Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
Kарьера
Здесь вы сможете найти самые актуальные и желанные вакансии в области рекламы, маркетинга и PR. Если вы ищете, где могут пригодиться ваши навыки и экспертиза, — вам сюда!
13.03.2026

Менеджер по развитию бизнеса в OTVETDESIGN, старший арт-директор в «Родную Речь» и другие

Если вы хотите опубликовать свое предложение по работе — пишите на vacancy@sostav.ru

В ГК «Родная Речь» требуется старший арт-директор и старший медиастратег. Big Media Moscow в поисках Digital group head. В OTVETDESIGN (Москва и Санкт-Петербург) открыты вакансии менеджера по развитию бизнеса и аккаунт-менеджера. Krutoy Media ждет в свою команду коммуникационного дизайнера.

Старший арт-директор

по договоренности
ГК «Родная Речь»

Чем предстоит заниматься:

  • создание креативных концепций (TV/OLV/Digital/ KV/Активации/Спецпроекты);
  • разработка и проведение презентаций;
  • ведение и контроль проектов на этапах (пре/про/постпродакшен);
  • координация работы дизайнеров.

От кандидата нам важно:

  • мы в поисках сотрудника с опытом съемок рекламного видео-контента;
  • наличие нестандартных и ярких идей в портфолио (ATL, TTL, Digital);
  • обязательное знание Adobe Illustrator и Adobe Photoshop;
  • умение профессионально презентовать свои визуальные решения проектной команде и клиенту;
  • знание английского языка (Intermediate+).

Важное про нас:

Прозрачность условий:

  • официальное трудоустройство по ТК РФ;
  • гибридный формат работы;
  • расширенный пакет ДМС.

Культурный код:

  • экологичное общение и наставничество профессионалов.

Профессионализм:

  • обширная база знаний, библиотека, обучающие вебинары, лучшие эксперты рынка — основа, которая способствует продуктивному росту.

Комфорт:

  • офис в историческом здании бывшей фабрики «Большевик» с кухнями на каждом этаже, lounge-зонами, массажным креслом, летними верандами, внутренним двориком, а также с кофейнями и бесплатной парковкой для сотрудников.

Контакт: lubov.chistova@rore.group

Senior Media Strategist

по договоренности
ГК «Родная Речь»

Требуется старший медиастратег с опытом, готовый самостоятельно вести полный цикл стратегии для ключевого клиента. Главная цель — превращать бизнес-задачи клиента в четкие, измеримые и основанные на глубоких инсайтах медиаподходы, которые действительно работают. Хотите делать будущее рекламы вместе с нами? Тогда эта вакансия — для вас.

Задачи, которые предстоит решать:

  • лидировать стратегический трек клиентов агентства;
  • глубоко анализировать поведение потребителей, конкурентную среду и рыночные тренды — и на этой основе формировать рабочие гипотезы и рекомендации;
  • тесно сотрудничать с медиапланнерами, креативными и аналитическими командами — как внутри агентства, так и за его пределами;
  • разрабатывать полный цикл медиастратегии: от поиска источников роста и определения ЦА — до архитектуры коммуникаций, подбора каналов и постановки KPI;
  • работать с профессиональными инструментами: BrandPulse, CrossWeb, WARC, SimilarWeb, Galileo, а также внутренними платформами агентства;
  • участвовать в пост-кампейн анализе: обобщать опыт, извлекать ключевые выводы и внедрять их в новые подходы.

Мы ожидаем, что кандидат:

  • Имеет 4–5+ лет опыта в медиастратегии или стратегическом консалтинге в крупных рекламных или медиаагентствах;
  • уверенно работает с данными: находишь инсайты в больших массивах и превращаешь их в стратегические выводы;
  • отлично владеет PowerPoint (на уровне storytelling) и Excel; опыт с Galileo или SimilarWeb будет большим плюсом;
  • умеет как глубоко погружаться в детали, так и видеть «большую картину» — от тактических решений до долгосрочной стратегии;
  • легко выстраиваешь доверительные отношения — и с клиентами, и с коллегами из разных команд.

