуально и работать с текстами и контентом;
- насмотренность и хороший вкус;
- уверенная работа в 3D-программах (Blender, Cinema 4d) будет являться большим плюсом.
Условия:
- оформление согласно ТК РФ,
- официальная заработная плата,
- ДМС,
- корпоративные мероприятия,
- подарки от компании ко дню рождения,
- подарки от компании за каждый год работы,
- оплачиваемый фитнес,
- работа в интересном, творческом коллективе;
- офис рядом с м. Алексеевская;
Контакты: Титова Наталья, директор по персоналу, rabota@loveradio.ru
Арт-директор направления Packaging
Depot
Depot ищет арт-директора направления Packaging в офис в Москве
Что нужно делать:
- руководить проектной командой, которая делает крутой коммерческий дизайн упаковки;
- делать дизайн самому.
Что требуется от вас:
- не менее 5 лет опыта работы с дизайном упаковки в различных категориях (акцент на food&drink);
- опыт презентации и аргументации решений;
- понимание современных ТРЕНДОВ в FMCG.
Присылайте портфолио и резюме на vacancy@depotwpf.ru
P.S.: Если вы можете решить любую задачу в дизайне упаковки и обосновать свое решение, то нам по пути! У нас много работы и еще больше возможностей.
AI бренд-дизайнер
Depot
Depot ищет в команду AI бренд-дизайнера в офис в Москве.
Нам нужен сильный бренд и коммуникационный дизайнер, свободно владеющий AI-инструментами.
Задачи:
- разрабатывать айдентику бренда;
- создавать концепции бренд дизайна;
- развивать дизайн системы в статике и моушен;
- делать эффектные подачи концепций;
- и все это с применением AI.
Мы ищем того, кто:
- имеет опыт работы в дизайне от 3-5 лет;
- может самостоятельно создать с нуля систему айдентики и/или создать дизайн упаковки;
- следит за визуальными трендами;
- умеет и хочет работать в команде;
- ориентирован на результат, а не на процесс.
Мы ожидаем уверенное владение программами:
- Figma;
- Photoshop;
- Adobe Illustrator;
- Midjourney;
- ChatGPT;
- SORA.
Также очень желательно использование:
- Recraft;
- Nano Banana;
- Runway;
- Kling.
Если вы используете другие нейросети и с их помощью делаете крутые вещи, мы также с удовольствием рассмотрим вас в качестве кандидата.
Портфолио и резюме присылайте на почту: vacancy@depotwpf.ru с пометкой AI бренд-дизайнер.
Digital art-director
Depot
Depot ищет Digital art-director в офис в Москве.
Нам нужен мощный арт-директор, который ведет digital-проекты от концепции до релиза, управляет командой, собирает фриланс, презентует, контролирует качество и держит стандарты бренда в цифре
Задачи:
- разработка визуальных концепций и креативов;
- управление digital-дизайнерами и фрилансерами;
- автономное ведение проектов: декомпозиция, приоритеты, контроль сроков и качества;
- дизайн-ревью, супервизия и скоринг подрядчиков;
- участие в брифингах и защита решений;
- участие в построении процессов, внедрение новых технологий;
- участие в найме и менторстве команды.
Мы ищем того, кто:
- имеет опыт арт-директора и глубокую экспертизу в digital-дизайне (web, mobile, UX/UI);
- понимает путь продукта от wireframe до деплоя, внимателен к деталям;
- умеет презентовать и работать с клиентами;
- работает с подрядчиками и знает, как их выбрать и вести;
- владеет Ps, Ai, Figma, Keynote, CRM, таблицами (Tilda, Readymag, 3D, motion, AI-инструменты — плюс);
- понимает digital-процессы агентств и может держать высокий темп.
Будет плюсом: лидерские навыки, опыт руководства командами работа с айдентикой, и понимание коммуникаций, брендинга и перформанса, опыт использования нейросетей, своя команда проверенных фрилансеров.
