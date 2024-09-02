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02.09.2024

Менеджер продукта «Триколор», Digital Group Head NMi Group и арт-директор Depot

Если вы хотите опубликовать своё предложение по работе — пишите на [email protected]

Триколор приглашает на работу руководителя отдела медиапланирования, JAMI LUP  — старшего аккаунт-менеджера, NMi Group ждёт соискателей на должность менеджера по медиапланированию ТВ, а Depot в поисках арт-директора по направлениям web-дизайна и UX/UI.

Арт-директор (web-дизайн, UX/UI)

от 180 000
Depot

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Выстраивание, оптимизация, изменение и создание новых эффективных процессов в команде и с подрядчиками;
  • Разработка визуальных концепций/креативных идей самостоятельно или с привлечением дизайнера, обеспечение высокого стандарта дизайна;
  • Управление командой дизайнеров, включая фрилансеров;
  • Автономное управление диджитал-проектами и контроль рабочего процесса: декомпозиция проекта, распределение задач, приоритизация, планирование, контроль выполнения и качества, дизайн-ревью, защита ресурса, координация и соблюдение всех сроков выполнения контрольных точек;
  • Супервизирование команды, визирование и скоринг подрядчиков;
  • Участие в брифингах с клиентами и во внутренних брифингах с командой, иногда на продажных встречах;
  • Презентация и защита клиенту;
  • Защита решений перед стейкхолдерами синхронизация с ними по ресурсам и приоритетам;
  • Исследование и внедрение новых технологий, тенденций и инноваций в дизайне для улучшения результатов и эффективности;
  • Помощь в создании новых диджитал-услуг в агентстве и стратегическом планировании отдела (продукты, люди, PR, процессы, оптимизация);
  • Помощь в найме новых сотрудников в свою команду и их менторстве.

Требования:

  • Опыт в разработке дизайна сайтов (еком, корпоративные, одностраничники ленды и промо), дизайн мобильных приложений будет плюсом;
  • Опыт арт-директора (артдирекшн продакшенов/фрилов, штурмы с командой, артдирекшн; диджитал-проектов), опыт руководства креативными командами на фрилансе, но лучше в агентстве;
  • Опыт работы в диджитал-командах, диджитал-агентствах и веб-студиях, понимание того, как устроены агентские диджитал-процессы и процессы разработки сайтов;
  • Продвинутые навыки и знания в области диджитал-дизайна (веб и мобильный дизайн, ux/ui) — нужно быть в курсе как все это работает от прототипа и wireframe до вразработки и деплоя, высокая внимательность к деталям;
  • Навыки проведения презентаций команде/клиенту, проведение брифингов;
  • Опыт работы с внешними подрядчиками и фрилансерами разного профиля, умение их выбирать и брифовать;
  • Понимание как работает рекламная коммуникация (креатив, коммуникационная стратегия) и как работает брендинг и перформанс будет мощным плюсом;
  • Навыки Ps, Ai, Figma, (опыт Keynote, Tilda, readymag, 3D, motion и ИИ-инструменты будет большим плюсом);
  • Опыт в айдентике будет большим плюсом, так как нужен контроль соблюдения бренд­-айдентики в digital-среде;
  • Развитые лидерские качества, коммуникабельность, творческий подход к решению поставленной задачи и инициатива, способность вдохновлять и мотивировать команду;
  • Устойчивый навык работы в условиях многозадачности с соблюдением дедлайнов, уверенный навык управления приоритетами;
  • Готовность работать в высоком темпе и «создавать новое».

Условия:

  • Обучение (готовы поддерживать твое стремление к саморазвитию) + нетворкинг;
  • Регулярные корпоративные мероприятия;
  • Поддержка и взаимопонимание;
  • Стабильность;
  • Полная свобода самореализации и самовыражения.

Ссылка на вакансию. 

Старший аккаунт-менеджер

по договоренности
JAMI LUP

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • На ежедневной основе коммуницировать с клиентами;
  • Работать с блогерами в рамках проектов;
  • Делать сметы по брифам;
  • Управлять реализацией рекламных кампаний;
  • Контролировать документооборот (в помощь есть менеджеры по документообороту);
  • Собирать различную аналитику;
  • Контролировать креативные процессы создания контента;
  • Работать с всеми возможными социальными сетями;
  • Полностью вести проект от брифа до релиза.

