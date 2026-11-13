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13.11.2026 в 13:40

«Черноголовка» планирует выйти на рынок Афганистана

Компания намерена поставлять в страну кондитерские изделия

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Группа компаний «Черноголовка» рассматривает Афганистан как одно из перспективных направлений для расширения экспорта. Выход на рынок страны запланирован на 2027 год. Об этом газете «Ведомости» сообщили в департаменте по коммуникациям и связям с общественностью компании.

Поставлять в Афганистан планируется кондитерские изделия. Сейчас производитель ведет переговоры с потенциальными партнерами.

Окончательные договоренности о сроках и объемах поставок пока не достигнуты, уточнили в «Черноголовке».

Компания продолжает расширять географию экспорта в рамках стратегии продвижения российских брендов за рубежом. Сейчас продукция группы поставляется в 27 стран.

Группа компаний «Черноголовка» выпускает безалкогольные напитки, снеки, кондитерские изделия, готовые завтраки и детское питание. В ее портфель входят более 20 брендов, в том числе «Байкал», «Любятово», Fantola, Bon Giorno и «Савинов».

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