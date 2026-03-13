Менеджер по развитию бизнеса в OTVETDESIGN, старший арт-директор в «Родную Речь» и другие

Требуется старший медиастратег с опытом, готовый самостоятельно вести полный цикл стратегии для ключевого клиента. Главная цель — превращать бизнес-задачи клиента в четкие, измеримые и основанные на глубоких инсайтах медиаподходы, которые действительно работают. Хотите делать будущее рекламы вместе с нами? Тогда эта вакансия — для вас.

Задачи, которые предстоит решать:

лидировать стратегический трек клиентов агентства;

глубоко анализировать поведение потребителей, конкурентную среду и рыночные тренды — и на этой основе формировать рабочие гипотезы и рекомендации;

тесно сотрудничать с медиапланнерами, креативными и аналитическими командами — как внутри агентства, так и за его пределами;

разрабатывать полный цикл медиастратегии: от поиска источников роста и определения ЦА — до архитектуры коммуникаций, подбора каналов и постановки KPI;

работать с профессиональными инструментами: BrandPulse, CrossWeb, WARC, SimilarWeb, Galileo, а также внутренними платформами агентства;

участвовать в пост-кампейн анализе: обобщать опыт, извлекать ключевые выводы и внедрять их в новые подходы.

Мы ожидаем, что кандидат:

Имеет 4–5+ лет опыта в медиастратегии или стратегическом консалтинге в крупных рекламных или медиаагентствах;

уверенно работает с данными: находишь инсайты в больших массивах и превращаешь их в стратегические выводы;

отлично владеет PowerPoint (на уровне storytelling) и Excel; опыт с Galileo или SimilarWeb будет большим плюсом;

умеет как глубоко погружаться в детали, так и видеть «большую картину» — от тактических решений до долгосрочной стратегии;

легко выстраиваешь доверительные отношения — и с клиентами, и с коллегами из разных команд.

Важное про нас:

прозрачность условий;

официальное трудоустройство по ТК РФ, гибридный формат работы, расширенный пакет ДМС;

культурный код;

экологичное общение и наставничество профессионалов - наша основа, которая способствует профессиональному росту;

профессионализм;

экспертная команда, открытый обмен опытом и доступ к базе знаний, библиотеке и вебинарам — все, чтобы уверенно расти и делать сильные проекты;

комфорт.

Офис в историческом здании бывшей фабрики «Большевик» с кухнями на каждом этаже, зонами отдыха, массажным креслом, летними верандами, внутренним двориком, а также с кофейнями, музеем русского импрессионизма и бесплатной парковкой для сотрудников.

Контакт: lubov.chistova@rore.group