Менеджер продукта «Триколор», Digital Group Head NMi Group и арт-директор Depot

Триколор приглашает на работу руководителя отдела медиапланирования, JAMI LUP — старшего аккаунт-менеджера, NMi Group ждёт соискателей на должность менеджера по медиапланированию ТВ, а Depot в поисках арт-директора по направлениям web-дизайна и UX/UI.
Арт-директор (web-дизайн, UX/UI)
Depot
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Выстраивание, оптимизация, изменение и создание новых эффективных процессов в команде и с подрядчиками;
- Разработка визуальных концепций/креативных идей самостоятельно или с привлечением дизайнера, обеспечение высокого стандарта дизайна;
- Управление командой дизайнеров, включая фрилансеров;
- Автономное управление диджитал-проектами и контроль рабочего процесса: декомпозиция проекта, распределение задач, приоритизация, планирование, контроль выполнения и качества, дизайн-ревью, защита ресурса, координация и соблюдение всех сроков выполнения контрольных точек;
- Супервизирование команды, визирование и скоринг подрядчиков;
- Участие в брифингах с клиентами и во внутренних брифингах с командой, иногда на продажных встречах;
- Презентация и защита клиенту;
- Защита решений перед стейкхолдерами синхронизация с ними по ресурсам и приоритетам;
- Исследование и внедрение новых технологий, тенденций и инноваций в дизайне для улучшения результатов и эффективности;
- Помощь в создании новых диджитал-услуг в агентстве и стратегическом планировании отдела (продукты, люди, PR, процессы, оптимизация);
- Помощь в найме новых сотрудников в свою команду и их менторстве.
Требования:
- Опыт в разработке дизайна сайтов (еком, корпоративные, одностраничники ленды и промо), дизайн мобильных приложений будет плюсом;
- Опыт арт-директора (артдирекшн продакшенов/фрилов, штурмы с командой, артдирекшн; диджитал-проектов), опыт руководства креативными командами на фрилансе, но лучше в агентстве;
- Опыт работы в диджитал-командах, диджитал-агентствах и веб-студиях, понимание того, как устроены агентские диджитал-процессы и процессы разработки сайтов;
- Продвинутые навыки и знания в области диджитал-дизайна (веб и мобильный дизайн, ux/ui) — нужно быть в курсе как все это работает от прототипа и wireframe до вразработки и деплоя, высокая внимательность к деталям;
- Навыки проведения презентаций команде/клиенту, проведение брифингов;
- Опыт работы с внешними подрядчиками и фрилансерами разного профиля, умение их выбирать и брифовать;
- Понимание как работает рекламная коммуникация (креатив, коммуникационная стратегия) и как работает брендинг и перформанс будет мощным плюсом;
- Навыки Ps, Ai, Figma, (опыт Keynote, Tilda, readymag, 3D, motion и ИИ-инструменты будет большим плюсом);
- Опыт в айдентике будет большим плюсом, так как нужен контроль соблюдения бренд-айдентики в digital-среде;
- Развитые лидерские качества, коммуникабельность, творческий подход к решению поставленной задачи и инициатива, способность вдохновлять и мотивировать команду;
- Устойчивый навык работы в условиях многозадачности с соблюдением дедлайнов, уверенный навык управления приоритетами;
- Готовность работать в высоком темпе и «создавать новое».
Условия:
- Обучение (готовы поддерживать твое стремление к саморазвитию) + нетворкинг;
- Регулярные корпоративные мероприятия;
- Поддержка и взаимопонимание;
- Стабильность;
- Полная свобода самореализации и самовыражения.
Старший аккаунт-менеджер
JAMI LUP
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- На ежедневной основе коммуницировать с клиентами;
- Работать с блогерами в рамках проектов;
- Делать сметы по брифам;
- Управлять реализацией рекламных кампаний;
- Контролировать документооборот (в помощь есть менеджеры по документообороту);
- Собирать различную аналитику;
- Контролировать креативные процессы создания контента;
- Работать с всеми возможными социальными сетями;
- Полностью вести проект от брифа до релиза.
