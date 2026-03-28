Индонезия ввела запрет на социальные сети для детей младше 16 лет

Индонезия начала активно внедрять ограничения на использование социальных сетей для несовершеннолетних. С 28 марта дети младше 16 лет больше не смогут свободно пользоваться крупными цифровыми платформами. Таким образом, страна становится первой в Юго-Восточной Азии, которая внедряет такие меры на национальном уровне, пишет Bloomberg.

Согласно новому законодательству, социальные платформы с «высоким риском», такие как Instagram*, Facebook* (запрещенные в России соцсети; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ), YouTube, TikTok и Roblox, теперь обязаны блокировать доступ пользователей младше 16 лет. Они также должны удалять или деактивировать такие аккаунты. Для сервисов с меньшими рисками, например, тех, которые имеют более высокие настройки конфиденциальности по умолчанию или родительский контроль, ограничения менее строгие.

Министерство связи и цифровых технологий Индонезии также подчеркнуло, что все платформы, работающие в стране, должны следовать новым стандартам безопасности для детей. Это включает в себя обязательную самодиагностику по вопросам безопасности до июня 2026 года.

Сторонники новых мер считают, что они помогут родителям контролировать использование интернета детьми и обеспечат их защиту от вредного контента. Однако критики утверждают, что такие ограничения могут лишить детей, особенно из удаленных регионов, возможностей для общения и самовыражения в интернете.

Индонезия ориентировалась на опыт Австралии, где подобные меры были внедрены ранее, и также намерена проводить жесткую политику в отношении платформ, которые не будут соблюдать новые требования. Нарушители могут столкнуться с санкциями и даже ограничением доступа в стране.

Стало известно, что соседняя с Индонезией Малайзия тоже планирует ввести аналогичные ограничения в ближайшие месяцы. О подобных запретах ранее задумались Греция и Испания. В России с аналогичной инициативой выступала ассоциация «АВАНТИ» еще в 2024 году.