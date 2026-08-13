«Эффект Колобка»: россияне стали искать костюмы Человека-паука в четыре раза чаще

Россияне стали в 4,3 раза чаще искать костюмы Человека-паука. Такой рост интереса зафиксировали специалисты коммуникационного агентства PunchR сразу в нескольких источниках — «Яндекс Вордстат», Google Trends, а также в поиске на маркетплейсах Wildberries и Ozon. Результаты есть в распоряжении Sostav.
До начала обсуждения переноса показов фильма «Человек-паук: Новый день» в России интерес к костюмам супергероя оставался «относительно стабильным». 12 июля запрос «костюм человека паука» фиксировался в «Яндексе» 1 416 раз в сутки.
14 июля показатель вырос до 2 045 запросов. Первый заметный скачок совпал с публикациями о переносе показов нового «Человека-паука» ради российского фильма «Последний богатырь. Колобок».
В конце июля интерес снова начал расти. 29 июля в «Яндексе» зафиксировали 2 529 запросов, 30 июля — 3 333. К 3 августа показатель достиг 4 616.
После премьеры «Колобка» динамика сохранилась. 6 августа пользователи сделали 4 954 запроса, 7 августа — 5 007, а 8 августа — 5 008. Пик пришелся на 9 августа: 6 121 запрос. По сравнению с 12 июля поисковый интерес увеличился в 4,3 раза, или на 332%.
Похожая динамика отмечена авторами отчета и в Google Trends. 28 июля индекс популярности запроса составлял 45 пунктов, 31 июля — 70, 6 августа — 80, а 8 августа — 95. Максимального значения в 100 пунктов показатель также достиг 9 августа.
Рост спроса заметен и на маркетплейсах. По данным MPSTATS, частотность запроса «костюм человека паука» на Wildberries выросла с 29 143 на 6 августа до 41 951 за период 10−16 августа. Это на 44% больше.
На Ozon показатель увеличился с 8 372 до 13 286 запросов, или на 59%. При этом методика расчета площадок различается: Wildberries учитывает запросы за последние 30 дней, а Ozon — за семь дней.
Анастасия Панчук, соосновательница коммуникационного агентства PunchR:
Конфликт вокруг одного продукта дополнительно привлек внимание к другому. Показательно, что новые этапы обсуждения сопровождались дальнейшим ростом поискового интереса к персонажу, которого фактически противопоставили российской картине.
При этом зрителю изначально не обязательно было выбирать между двумя фильмами. У семейного «Колобка» и «Человека-паука» разные ядра целевой аудитории, и вполне возможно, что при одновременном прокате оба фильма нашли бы своего зрителя. Вместо естественной конкуренции возникло искусственное противостояние.
В результате люди начали оценивать уже не столько сам фильм, сколько решения, принятые вокруг него. Это один из главных репутационных рисков: отношение к продукту может сформироваться раньше, чем аудитория успеет оценить его качество. А попытка убрать конкурента из поля внимания иногда приводит к обратному эффекту — делает его еще заметнее.