Требования:
- Опыт работы с блогерами;
- Умение делать подборки блогеров и работать с ними;
- Хорошая насмотренность в influence- и digital-сфере;
- Аналогичный агентский опыт работы с крупными клиентами;
- Умение реализовать кампании с крупными брендами и большими бюджетами;
- Внимательность к деталям и документам;
- Соблюдение таймингов.
Условия:
- Двухэтажный дог-френдли офис в центре Москвы;
- Коммуникация без барьеров;
- Драйвовая и молодая команда;
- Корпоративная система скидок;
- ДМС после прохождения испытательного срока.
PR-менеджер (Middle)
Rassvet.digital
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Вести два проекта под руководством хэда и вместе с креативной командой — редактором и копирайтером.
Требования:
- Опыт в PR-поддержке компаний/проектов, есть опыт в B2C и/или B2B не менее одного года;
- Опыт работы в PR-агентстве;
- Навыки работы с текстом от интервьюирования до редактуры;
- Абсолютная грамотность;
- Навык управления проектами и внимательность;
- Готовность к высокому темпу работы и самостоятельность;
- Будет плюсом понимание сферы диджитал (IT, разработка, дизайн, маркетинг).
Условия:
- Комьюнити пиарщиков разных специализаций и грейдов, которые всегда придут на помощь и вытащат из творческого кризиса;
- Доступ к курсу школы для пиарщиков, внутреннее обучение и обмен опытом;
- Четко описанные гайды и регламенты работы;
- Максимум свободы в принятии решений;
- Круглогодично свежие фрукты, полезные снеки, отличная кофемашина и крутая атмосфера в неоновом офисе.
Резюме присылайте Анастасии в TG: @aermalaeva
Руководитель отдела медиапланирования
Триколор
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Анализ эффективности проведения рекламной кампании и разработка необходимых методик;
- Тактическое и стратегическое медиапланирование всех рекламных кампаний;
- Разработка медиаплана годовых коммуникаций и его регулярное обновление;
- Формирование гайдлайнов по всем каналам коммуникации, как внешним, так и внутренним;
- Реализация процесса маркетингового бюджетирования, контроль исполнения и эффективное управление изменениями;
- Разработка форм отчётов по рекламным кампаниям, как в части визуализации, так и в части наполнения;
- Обучение и развитие сотрудников, формирование кросс-функциональных связей команды с другими подразделениями;
- Взаимодействие с контрагентами по вопросам медиапланирования и аналитики размещения;
- Автоматизация процессов планирования и бюджетирования на уровне excel.
Требования:
- Опыт работы в области медиапланирования от 5 лет на стороне медийного агентства/рекламодателя;
- Обладаете навыками и опытом работы с индустриальными софтами — VIMB, Palomars, TV Planet, Galileo, Adex, SuperNova;
- Глубокие знания Excel и PowerPoint. VBA, Python как плюс.
- Понимание основных медийных метрик, применимых для оффлайн-каналов (ТВ, OOH, радио, интернет как плюс);
- Навыки повышения эффективности размещения в медиа;
- Навыки работы с большими объёмами информации;
- Навыки измерения результатов в медиа и оценки влияния на маркетинг и бизнес;
- Опыт организации работы команды от 2-х человек.
Условия:
- Гибридный график работы (возможность работать часть недели удаленно);
- Гибкое начало рабочего дня, отсутствие дресс-кода;
- Возможность карьерного роста;
- Дружная и вовлеченная команда профессионалов;
- ДМС с возможностью расширения и прикрепления родственников; офисный врач;
- Kорпоративные праздники и подарки для сотрудников и их детей;
- Материальная поддержка в значимых событиях в жизни сотрудников.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Менеджер продукта
Триколор
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Лидирование процесса по выводу нового продукта на рынок: от идеи до вывода товара на рынок;
- Взаимодействие с внутренними и внешними заказчиками, выявление первичных потребностей, подготовка концепции проекта;
- Календарное и ресурсное планирование;
- Управление проектной командой;
- Управление бюджетом (затратная и доходная части, фин.эффект);
- Взаимодействие с заказчиком и субподрядчиками;
- Контроль выполнения работ и подготовка отчетности;
- Оценка рисков и создание условия для их нивелирования.
