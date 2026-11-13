Burberry вернулась к прибыли благодаря доступным товарам

За первое полугодие финансового года британский люксовый бренд Burberry получил в размере 19 млн фунтов стерлингов против убытка в 48 млн фунтов годом ранее. Сопоставимые продажи выросли на 6%. Об этом сообщает The Guardian.

Наиболее заметный рост продаж зафиксирован в Китае — на 15%, а также в Северной и Южной Америке — на 14%. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке показатель снизился на 1%. Генеральный директор Burberry Джошуа Шульман связал результаты с реализацией стратегии Burberry Forward, направленной на возвращение бренда к его историческим позициям в сегменте люксовой моды.

Одним из ключевых элементов стратегии стала так называемая ценовая пирамида: компания предлагает товары для покупателей с разным уровнем дохода. Например, носки из хлопка и кашемира стоят от 85 фунтов, шарфы — от 195 фунтов, тогда как стоимость отдельных пальто превышает 9 тыс. фунтов. По словам Шульмана, такой подход позволяет привлечь более широкую аудиторию на фоне усталости покупателей от постоянного повышения цен на предметы роскоши.

В Burberry рассчитывают, что возвращение к узнаваемому наследию бренда и более гибкая ценовая политика помогут сохранить положительную динамику. Рост наметился уже в первом кварталн — Burberry завершила его с ростом розничной выручки на 5%. Одним из ключевых факторов успеха стала активность покупателей поколения Z, а также возросший интерес к фирменным тренчам, шарфам и сумкам.