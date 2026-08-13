«Эффект Колобка»: россияне стали искать костюмы Человека-паука в четыре раза чаще

Россияне стали в 4,3 раза чаще искать костюмы Человека-паука. Такой рост интереса зафиксировали специалисты коммуникационного агентства PunchR сразу в нескольких источниках — «Яндекс Вордстат», Google Trends, а также в поиске на маркетплейсах Wildberries и Ozon. Результаты есть в распоряжении Sostav.

До начала обсуждения переноса показов фильма «Человек-паук: Новый день» в России интерес к костюмам супергероя оставался «относительно стабильным». 12 июля запрос «костюм человека паука» фиксировался в «Яндексе» 1 416 раз в сутки.

14 июля показатель вырос до 2 045 запросов. Первый заметный скачок совпал с публикациями о переносе показов нового «Человека-паука» ради российского фильма «Последний богатырь. Колобок».

В конце июля интерес снова начал расти. 29 июля в «Яндексе» зафиксировали 2 529 запросов, 30 июля — 3 333. К 3 августа показатель достиг 4 616.

После премьеры «Колобка» динамика сохранилась. 6 августа пользователи сделали 4 954 запроса, 7 августа — 5 007, а 8 августа — 5 008. Пик пришелся на 9 августа: 6 121 запрос. По сравнению с 12 июля поисковый интерес увеличился в 4,3 раза, или на 332%.

Похожая динамика отмечена авторами отчета и в Google Trends. 28 июля индекс популярности запроса составлял 45 пунктов, 31 июля — 70, 6 августа — 80, а 8 августа — 95. Максимального значения в 100 пунктов показатель также достиг 9 августа.

Рост спроса заметен и на маркетплейсах. По данным MPSTATS, частотность запроса «костюм человека паука» на Wildberries выросла с 29 143 на 6 августа до 41 951 за период 10−16 августа. Это на 44% больше.

На Ozon показатель увеличился с 8 372 до 13 286 запросов, или на 59%. При этом методика расчета площадок различается: Wildberries учитывает запросы за последние 30 дней, а Ozon — за семь дней.