Требования:
- Практический опыт работы на аналогичных задачах не менее 3-х лет;
- Проактивная позиция, навыки и желание улучшать\настраивать процесс;
- Способность и готовность к автономной работе.
Условия:
- Лояльное руководство и команда вовлеченных, ориентированных на результат коллег;
- Гибридный график работы (офис/удаленно), гибкое начало рабочего дня, отсутствие дресс-кода;
- Корпоративные праздники и подарки для сотрудников и их детей;
- Изучение английского языка в офисе;
- Материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях у сотрудников.
Резюме направляйте на почту: [email protected]
Продуктовый маркетолог (тимлид)
Триколор
Задачи:
- Полный цикл маркетинговых работ для успешного коммерческого релиза нового продукта/сервиса/услуги на рынок;
- Управление запуском новых сервисов/услуг;
- Поиск и определение наиболее эффективных каналов и методик продвижения, запуск рекламных кампаний, анализ их эффективности;
- Анализ рынка, клиентов, анализ потребностей, проведение CustDev, генерация и реализация гипотез по улучшению метрик;
- Управление коллективом: распределение задач, проверка результатов, помощь в решении сложных кейсов;
- Разработка и курирование исполнения маркетинговой стратегии вывода на рынок, рост и поддержание продаж по новым продуктам;
- Участие в развитии продуктовой линейки;
- Анализ конкурентной среды, формирование предложений по доработке продуктов и сервисов;
- Исполнение маркетингового бюджета, выполнение целевых показателей;
- Аналитика и формирование предложений по оптимизации конверсии, улучшению эргономики продукта, повышению рентабельности продукта и пр.;
- Планирование продвижения и развития продуктов компании, согласование с ответственными подразделениями и партнерами компании;
- Участие в разработке презентационных и рекламных материалов продуктов компании.
Требования:
- Опыт работы в компаниях с продуктовым подходом, знание методик;
- Умение проводить аудит продукта и анализ рынка, делать выводы, выстраивать гипотезы, давать рекомендации на основе полученных данных;
- Понимание особенностей маркетинга в B2С и продвижения продуктов на разных стадиях, от проверки идеи до масштабирования и активных продаж;
- Высокие уровень знаний и опыта по запуску маркетинговых мероприятий: offline- и online- мероприятия, рекламные кампании, диджитал-направление и др.;
- Самостоятельность в работе, умение проявлять инициативу;
- Лидерские качества на высоком уровне, умение сплотить команду.
Условия:
- ДМС + офисный врач;
- Гибридный график работы (офис/удаленно), гибкое начало рабочего дня, отсутствие дресс-кода;
- Kорпоративные праздники и подарки для сотрудников и их детей;
- Изучение английского языка в офисе;
- Материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях у сотрудников.
Резюме направляйте на почту: [email protected]
New Business Manager (Digital)
NMi Group
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Поиск, ведение встреч и переговоров с потенциальными клиентами в сфере диджитал;
- Выстраивание партнерских отношений с клиентами;
- Умение презентовать и находить общий язык с людьми;
- Лидировать подготовку тендерных предложений (коммуникация со смежными подразделениями агентства).
Требования:
- Опыт работы new business/sales manager в сфере digital на стороне агентства или площадки;
- Знание диджитал-рынка, верхнеуровневое знание основных направлений/инструментов;
- Понимание специфики работы диджитал-агентства;
- Развитые коммуникационные навыки;
- Грамотная устная и письменная речь.
Условия:
- Возможность работать в гибридном графике (3 дня офис/ 2 удаленно);
- ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока;
- Скидки на фитнес, скидки на изучение английского, скидка на доступ к обучающим ресурсам на платформе skillbox, скидка на продукцию samsung;
- Премиум доступ к программе промокодов и скидок BestBenefits;
- Забота о психологическом здоровье и бесплатный доступ на платформе «Понимаю».
