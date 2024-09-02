В Telegram перестала работать функция «Люди рядом»

Telegram отключил функцию «Найти людей рядом», которая позволяла пользователям быстро обмениваться контактами и искать людей по геолокации. Об этом сообщает РБК.

Функции «Люди рядом» появилась в мессенджере в июне 2019 года. С её помощью можно было поделиться контактными данными с пользователями и присоединиться к местным групповым чатам. Также она разрешала показывать свой профиль окружающим. С 2020 года её можно было использовать как приложение для дейтинга.

Теперь мессенджер ведет поиск аккаунтов, но не выдаёт результаты поиска. Однако издание «Говорит Москва» отмечает, что в некоторых европейских странах и США такой поиск по-прежнему доступен.

Напомним, основателя Telegram Павла Дурова задержали в Париже. В его деле оказалось шесть обвинений, в том числе отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, перевозке, сбыте или передаче наркотических средств, а также использование криптовалютных инструментов.

Команда Telegram заявила, что мессенджер соблюдает все законы ЕС, а модерация постоянно совершенствуется.