Требования:

  • Опыт работы с блогерами;
  • Умение делать подборки блогеров и работать с ними;
  • Хорошая насмотренность в influence- и digital-сфере;
  • Аналогичный агентский опыт работы с крупными клиентами;
  • Умение реализовать кампании с крупными брендами и большими бюджетами;
  • Внимательность к деталям и документам;
  • Соблюдение таймингов.

Условия:

  • Двухэтажный дог-френдли офис в центре Москвы;
  • Коммуникация без барьеров;
  • Драйвовая и молодая команда;
  • Корпоративная система скидок;
  • ДМС после прохождения испытательного срока.

Ссылка на вакансию. 

PR-менеджер (Middle)

по договоренности
Rassvet.digital

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Вести два проекта под руководством хэда и вместе с креативной командой — редактором и копирайтером.

Требования:

  • Опыт в PR-поддержке компаний/проектов, есть опыт в B2C и/или B2B не менее одного года;
  • Опыт работы в PR-агентстве;
  • Навыки работы с текстом от интервьюирования до редактуры;
  • Абсолютная грамотность;
  • Навык управления проектами и внимательность;
  • Готовность к высокому темпу работы и самостоятельность;
  • Будет плюсом понимание сферы диджитал (IT, разработка, дизайн, маркетинг).

Условия:

  • Комьюнити пиарщиков разных специализаций и грейдов, которые всегда придут на помощь и вытащат из творческого кризиса;
  • Доступ к курсу школы для пиарщиков, внутреннее обучение и обмен опытом;
  • Четко описанные гайды и регламенты работы;
  • Максимум свободы в принятии решений;
  • Круглогодично свежие фрукты, полезные снеки, отличная кофемашина и крутая атмосфера в неоновом офисе.

Резюме присылайте Анастасии в TG: @aermalaeva

Руководитель отдела медиапланирования

по договоренности
Триколор

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Анализ эффективности проведения рекламной кампании и разработка необходимых методик;
  • Тактическое и стратегическое медиапланирование всех рекламных кампаний;
  • Разработка медиаплана годовых коммуникаций и его регулярное обновление;
  • Формирование гайдлайнов по всем каналам коммуникации, как внешним, так и внутренним;
  • Реализация процесса маркетингового бюджетирования, контроль исполнения и эффективное управление изменениями;
  • Разработка форм отчётов по рекламным кампаниям, как в части визуализации, так и в части наполнения;
  • Обучение и развитие сотрудников, формирование кросс-функциональных связей команды с другими подразделениями;
  • Взаимодействие с контрагентами по вопросам медиапланирования и аналитики размещения;
  • Автоматизация процессов планирования и бюджетирования на уровне excel.

Требования:

  • Опыт работы в области медиапланирования от 5 лет на стороне медийного агентства/рекламодателя;
  • Обладаете навыками и опытом работы с индустриальными софтами — VIMB, Palomars, TV Planet, Galileo, Adex, SuperNova;
  • Глубокие знания Excel и PowerPoint. VBA, Python как плюс.
  • Понимание основных медийных метрик, применимых для оффлайн-каналов (ТВ, OOH, радио, интернет как плюс);
  • Навыки повышения эффективности размещения в медиа;
  • Навыки работы с большими объёмами информации;
  • Навыки измерения результатов в медиа и оценки влияния на маркетинг и бизнес;
  • Опыт организации работы команды от 2-х человек.

Условия:

  • Гибридный график работы (возможность работать часть недели удаленно);
  • Гибкое начало рабочего дня, отсутствие дресс-кода;
  • Возможность карьерного роста;
  • Дружная и вовлеченная команда профессионалов;
  • ДМС с возможностью расширения и прикрепления родственников; офисный врач;
  • Kорпоративные праздники и подарки для сотрудников и их детей;
  • Материальная поддержка в значимых событиях в жизни сотрудников.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Менеджер продукта

по договоренности
Триколор

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Лидирование процесса по выводу нового продукта на рынок: от идеи до вывода товара на рынок;
  • Взаимодействие с внутренними и внешними заказчиками, выявление первичных потребностей, подготовка концепции проекта;
  • Календарное и ресурсное планирование;
  • Управление проектной командой;
  • Управление бюджетом (затратная и доходная части, фин.эффект);
  • Взаимодействие с заказчиком и субподрядчиками;
  • Контроль выполнения работ и подготовка отчетности;
  • Оценка рисков и создание условия для их нивелирования.