Digital Group Head
NMi Group
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Ведение клиентов по направлению диджитал-маркетинга: планирование, имплементация, отчетность, выводы по итогам проведенных кампаний, проектов: медийные размещения (баннеры и OLV), performance маркетинг, специальные проекты, активации с блогерами;
- Самостоятельное ведение переговоров с клиентом;
- Еженедельные статусы с клиентом — контроль подготовки и организация;
- Участие/контроль разработки годовой стратегии клиента и контроль ее исполнения;
- Организация и контроль работы сотрудников группы: выстраивание отношений с другими отделами, брифинг баинговых отделов и анализ предложений;
- Организация внутренних отделов для подготовки диджитал-стратегии, интеграции ее в общую годовую стратегию;
- Анализ активности брендов в диджитал с использованием индустриальных софтов;
- Формирование и развитие команды;
- Контроль ведения документооборота, осуществляемого трафиками, в рамках клиентов группы;
- Контроль дебиторской задолженности;
- Подготовка презентаций и участие в их защите;
- Участие в подготовке предложений для новых клиентов по запросам отдела нового бизнеса.
Требования:
- Опыт в диджитал от 5-ти лет, преимущество — крупные рекламные агентства;
- Знание индустриальных инструментов анализа аудитории (Crossweb, BrandPulse), конкурентного анализа (AdEx, Similarweb, DigitalBudget, Youscan/Brand Analytics – будет плюсом);
- Отличное знание различных диджитал-инструментов, их принципов работы и опыт применения на практике;
- Будут плюсом: сертификаты VK и Yandex;
- Умение работать в режиме многозадачности.
Условия:
- Возможность работать в гибридном графике (3 дня офис/ 2 удаленно);
- ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока;
- Скидки на фитнес, скидки на изучение английского, скидка на доступ к обучающим ресурсам на платформе skillbox, скидка на продукцию samsung;
- Премиум-доступ к программе промокодов и скидок BestBenefits;
- Забота о психологическом здоровье и бесплатный доступ на платформе «Понимаю».
Менеджер по медиапланированию ТВ
NMi Group
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Осуществление тактического медиапланирования (основные медиа — ТВ, 90%);
- Анализ эффективности рекламной кампании, ее результативности с точки зрения достижения задач бизнеса и рекламы клиента;
- Контроль финансово-юридического сопровождения проектов;
- Подготовка предложений (медиапланов) и отчетов;
- Подготовка конкурентного анализа;
- Согласование рекламных материалов.
Требования:
- Опыт работы в рекламном агентстве от 1,5 лет;
- Опыт самостоятельного планирования/размещения в медиа: ТВ — must. Радио, наружная реклама, пресса, интернет — приветствуются;
- Знание ключевых медийных показателей по всем медиа;
- Опыт работы с данными «Медиаскоп»;
- Свободное владение Power Point и Excel (сводные таблицы);
- Опыт подготовки конкурентного анализа (презентация в ppt), выгрузки регулярных отчетов по конкурентам в Excel, в т.ч. выгрузка креативных материалов;
- Опыт согласования рекламных материалов клиента;
- Знание основ документооборота на клиенте (состав пакета закрывающих, общие процессы);
- Soft-skills: быстрая обучаемость, стрессоустойчивость, гибкость, аналитический склад ума, внимательность к деталям.
Условия:
- Возможность работать в гибридном графике (3 дня офис/ 2 удаленно);
- ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока;
- Скидки на фитнес, скидки на изучение английского, скидка на доступ к обучающим ресурсам на платформе Skillbox, скидка на продукцию Samsung;
- Премиум-доступ к программе промокодов и скидок BestBenefits;
- Забота о психологическом здоровье и бесплатный доступ на платформе «Понимаю».