Важное про нас:

  • прозрачность условий;
  • официальное трудоустройство по ТК РФ, гибридный формат работы, расширенный пакет ДМС;
  • культурный код;
  • экологичное общение и наставничество профессионалов - наша основа, которая способствует профессиональному росту;
  • профессионализм;
  • экспертная команда, открытый обмен опытом и доступ к базе знаний, библиотеке и вебинарам — все, чтобы уверенно расти и делать сильные проекты;
  • комфорт.

Офис в историческом здании бывшей фабрики «Большевик» с кухнями на каждом этаже, зонами отдыха, массажным креслом, летними верандами, внутренним двориком, а также с кофейнями, музеем русского импрессионизма и бесплатной парковкой для сотрудников.

Контакт: lubov.chistova@rore.group

Коммуникационный дизайнер

по договоренности
Krutoy Media

В один из крупнейших медиахолдингов России требуется дизайнер! Наличие портфолио обязательно!

Обязанности:

  • разработка Key Visuals, создание уникальных и работающих коммуникационных решений для различных проектов;
  • участие в разработке идей и концептов по разработке и поддержанию айдентики брендов;
  • создание инфографики, промо-сайтов с помощью Figma и Tilda, рекламных креативов для крупных проектов, оформление презентаций;
  • создание цифровых и печатных рекламных материалов (баннеры, рассылки, креативный контент для социальных сетей);
  • подготовка макетов к печати;
  • создание и поддержка гайдлайнов брендов.

Требования:

  • наличие портфолио с реализованными проектами в сфере брендинга, маркетинговых коммуникаций;
  • высшее образование в области графического/коммуникационного дизайна;
  • опыт работы в сфере коммуникационного дизайна на уровне middle или выше от 3 лет;
  • уверенное владение пакетом Adobe (Illustrator, Photoshop, After Effects, InDesign), Figma, Blender, Tilda, уверенная работа с нейросетями;
  • креативность, способность генерировать оригинальные, нестандартные идеи и искать решения для их реализации;
  • опыт работы с фирменным стилем и поддержанием визуальной идентичности брендов;
  • умение работать в команде, активно взаимодействовать с коллегами из других отделов для выполнения комплексных задач;
  • внимание к деталям, высокая степень ответственности;
  • знание современных тенденций и технологий;
  • способность работать в условиях многозадачности;
  • самоорганизация, способность планировать и приоритизировать задачи;
  • умение анализировать брифы, задавать уточняющие вопросы, проводить исследования и находить решения;
  • способность мыслить концептуально и работать с текстами и контентом;
  • насмотренность и хороший вкус;
  • уверенная работа в 3D-программах (Blender, Cinema 4d) будет являться большим плюсом.

Условия:

  • оформление согласно ТК РФ,
  • официальная заработная плата,
  • ДМС,
  • корпоративные мероприятия,
  • подарки от компании ко дню рождения,
  • подарки от компании за каждый год работы,
  • оплачиваемый фитнес,
  • работа в интересном, творческом коллективе;
  • офис рядом с м. Алексеевская;

Контакты: Титова Наталья, директор по персоналу, rabota@loveradio.ru

Арт-директор направления Packaging

по договоренности
Depot

Depot ищет арт-директора направления Packaging в офис в Москве

Что нужно делать:

  • руководить проектной командой, которая делает крутой коммерческий дизайн упаковки;
  • делать дизайн самому.

Что требуется от вас:

  • не менее 5 лет опыта работы с дизайном упаковки в различных категориях (акцент на food&drink);
  • опыт презентации и аргументации решений;
  • понимание современных ТРЕНДОВ в FMCG.

Присылайте портфолио и резюме на vacancy@depotwpf.ru

P.S.: Если вы можете решить любую задачу в дизайне упаковки и обосновать свое решение, то нам по пути! У нас много работы и еще больше возможностей.