Требования:

  • Практический опыт работы на аналогичных задачах не менее 3-х лет;
  • Проактивная позиция, навыки и желание улучшать\настраивать процесс;
  • Способность и готовность к автономной работе.

Условия:

  • Лояльное руководство и команда вовлеченных, ориентированных на результат коллег;
  • Гибридный график работы (офис/удаленно), гибкое начало рабочего дня, отсутствие дресс-кода;
  • Корпоративные праздники и подарки для сотрудников и их детей;
  • Изучение английского языка в офисе;
  • Материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях у сотрудников.

Резюме направляйте на почту: [email protected]

Продуктовый маркетолог (тимлид)

по договоренности
Триколор

Задачи:

  • Полный цикл маркетинговых работ для успешного коммерческого релиза нового продукта/сервиса/услуги на рынок;
  • Управление запуском новых сервисов/услуг;
  • Поиск и определение наиболее эффективных каналов и методик продвижения, запуск рекламных кампаний, анализ их эффективности;
  • Анализ рынка, клиентов, анализ потребностей, проведение CustDev, генерация и реализация гипотез по улучшению метрик;
  • Управление коллективом: распределение задач, проверка результатов, помощь в решении сложных кейсов;
  • Разработка и курирование исполнения маркетинговой стратегии вывода на рынок, рост и поддержание продаж по новым продуктам;
  • Участие в развитии продуктовой линейки;
  • Анализ конкурентной среды, формирование предложений по доработке продуктов и сервисов;
  • Исполнение маркетингового бюджета, выполнение целевых показателей;
  • Аналитика и формирование предложений по оптимизации конверсии, улучшению эргономики продукта, повышению рентабельности продукта и пр.;
  • Планирование продвижения и развития продуктов компании, согласование с ответственными подразделениями и партнерами компании;
  • Участие в разработке презентационных и рекламных материалов продуктов компании.

Требования:

  • Опыт работы в компаниях с продуктовым подходом, знание методик;
  • Умение проводить аудит продукта и анализ рынка, делать выводы, выстраивать гипотезы, давать рекомендации на основе полученных данных;
  • Понимание особенностей маркетинга в B2С и продвижения продуктов на разных стадиях, от проверки идеи до масштабирования и активных продаж;
  • Высокие уровень знаний и опыта по запуску маркетинговых мероприятий: offline- и online- мероприятия, рекламные кампании, диджитал-направление и др.;
  • Самостоятельность в работе, умение проявлять инициативу;
  • Лидерские качества на высоком уровне, умение сплотить команду.

Условия:

  • ДМС + офисный врач;
  • Гибридный график работы (офис/удаленно), гибкое начало рабочего дня, отсутствие дресс-кода;
  • Kорпоративные праздники и подарки для сотрудников и их детей;
  • Изучение английского языка в офисе;
  • Материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях у сотрудников.

Резюме направляйте на почту: [email protected]

New Business Manager (Digital)

по договоренности
NMi Group

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Поиск, ведение встреч и переговоров с потенциальными клиентами в сфере диджитал;
  • Выстраивание партнерских отношений с клиентами;
  • Умение презентовать и находить общий язык с людьми;
  • Лидировать подготовку тендерных предложений (коммуникация со смежными подразделениями агентства).

Требования:

  • Опыт работы new business/sales manager в сфере digital на стороне агентства или площадки;
  • Знание диджитал-рынка, верхнеуровневое знание основных направлений/инструментов;
  • Понимание специфики работы диджитал-агентства;
  • Развитые коммуникационные навыки;
  • Грамотная устная и письменная речь.

Условия:

  • Возможность работать в гибридном графике (3 дня офис/ 2 удаленно);
  • ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока;
  • Скидки на фитнес, скидки на изучение английского, скидка на доступ к обучающим ресурсам на платформе skillbox, скидка на продукцию samsung;
  • Премиум доступ к программе промокодов и скидок BestBenefits;
  • Забота о психологическом здоровье и бесплатный доступ на платформе «Понимаю».