Account Manager ORM (Middle/Senior)
AMDG
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Ведение проекта клиентов в агентстве;
- Выявление бизнес-задач, потребностей клиентов;
- Согласование с клиентом целей оказания услуг и показателей оценки эффективности (KPI);
- Постановка задач участникам проектной группы;
- Контроль выполнения KPI — эффективное управление командой для достижения KPI клиента;
- Презентация регулярной отчётности;
- Выполнение внутренних задач (дебиторка, оплаты, закрытия периода).
Требования:
- Опыт работы на аналогичной должности от трёх лет;
- Развитые навыки коммуникации;
- Высокий уровень самодисциплины и ответственности;
- Опыт работы с проектами SMM;
- Опыт работы с крупными клиентами в рекламном агентстве;
- Умение выстраивать работу в команде;
- Опыт работы в ERP-системах;
- Знание программ MS Office (Excel, PowerPoint, Word).
Условия:
- Корпоративные обучения LERNA, которые помогут развить экспертизу;
- Возможность роста в соответствии с разработанной системой грейдирования;
- Работа с ведущими брендами, что позволит получить ценный опыт;
- Профессиональное руководство и дружный коллектив для обмена знаниями;
- Работа в гибридном формате с плавающим началом рабочего дня, что позволит лучше организовать своё время;
- Стабильная белая заработная плата и официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
- Удобное расположение офиса, семь минут от метро Белорусская;
- Подключение программы лояльности Best Benefits с огромным количеством скидок на рестораны, развлечения, отдых, спорт и многое другое;
- Льготные условия по ДМС;
- Различные корпоративные мероприятия.
Резюме направляйте на почту: [email protected]
Account Manager Performance / SEO
AMDG
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Выявление бизнес-задач и потребностей клиента;
- Управление проектами по интернет-маркетингу для клиентов агентства;
- Согласование с клиентом целей оказания услуг и показателей оценки эффективности (KPI);
- Грамотная постановка задач проектной группе;
- Контроль выполнения KPI — эффективное управление командой для достижения KPI клиента;
- Презентация регулярной отчетности клиенту.
- Участие в подготовке предложений для потенциальных клиентов;
- Контроль дебиторской задолженности;
- Предоставление данных в финансовую координацию для подготовки счетов и закрывающих документов;
- Участие во внутренних проектах компании.
Требования:
- У тебя развитые навыки коммуникации;
- Высокий уровень самодисциплины;
- Ты знаешь как работать с проектами по контекстной, таргетированной, медийной рекламе;
- Ты работал с крупными клиентами в рекламном агентстве;
- Ты умеешь выстраивать работу в команде;
- Умеешь работать в ERP-системах;
- Знаешь программы MS Office (Excel, PowerPoint, Word).
Условия:
- Корпоративные обучения за счёт компании, чтобы развиваться;
- Возможность расти в соответствии с разработанной системой грейдирования в компании;
- Работа с ведущими брендами, что позволит получить ценный опыт;
- Профессиональное руководство и дружный коллектив для обмена знаниями;
- Стабильная белая заработная плата и официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
- Удобное расположение офиса, семь минут от метро Белорусская или удалённая работа;
- Подключение программы лояльности Best Benefits со скидками на рестораны, развлечения, отдых, спорт и другое;
- Льготные условия по ДМС;
- Различные корпоративные мероприятия.
Резюме направляйте на почту: [email protected]
Media/Programmatic Manager
AMDG
Требуемый опыт работы: от 2-х лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Подготовка и запуск рекламных кампаний на Self-Service: заведение в интерфейсе платформ, формирование технических требований, заказ/создание и установка трекинга;
- Ведение и оптимизация рекламных кампаний: оптимизация под плановые KPI, отслеживание своевременности стартов и открутки кампаний, корректности сбора статистики в системе учёта, снятие скриншотов размещений;
- Достижение качественного (KPI согласно медиаплану) размещения РК;
- Тактическое планирование медийных рекламных кампаний;
- Анализ и подготовка отчётов по рекламным кампаниям;
- Коммуникация с площадками и подрядчиками по вопросам размещений;
- Бронирование поставщиков;
- Разработка гипотез для дальнейшего тестирования — от идеи до анализа эффективности;
- Изучение и продвижение новых технологических решений, позволяющих повысить эффективность рекламных кампаний клиентов.
