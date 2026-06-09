Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Агентство Blackline PR&Digital
Кадровый центр PRESIDENT

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.06.2026 в 18:05

Минцифры и Роскомнадзор попросили разблокировать Roblox

Площадка предоставила гарантии соблюдения законодательства РФ

Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в правоохранительные органы с просьбой разблокировать онлайн-платформу для игр и контента Roblox на территории России. Минцифры получило от компании гарантии соблюдения законодательства РФ. Об этом ведомство сообщило в своем канале в мессенджере «Макс».

В начале июня российские власти согласовали с Roblox условия для защиты прав и интересов российских пользователей. Компания признала, что существующие технологии защиты детей от опасной информации были неэффективны. На практике это приводило к распространению на площадке пропаганды суицидального поведения, потребления наркотиков и материалов, направленных на вовлечение детей в противоправные действия.

Российская сторона получила от Roblox гарантии реализации на платформе мер для дополнительной защиты детей от опасной информации и нежелательного поведения других пользователей.

В июне Roblox запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам (Roblox Kids и Roblox Select). Компания также будет бороться с появлением и распространением на площадке контента, причиняющего вред здоровью и развитию детей.

Напомним, в России заблокировали Roblox в декабре 2025 года, т. к. площадка отказалась выполнять требования Роскомнадзора. В том же месяце руководство Roblox обратилось в Роскомнадзор и выразило готовность к поэтапному приведению своей деятельности в соответствие с российским законодательством.

Роскомнадзор минцифры Roblox
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.