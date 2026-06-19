ТПП предложила распространить налоговые гарантии на предпринимателей на патенте

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила распространить на предпринимателей, работающих на патентной системе налогообложения (ПСН), гарантии по фиксации порога выручки в 20 млн рублей. Речь идет о механизме, который ранее был предложен для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН).

Как сообщил ТАСС директор департамента развития предпринимательства ТПП РФ Денис Дыбов, предприниматели на патенте должны получить аналогичные гарантии по сохранению действующих условий применения налогового режима. По его словам, пока обсуждаемая мера касается только УСН.

Представитель ТПП отметил, что предприниматели на ПСН не должны столкнуться с риском утраты права на применение режима или освобождение от НДС из-за изменений налоговых правил. В организации считают необходимым обеспечить равные условия для всех субъектов малого бизнеса независимо от используемой системы налогообложения.

Дыбов также положительно оценил инициативу президента России и Минфина сохранить на три года порог выручки в 20 млн руб. для освобождения компаний на УСН от уплаты НДС. По оценке ТПП, такая мера позволит малому бизнесу экономить около 50 млрд руб. ежегодно и затронет более 360 тыс. субъектов МСП.

В палате считают, что фиксация порога по УСН является промежуточным решением. Бизнес-объединения намерены продолжить обсуждение с регуляторами возможного повышения лимита с учетом экономической ситуации, а также добиваться обеспечения равных и справедливых условий для всех налогоплательщиков, включая предпринимателей на ПСН.

9 июня в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий сохранение действующего порога выручки для малого и среднего бизнеса при уплате налога на добавленную стоимость по упрощенной системе налогообложения.