Мы предлагаем:
- работу в брендинговом агентстве №1;
- участие в громких проектах;
- достойную оплату, оформление по ТК;
- офис в центре Москвы, график 5/2;
- обучение, нетворкинг, мероприятия;
- свободу самореализации и рост.
Короткое письмо и резюме/портфолио в pdf отправляйте на vacancy@depotwpf.ru с темой Digital art-director.
Менеджер по развитию бизнеса
OTVETDESIGN
Требуется менеджер по развитию бизнеса (Мск/СПб).
Что делать:
- активно искать и привлекать новых клиентов (обработка входящих лидов и холодный поиск);
- продавать услуги агентства (дизайн, корпоративный, потребительский и HR-брендинг);
- управлять этапами продаж.
От тебя:
- релевантный опыт работы в брендинге (или смежных сферах — реклама, маркетинг, ивенты и т.д.);
- успешный и подтвержденный опыт продаж с чеками в десятки и сотни млн руб.;
- великолепные навыки ведения переговоров, безупречное владение техниками продаж.
От нас:
- официальное трудоустройство и полностью белая з/п (обсуждается по итогам собеседования);
- ДМС, страхование жизни и коуч-психолог;
- гибридный график и гибкое начало рабочего дня;
- все прелести нашей корпоративной жизни.
Аккаунт-менеджер, мерч и подарки
OTVETDESIGN
Требуется аккаунт-менеджер, мерч и подарки (СПб).
Что делать:
- вести проекты по создаю концепций: подарки для партнеров, мерч для сотрудников, календари и мно-о-о-го еще интересного;
- ставить четкие и понятные ТЗ для разработки концепции (копирайтерам и дизайнерам);
- контролить тайминги и всю организацию работы команды внутри агентства.
От тебя:
- опыт работы с мерчем и корпоративными подарками (а еще готовы рассматривать коллег из смежных сфер, например, брендинг и event);
- умение не терять голову в режиме многозадачности, а грамотно расставлять приоритеты и самостоятельно инициировать и выстраивать процессы;
- умение соблюдать баланс интересов клиента и компании.
От нас:
- официальное трудоустройство и полностью белая з/п (обсуждается по итогам собеседования);
- ДМС, страхование жизни и коуч-психолог;
- гибридный график и гибкое начало рабочего дня;
- все прелести нашей корпоративной жизни.
Digital group head
Big Media Moscow
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- управлять командой digital-направлений: Influence, SMM, Digital promo/реклама;
- курировать тимлидов и их команды (10 человек + подрядчики);
- контролировать качество digital-предложений (структура, подача, позиционирование, актуальность);
- готовить отчеты и предложения по развитию отдела;
- участвовать в тендерах и формировать части предложений по своим направлениям;
- взаимодействовать с Digital Director и другими департаментами агентства;
- совместно с Digital Director участвовать в развитии команды, кадровых процессов и административных решений.
Требования:
- опыт управления digital-командами (influence, promo, SMM, digital-продвижение);
- умение выстраивать процессы, организовывать работу тимлидов и их команд;
- знание digital-инструментов, рекламных кабинетов, трендов;
- умение формировать отчётность, в том числе по эконометрике digital-блока;
- успешный опыт участия в тендерах: подготовка предложений, защита перед клиентом, успешное ведение проекта или ретейнера;
- готовность внедрять новые инструменты и процессы, развивать продукты и людей;
- умение создать эффективную рабочую атмосферу и доверительные отношения внутри и вне команды;
- лидерские качества: мотивировать, развивать и сохранять команду.
В твоем портфолио:
- спецпроекты, интеграции с блогерами и лидерами мнений;
- SMM-кейсы, медийные кампании, комплексные digital-решения.
Условия:
- конкурентная зарплата и прозрачная система мотивации;
- гибридный график работы 3/2;
- сильная, амбициозная команда;
- офис в центре Москвы (м. Бауманская);
- свобода для идей и инициатив.
Резюме и сопроводительное письмо направляйте на почту: sanin@big-media.ru