Ссылка на вакансию. 

Digital Group Head

по договоренности
NMi Group

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Ведение клиентов по направлению диджитал-маркетинга: планирование, имплементация, отчетность, выводы по итогам проведенных кампаний, проектов: медийные размещения (баннеры и OLV), performance маркетинг, специальные проекты, активации с блогерами;
  • Самостоятельное ведение переговоров с клиентом;
  • Еженедельные статусы с клиентом — контроль подготовки и организация;
  • Участие/контроль разработки годовой стратегии клиента и контроль ее исполнения;
  • Организация и контроль работы сотрудников группы: выстраивание отношений с другими отделами, брифинг баинговых отделов и анализ предложений;
  • Организация внутренних отделов для подготовки диджитал-стратегии, интеграции ее в общую годовую стратегию;
  • Анализ активности брендов в диджитал с использованием индустриальных софтов;
  • Формирование и развитие команды;
  • Контроль ведения документооборота, осуществляемого трафиками, в рамках клиентов группы;
  • Контроль дебиторской задолженности;
  • Подготовка презентаций и участие в их защите;
  • Участие в подготовке предложений для новых клиентов по запросам отдела нового бизнеса.

Требования:

  • Опыт в диджитал от 5-ти лет, преимущество — крупные рекламные агентства;
  • Знание индустриальных инструментов анализа аудитории (Crossweb, BrandPulse), конкурентного анализа (AdEx, Similarweb, DigitalBudget, Youscan/Brand Analytics – будет плюсом);
  • Отличное знание различных диджитал-инструментов, их принципов работы и опыт применения на практике;
  • Будут плюсом: сертификаты VK и Yandex;
  • Умение работать в режиме многозадачности.

Условия:

  • Возможность работать в гибридном графике (3 дня офис/ 2 удаленно);
  • ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока;
  • Скидки на фитнес, скидки на изучение английского, скидка на доступ к обучающим ресурсам на платформе skillbox, скидка на продукцию samsung;
  • Премиум-доступ к программе промокодов и скидок BestBenefits;
  • Забота о психологическом здоровье и бесплатный доступ на платформе «Понимаю».

Ссылка на вакансию. 

Менеджер по медиапланированию ТВ

по договоренности
NMi Group

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Осуществление тактического медиапланирования (основные медиа — ТВ, 90%);
  • Анализ эффективности рекламной кампании, ее результативности с точки зрения достижения задач бизнеса и рекламы клиента;
  • Контроль финансово-юридического сопровождения проектов;
  • Подготовка предложений (медиапланов) и отчетов;
  • Подготовка конкурентного анализа;
  • Согласование рекламных материалов.

Требования:

  • Опыт работы в рекламном агентстве от 1,5 лет;
  • Опыт самостоятельного планирования/размещения в медиа: ТВ — must. Радио, наружная реклама, пресса, интернет — приветствуются;
  • Знание ключевых медийных показателей по всем медиа;
  • Опыт работы с данными «Медиаскоп»;
  • Свободное владение Power Point и Excel (сводные таблицы);
  • Опыт подготовки конкурентного анализа (презентация в ppt), выгрузки регулярных отчетов по конкурентам в Excel, в т.ч. выгрузка креативных материалов;
  • Опыт согласования рекламных материалов клиента;
  • Знание основ документооборота на клиенте (состав пакета закрывающих, общие процессы);
  • Soft-skills: быстрая обучаемость, стрессоустойчивость, гибкость, аналитический склад ума, внимательность к деталям.

Условия:

  • Возможность работать в гибридном графике (3 дня офис/ 2 удаленно);
  • ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока;
  • Скидки на фитнес, скидки на изучение английского, скидка на доступ к обучающим ресурсам на платформе Skillbox, скидка на продукцию Samsung;
  • Премиум-доступ к программе промокодов и скидок BestBenefits;
  • Забота о психологическом здоровье и бесплатный доступ на платформе «Понимаю».

Ссылка на вакансию. 