AI бренд-дизайнер

по договоренности
Depot

Depot ищет в команду AI бренд-дизайнера в офис в Москве.

Нам нужен сильный бренд и коммуникационный дизайнер, свободно владеющий AI-инструментами.

Задачи:

  • разрабатывать айдентику бренда;
  • создавать концепции бренд дизайна;
  • развивать дизайн системы в статике и моушен;
  • делать эффектные подачи концепций;
  • и все это с применением AI.

Мы ищем того, кто:

  • имеет опыт работы в дизайне от 3-5 лет;
  • может самостоятельно создать с нуля систему айдентики и/или создать дизайн упаковки;
  • следит за визуальными трендами;
  • умеет и хочет работать в команде;
  • ориентирован на результат, а не на процесс.

Мы ожидаем уверенное владение программами:

  • Figma;
  • Photoshop;
  • Adobe Illustrator;
  • Midjourney;
  • ChatGPT;
  • SORA.

Также очень желательно использование:

  • Recraft;
  • Nano Banana;
  • Runway;
  • Kling.

Если вы используете другие нейросети и с их помощью делаете крутые вещи, мы также с удовольствием рассмотрим вас в качестве кандидата.

Портфолио и резюме присылайте на почту: vacancy@depotwpf.ru с пометкой AI бренд-дизайнер.

Digital art-director

по договоренности
Depot

Depot ищет Digital art-director в офис в Москве.

Нам нужен мощный арт-директор, который ведет digital-проекты от концепции до релиза, управляет командой, собирает фриланс, презентует, контролирует качество и держит стандарты бренда в цифре

Задачи:

  • разработка визуальных концепций и креативов;
  • управление digital-дизайнерами и фрилансерами;
  • автономное ведение проектов: декомпозиция, приоритеты, контроль сроков и качества;
  • дизайн-ревью, супервизия и скоринг подрядчиков;
  • участие в брифингах и защита решений;
  • участие в построении процессов, внедрение новых технологий;
  • участие в найме и менторстве команды.

Мы ищем того, кто:

  • имеет опыт арт-директора и глубокую экспертизу в digital-дизайне (web, mobile, UX/UI);
  • понимает путь продукта от wireframe до деплоя, внимателен к деталям;
  • умеет презентовать и работать с клиентами;
  • работает с подрядчиками и знает, как их выбрать и вести;
  • владеет Ps, Ai, Figma, Keynote, CRM, таблицами (Tilda, Readymag, 3D, motion, AI-инструменты — плюс);
  • понимает digital-процессы агентств и может держать высокий темп.

Будет плюсом: лидерские навыки, опыт руководства командами работа с айдентикой, и понимание коммуникаций, брендинга и перформанса, опыт использования нейросетей, своя команда проверенных фрилансеров.

Мы предлагаем:

  • работу в брендинговом агентстве №1;
  • участие в громких проектах;
  • достойную оплату, оформление по ТК;
  • офис в центре Москвы, график 5/2;
  • обучение, нетворкинг, мероприятия;
  • свободу самореализации и рост.

Короткое письмо и резюме/портфолио в pdf отправляйте на vacancy@depotwpf.ru с темой Digital art-director.

Менеджер по развитию бизнеса

по договоренности
OTVETDESIGN

Требуется менеджер по развитию бизнеса (Мск/СПб).

Что делать:

  • активно искать и привлекать новых клиентов (обработка входящих лидов и холодный поиск);
  • продавать услуги агентства (дизайн, корпоративный, потребительский и HR-брендинг);
  • управлять этапами продаж.

От тебя:

  • релевантный опыт работы в брендинге (или смежных сферах — реклама, маркетинг, ивенты и т.д.);
  • успешный и подтвержденный опыт продаж с чеками в десятки и сотни млн руб.;
  • великолепные навыки ведения переговоров, безупречное владение техниками продаж.

