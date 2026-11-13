«Черноголовка» планирует выйти на рынок Афганистана

Группа компаний «Черноголовка» рассматривает Афганистан как одно из перспективных направлений для расширения экспорта. Выход на рынок страны запланирован на 2027 год. Об этом газете «Ведомости» сообщили в департаменте по коммуникациям и связям с общественностью компании.

Поставлять в Афганистан планируется кондитерские изделия. Сейчас производитель ведет переговоры с потенциальными партнерами.

Окончательные договоренности о сроках и объемах поставок пока не достигнуты, уточнили в «Черноголовке».

Компания продолжает расширять географию экспорта в рамках стратегии продвижения российских брендов за рубежом. Сейчас продукция группы поставляется в 27 стран.

Группа компаний «Черноголовка» выпускает безалкогольные напитки, снеки, кондитерские изделия, готовые завтраки и детское питание. В ее портфель входят более 20 брендов, в том числе «Байкал», «Любятово», Fantola, Bon Giorno и «Савинов».