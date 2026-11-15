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15.11.2026 в 10:23

Россияне теряют интерес к игровым консолям

Спасти рынок может релиз GTA VI

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В России замедлился спрос на игровые консоли. За первые девять месяцев 2026 года в стране продали около 1,05 млн приставок, то есть примерно столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. При этом с 2022 года рынок ежегодно прибавлял около 8%. Одними из причин стагнации стали рост цен, сложности с оплатой игр и подписок, а также опасения пользователей по поводу блокировок аккаунтов, пишут «Известия».

Специалисты прогнозируют, что по итогам 2026 года продажи могут оказаться на 5−10% ниже прошлогодних. Средняя стоимость приставок увеличилась примерно в полтора раза, что сделало их менее доступными для покупателей.

Надежды на спасение рынка возлагают на релиз GTA VI, ожидание которой помогло поддержать продажи в сентябре и октябре. Без этого фактора спрос мог бы снизиться на 5% относительно прошлого года. Релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года.

Дополнительным препятствием для рынка стали ограничения зарубежных платформ. Пользователи сталкиваются со сложностями при создании иностранных аккаунтов, оплате подписок и покупке цифровых игр. Кроме того, покупателей беспокоит риск блокировки учетных записей. На этом фоне часть геймеров предпочитает игровые компьютеры, которые дают больше возможностей для выбора магазинов и программного обеспечения.

При этом интерес к подержанным устройствам, напротив, растет. По данным «Авито», продажи игровых консолей на вторичном рынке увеличились на 23% за год. Такие приставки в среднем обходятся покупателям на 35−40% дешевле новых.

Консоль приставка GTA VI
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