Требования:
- Опыт работы на аналогичной позиции в рекламном агентстве от 2-х лет;
- Умение работать в Self-Service. Основные: «Яндекс Директ», «Яндекс Геосервисы», «Яндекс Бизнес» (геомедийные сервисы) «ВК Реклама», MyTarget. Дополнительно: Soloway, GetIntent, МТС DSP, Ozon Perfomance;
- Опыт работы с ЯМ, GA и другими сервисами аналитики;
- Уверенное владение Excel;
- Понимание основных метрик и показателей: как вычисляются и для чего используются. Понимание, как оценить эффективность рекламы;
- Знание основных игроков рынка и конкурентов. Постоянное повышение осведомлённости о рынке (агентства, подрядчики/инструменты, клиенты);
- Хорошие коммуникативные навыки, умение аргументировать свою позицию.
Условия:
- Отсутствие бюрократии и гибкий подход в работе помогут оперативно реализовывать идеи;
- Постоянное обучение, что даст возможность развиваться профессионально;
- Гибридный или удалённый формат работы (можем рассмотреть кандидата не из Москвы), с плавающим началом рабочего дня;
- Стабильная белая заработная плата и официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне;
- Подключение программы лояльности Best Benefits со скидками на обучение, рестораны, развлечения, отдых, спорт и другое;
- Просторный офис в семи минутах от метро Белорусская;
- Льготные условия по ДМС.
Резюме направляйте на почту: [email protected]
SMM / Контент-менеджер
Uplify
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, удалённая работа.
Задачи:
- Создание и реализация эффективной SMM-стратегии;
- Глубокое знание нашего продукта, услуг и конкурентной среды на рынке AdTech;
- Ведение бизнес-аккаунтов в социальных сетях, включая LinkedIn, Telegram и Youtube, с целью достижения конкретных бизнес-целей;
- Разработка и реализация контент-стратегии для LinkedIn, ориентированной на развитие отношений с клиентами;
- Создание и управление контент-планом, включающим разнообразные категории контента (текстовые, GIF, shorts, визуальные материалы);
- Создание и размещение контент-единиц (статей, видеоматериалов) в бренд-медиа (блог на сайте, отраслевые информационные платформы и блоги);
- Эффективное использование платных инструментов LinkedIn, включая настройку и управление рекламными кампаниями с оптимальным бюджетом.
Требования:
- Опыт работы в сфере AdTech;
- Опыт работы в SMM от двух лет, наличие в портфолио B2B-проектов, позитивный опыт в Linkedin обязателен;
- Креативность в копирайтинге, грамотное изложение, умение выделить суть и сформулировать уникальные контентные единицы;
- Опыт работы на иностранных рынках и с диджитал-проектами будет преимуществом;
- Знание тенденций и инструментов контент-маркетинга;
- Умение работать с большим объёмом информации и доносить ключевые ценностные предложения в соответствие с ToV и характером бренда;
- Владение фото- и видеоредакторами;
- Высокие коммуникативные навыки и способность работать в команде;
- Знание английского языка на уровне Intermediate и выше.
Условия:
- Работа из любой точки мира: полная удалёнка и гибкий график;
- Свобода в принятии решений и возможность реализовывать смелые идеи;
- Горизонтальная структура команды с нулевой бюрократией и прямой связью с основателями.
- Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, дополнительные выходные в случае важных событий;
- Полная оплата больничных (которые, кстати, мы не требуем);
- Гибкая система бенефитов и плюшек: от спортзала до эргономичного кресла в личный хоумофис. Выбирай, что тебе нужно в пределах выделенного бюджета, а мы компенсируем стоимость.
- Корпоративный английский, оплата профессионального обучения и участия в конференциях;
- Амбициозные проекты и революционные идеи, которые форсируют развитие индустрии, — всё это, чтобы добавить уникальный опыт в своё портфолио;
- Работа с крутыми рекламодателями и инфлюенсерами;
- Возможность развивать инновационный продукт в мировом маркетинге.