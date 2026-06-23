В Совфеде предложили расширить меры поддержки малого и среднего бизнеса

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в правительство предложения по дополнительной поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующее обращение адресовано вице-премьеру — руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко и подготовлено на основе инициатив, поступающих от регионов. Об этом пишет РИА «Новости».

Одним из ключевых предложений стало расширение возможностей применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Сенатор отметил, что действующий лимит численности сотрудников в пять человек ограничивает развитие бизнеса и создает препятствия для масштабирования предприятий.

В связи с этим предлагается увеличить допустимую численность работников для пользователей АУСН с пяти до 15 человек, сохранив ограничения по годовому доходу на уровне 60 млн рублей. Кроме того, Кутепов выступил за продление эксперимента по применению данного специального налогового режима.

Отдельное внимание в обращении уделено патентной системе налогообложения. По мнению сенатора, снижение порога выручки для применения патента приводит к росту налоговой нагрузки и дополнительных расходов бизнеса. В связи с этим регионы предлагают замедлить процесс сокращения допустимого уровня выручки для плательщиков патента.

«Снижение порога выручки с 60 до 20 млн рублей в год, а в последствии до 10 млн рублей для хозяйствующих субъектов — плательщиков патента, которые теряют право на применение патентной системы налогообложения, ведет к увеличению налоговой нагрузки, росту расходов на учет НДС», — подчеркнул Кутепов.

Также Кутепов предложил распространить пониженные тарифы страховых взносов на ряд предприятий легкой промышленности, возобновить предоставление федеральных субсидий на приобретение оборудования и освободить от налогообложения доходы МСП, полученные в виде субсидий и грантов из бюджетов всех уровней.

Ранее Торгово-промышленная палата предложила распространить на предпринимателей, работающих на патентной системе налогообложения, гарантии по фиксации порога выручки в 20 млн рублей. Речь идет о механизме, который ранее был предложен для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения.