Минцифры и Роскомнадзор попросили разблокировать Roblox

Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в правоохранительные органы с просьбой разблокировать онлайн-платформу для игр и контента Roblox на территории России. Минцифры получило от компании гарантии соблюдения законодательства РФ. Об этом ведомство сообщило в своем канале в мессенджере «Макс».

В начале июня российские власти согласовали с Roblox условия для защиты прав и интересов российских пользователей. Компания признала, что существующие технологии защиты детей от опасной информации были неэффективны. На практике это приводило к распространению на площадке пропаганды суицидального поведения, потребления наркотиков и материалов, направленных на вовлечение детей в противоправные действия.

Российская сторона получила от Roblox гарантии реализации на платформе мер для дополнительной защиты детей от опасной информации и нежелательного поведения других пользователей.

В июне Roblox запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам (Roblox Kids и Roblox Select). Компания также будет бороться с появлением и распространением на площадке контента, причиняющего вред здоровью и развитию детей.

Напомним, в России заблокировали Roblox в декабре 2025 года, т. к. площадка отказалась выполнять требования Роскомнадзора. В том же месяце руководство Roblox обратилось в Роскомнадзор и выразило готовность к поэтапному приведению своей деятельности в соответствие с российским законодательством.