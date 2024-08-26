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26.08.2024 в 06:50

В Telegram прокомментировали задержание основателя

Команда мессенджера заявила, что ему «нечего скрывать»

Telegram соблюдает все законы ЕС, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act), а модерация мессенджера постоянно совершенствуется. Об этом заявила команда мессенджера после сообщения о задержании его основателя Павла Дурова.

В команде подчеркнули, что модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется, почти миллиард человек пользуются мессенджером по всему миру как средством общения и обмена информации.

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или владелец несут ответственность за её злоупотребление», — подчеркнули там.

Там добавили, что команда мессенджера ждёт разрешения ситуации с задержанием Дурова. Напомним, он был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, куда прилетел из Азербайджана. Его заподозрили в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству.

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