От нас:

  • официальное трудоустройство и полностью белая з/п (обсуждается по итогам собеседования);
  • ДМС, страхование жизни и коуч-психолог;
  • гибридный график и гибкое начало рабочего дня;
  • все прелести нашей корпоративной жизни.

Аккаунт-менеджер, мерч и подарки

по договоренности
OTVETDESIGN

Требуется аккаунт-менеджер, мерч и подарки (СПб).

Что делать:

  • вести проекты по создаю концепций: подарки для партнеров, мерч для сотрудников, календари и мно-о-о-го еще интересного;
  • ставить четкие и понятные ТЗ для разработки концепции (копирайтерам и дизайнерам);
  • контролить тайминги и всю организацию работы команды внутри агентства.

От тебя:

  • опыт работы с мерчем и корпоративными подарками (а еще готовы рассматривать коллег из смежных сфер, например, брендинг и event);
  • умение не терять голову в режиме многозадачности, а грамотно расставлять приоритеты и самостоятельно инициировать и выстраивать процессы;
  • умение соблюдать баланс интересов клиента и компании.

От нас:

  • официальное трудоустройство и полностью белая з/п (обсуждается по итогам собеседования);
  • ДМС, страхование жизни и коуч-психолог;
  • гибридный график и гибкое начало рабочего дня;
  • все прелести нашей корпоративной жизни.

Digital group head

по договоренности
Big Media Moscow

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • управлять командой digital-направлений: Influence, SMM, Digital promo/реклама;
  • курировать тимлидов и их команды (10 человек + подрядчики);
  • контролировать качество digital-предложений (структура, подача, позиционирование, актуальность);
  • готовить отчеты и предложения по развитию отдела;
  • участвовать в тендерах и формировать части предложений по своим направлениям;
  • взаимодействовать с Digital Director и другими департаментами агентства;
  • совместно с Digital Director участвовать в развитии команды, кадровых процессов и административных решений.

Требования: 

  • опыт управления digital-командами (influence, promo, SMM, digital-продвижение);
  • умение выстраивать процессы, организовывать работу тимлидов и их команд;
  • знание digital-инструментов, рекламных кабинетов, трендов;
  • умение формировать отчётность, в том числе по эконометрике digital-блока;
  • успешный опыт участия в тендерах: подготовка предложений, защита перед клиентом, успешное ведение проекта или ретейнера;
  • готовность внедрять новые инструменты и процессы, развивать продукты и людей;
  • умение создать эффективную рабочую атмосферу и доверительные отношения внутри и вне команды;
  • лидерские качества: мотивировать, развивать и сохранять команду.

В твоем портфолио:

  • спецпроекты, интеграции с блогерами и лидерами мнений;
  • SMM-кейсы, медийные кампании, комплексные digital-решения.

Условия: 

  • конкурентная зарплата и прозрачная система мотивации;
  • гибридный график работы 3/2;
  • сильная, амбициозная команда;
  • офис в центре Москвы (м. Бауманская);
  • свобода для идей и инициатив.

Резюме и сопроводительное письмо направляйте на почту: sanin@big-media.ru

Обсудить с другими читателями:

Смотрите также:
«СберМаркетинг» запускает программу SM ReSkill для карьерного рестарта
16.12.2025
Арт-директор в JOURNEY, аккаунт в Deasign и менеджер по медиапланированию в SA MEDIA GROUP
28.11.2025
Creator BTL в emg, аккаунт-менеджер в Hate Agency и креативный дизайнер Beetl
23.09.2025
PR-менеджер VK, digital group head в АДВ, менеджер по развитию meti agency и другие
22.08.2025
PR-менеджер в Unseen, менеджер проектов в makelove, эконометрист «Игроник» и другие
24.07.2025
Редактор в Sidorin Lab, визуальный дизайнер в Inbase, стратег Easy Media и другие
21.07.2025
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.