Account Manager ORM (Middle/Senior)

по договоренности
AMDG

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Ведение проекта клиентов в агентстве;
  • Выявление бизнес-задач, потребностей клиентов;
  • Согласование с клиентом целей оказания услуг и показателей оценки эффективности (KPI);
  • Постановка задач участникам проектной группы;
  • Контроль выполнения KPI — эффективное управление командой для достижения KPI клиента;
  • Презентация регулярной отчётности;
  • Выполнение внутренних задач (дебиторка, оплаты, закрытия периода).

Требования:

  • Опыт работы на аналогичной должности от трёх лет;
  • Развитые навыки коммуникации;
  • Высокий уровень самодисциплины и ответственности;
  • Опыт работы с проектами SMM;
  • Опыт работы с крупными клиентами в рекламном агентстве;
  • Умение выстраивать работу в команде;
  • Опыт работы в ERP-системах;
  • Знание программ MS Office (Excel, PowerPoint, Word).

Условия:

  • Корпоративные обучения LERNA, которые помогут развить экспертизу;
  • Возможность роста в соответствии с разработанной системой грейдирования;
  • Работа с ведущими брендами, что позволит получить ценный опыт;
  • Профессиональное руководство и дружный коллектив для обмена знаниями;
  • Работа в гибридном формате с плавающим началом рабочего дня, что позволит лучше организовать своё время;
  • Стабильная белая заработная плата и официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
  • Удобное расположение офиса, семь минут от метро Белорусская;
  • Подключение программы лояльности Best Benefits с огромным количеством скидок на рестораны, развлечения, отдых, спорт и многое другое;
  • Льготные условия по ДМС;
  • Различные корпоративные мероприятия.

Резюме направляйте на почту: [email protected]

Account Manager Performance / SEO

по договоренности
AMDG

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Выявление бизнес-задач и потребностей клиента;
  • Управление проектами по интернет-маркетингу для клиентов агентства;
  • Согласование с клиентом целей оказания услуг и показателей оценки эффективности (KPI);
  • Грамотная постановка задач проектной группе;
  • Контроль выполнения KPI — эффективное управление командой для достижения KPI клиента;
  • Презентация регулярной отчетности клиенту.
  • Участие в подготовке предложений для потенциальных клиентов;
  • Контроль дебиторской задолженности;
  • Предоставление данных в финансовую координацию для подготовки счетов и закрывающих документов;
  • Участие во внутренних проектах компании.

Требования: 

  • У тебя развитые навыки коммуникации;
  • Высокий уровень самодисциплины;
  • Ты знаешь как работать с проектами по контекстной, таргетированной, медийной рекламе;
  • Ты работал с крупными клиентами в рекламном агентстве;
  • Ты умеешь выстраивать работу в команде;
  • Умеешь работать в ERP-системах;
  • Знаешь программы MS Office (Excel, PowerPoint, Word).

Условия: 

  • Корпоративные обучения за счёт компании, чтобы развиваться;
  • Возможность расти в соответствии с разработанной системой грейдирования в компании;
  • Работа с ведущими брендами, что позволит получить ценный опыт;
  • Профессиональное руководство и дружный коллектив для обмена знаниями;
  • Стабильная белая заработная плата и официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
  • Удобное расположение офиса, семь минут от метро Белорусская или удалённая работа;
  • Подключение программы лояльности Best Benefits со скидками на рестораны, развлечения, отдых, спорт и другое;
  • Льготные условия по ДМС;
  • Различные корпоративные мероприятия.

Резюме направляйте на почту: [email protected]

Media/Programmatic Manager

по договоренности
AMDG

Требуемый опыт работы: от 2-х лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Подготовка и запуск рекламных кампаний на Self-Service: заведение в интерфейсе платформ, формирование технических требований, заказ/создание и установка трекинга;
  • Ведение и оптимизация рекламных кампаний: оптимизация под плановые KPI, отслеживание своевременности стартов и открутки кампаний, корректности сбора статистики в системе учёта, снятие скриншотов размещений;
  • Достижение качественного (KPI согласно медиаплану) размещения РК;
  • Тактическое планирование медийных рекламных кампаний;
  • Анализ и подготовка отчётов по рекламным кампаниям;
  • Коммуникация с площадками и подрядчиками по вопросам размещений;
  • Бронирование поставщиков;
  • Разработка гипотез для дальнейшего тестирования — от идеи до анализа эффективности;
  • Изучение и продвижение новых технологических решений, позволяющих повысить эффективность рекламных кампаний клиентов.

