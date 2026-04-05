В США набирают популярность бары и рестораны без телефонов

В США растет число баров и ресторанов, где ограничивают или полностью запрещают использование смартфонов. Такой формат становится частью новой потребительской модели, в которой гости стремятся отвлечься от экранов и сосредоточиться на живом общении, пишет издание Аxios.

В заведениях действуют разные подходы: от мягких рекомендаций не пользоваться телефонами до полного запрета с хранением устройств на входе. Ограничения становятся частью концепции и позиционирования, формируя более «осознанный» опыт посещения.

Тренд развивается на фоне более широких изменений в обществе. В ряде стран обсуждаются или уже вводятся ограничения на использование социальных сетей для детей и подростков, а в некоторых штатах США действуют запреты на использование телефонов в школах. Кроме того, все больше мероприятий — от концертов до стендап-шоу — вводят ограничения на съемку и использование смартфонов.

Для ресторанного бизнеса такой формат становится способом выделиться на фоне конкурентов и предложить гостям новый пользовательский опыт. Однако он несет и риски: ограничения могут снижать вовлеченность в соцсетях и отпугивать часть аудитории, привыкшей к постоянному использованию гаджетов.

Тем не менее рост числа phone-free заведений отражает более широкий сдвиг в поведении потребителей — стремление к балансу между цифровой и офлайн-жизнью.