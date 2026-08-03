Для физлиц и самозанятых предложили новые правила блокировки счетов

Профсоюз «Новый труд» предложил создать отдельную систему оценки рисков для физических лиц и самозанятых по аналогии с действующей банковской системой «Знай своего клиента». Предполагается, что сервис будет размещен на ресурсах Федеральной налоговой службы и позволит гражданам отслеживать свой статус, причины возможного включения в базу риска и ход рассмотрения заявлений на исключение. Об этом сообщают «Ведомости».

Инициатива направлена на повышение прозрачности применения положений 161-ФЗ «О национальной платежной системе». В профсоюзе считают, что владельцы счетов должны иметь доступ к информации о том, какой банк инициировал включение в базу, какие документы необходимо предоставить для исключения, в какие сроки рассматривается обращение и какие нарушения требуется устранить.

Кроме того, авторы предложения считают необходимым исключить из зоны повышенного риска самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые вынуждены работать с контрагентами-монополистами или компаниями, уже находящимися в «красной зоне». При этом присвоение риск-баллов, по их мнению, не должно автоматически ухудшать статус клиента, а банкам следует разработать единые методические рекомендации по оценке рисков в отношении физических лиц и самозанятых.

Поводом для инициативы стали результаты исследования «Банки vs. люди. Как в борьбе с серым капиталом не погубить невиновных?», подготовленного агентством мониторинга СМИ и соцсетей «Прессиндекс» по заказу профсоюза. По данным исследования, за последние два года в социальных сетях было зафиксировано 81,2 тыс. сообщений о блокировке счетов, из которых 53,5 тыс. пришлись на последний год, что на 93% больше предыдущего периода.

За последние шесть месяцев аналитики насчитали 32 тыс. таких сообщений, а наиболее заметные всплески обсуждений пришлись на август и ноябрь 2025 года.

В «Новом труде» отмечают, что в 2025−2026 годах в России существенно усилился антифрод-контур в рамках 161-ФЗ, направленный на борьбу с мошенничеством. В результате банки стали активнее приостанавливать не только потенциально рискованные коммерческие операции, но и обычные переводы между родственниками, собственными счетами и операции через Систему быстрых платежей.

В профсоюзе считают, что государство, Банк России и кредитные организации заинтересованы в создании более оперативного и проверяемого механизма разблокировки счетов, который позволит сохранить эффективность борьбы с серым капиталом без массовых ограничений для добросовестных клиентов.