Требования: 

  • Опыт работы на аналогичной позиции в рекламном агентстве от 2-х лет;
  • Умение работать в Self-Service. Основные: «Яндекс Директ», «Яндекс Геосервисы», «Яндекс Бизнес» (геомедийные сервисы) «ВК Реклама», MyTarget. Дополнительно: Soloway, GetIntent, МТС DSP, Ozon Perfomance;
  • Опыт работы с ЯМ, GA и другими сервисами аналитики;
  • Уверенное владение Excel;
  • Понимание основных метрик и показателей: как вычисляются и для чего используются. Понимание, как оценить эффективность рекламы;
  • Знание основных игроков рынка и конкурентов. Постоянное повышение осведомлённости о рынке (агентства, подрядчики/инструменты, клиенты);
  • Хорошие коммуникативные навыки, умение аргументировать свою позицию.

Условия: 

  • Отсутствие бюрократии и гибкий подход в работе помогут оперативно реализовывать идеи;
  • Постоянное обучение, что даст возможность развиваться профессионально;
  • Гибридный или удалённый формат работы (можем рассмотреть кандидата не из Москвы), с плавающим началом рабочего дня;
  • Стабильная белая заработная плата и официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне;
  • Подключение программы лояльности Best Benefits со скидками на обучение, рестораны, развлечения, отдых, спорт и другое;
  • Просторный офис в семи минутах от метро Белорусская;
  • Льготные условия по ДМС.

Резюме направляйте на почту: [email protected]

SMM / Контент-менеджер

по договоренности
Uplify

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, удалённая работа.

Задачи:

  • Создание и реализация эффективной SMM-стратегии;
  • Глубокое знание нашего продукта, услуг и конкурентной среды на рынке AdTech;
  • Ведение бизнес-аккаунтов в социальных сетях, включая LinkedIn, Telegram и Youtube, с целью достижения конкретных бизнес-целей;
  • Разработка и реализация контент-стратегии для LinkedIn, ориентированной на развитие отношений с клиентами;
  • Создание и управление контент-планом, включающим разнообразные категории контента (текстовые, GIF, shorts, визуальные материалы);
  • Создание и размещение контент-единиц (статей, видеоматериалов) в бренд-медиа (блог на сайте, отраслевые информационные платформы и блоги);
  • Эффективное использование платных инструментов LinkedIn, включая настройку и управление рекламными кампаниями с оптимальным бюджетом.

Требования:

  • Опыт работы в сфере AdTech;
  • Опыт работы в SMM от двух лет, наличие в портфолио B2B-проектов, позитивный опыт в Linkedin обязателен;
  • Креативность в копирайтинге, грамотное изложение, умение выделить суть и сформулировать уникальные контентные единицы;
  • Опыт работы на иностранных рынках и с диджитал-проектами будет преимуществом;
  • Знание тенденций и инструментов контент-маркетинга;
  • Умение работать с большим объёмом информации и доносить ключевые ценностные предложения в соответствие с ToV и характером бренда;
  • Владение фото- и видеоредакторами;
  • Высокие коммуникативные навыки и способность работать в команде;
  • Знание английского языка на уровне Intermediate и выше.

Условия:

  • Работа из любой точки мира: полная удалёнка и гибкий график;
  • Свобода в принятии решений и возможность реализовывать смелые идеи;
  • Горизонтальная структура команды с нулевой бюрократией и прямой связью с основателями.
  • Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, дополнительные выходные в случае важных событий;
  • Полная оплата больничных (которые, кстати, мы не требуем);
  • Гибкая система бенефитов и плюшек: от спортзала до эргономичного кресла в личный хоумофис. Выбирай, что тебе нужно в пределах выделенного бюджета, а мы компенсируем стоимость.
  • Корпоративный английский, оплата профессионального обучения и участия в конференциях;
  • Амбициозные проекты и революционные идеи, которые форсируют развитие индустрии, — всё это, чтобы добавить уникальный опыт в своё портфолио;
  • Работа с крутыми рекламодателями и инфлюенсерами;
  • Возможность развивать инновационный продукт в мировом маркетинге.

Ссылка на вакансию.

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07.05.2024
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