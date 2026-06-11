В России разработали ГОСТ для игрушек с технологиями ИИ

Росстандарт утвердил ГОСТ для игрушек, в которых используются технологии искусственного интеллекта. Документ устанавливает единый подход к обеспечению безопасности и ответственному применению ИИ в детских товарах. Стандарт вступит в силу 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

ГОСТ распространяется на игрушки с применением ИИ, предназначенные для детей в возрасте от одного года до 14 лет. В их числе — интерактивные куклы и фигурки с распознаванием речи, роботизированные игрушки, умные устройства, игровые консоли и аксессуары с элементами ИИ.

Действие стандарта не распространяется на софт и цифровые сервисы общего назначения, специализированные устройства для медицинской или терапевтической помощи детям, а также на товары, которые не являются игрушками по своему функциональному назначению.

ГОСТ устанавливает систему требований для игрушек по нескольким направлениям:

традиционная безопасность, включая физическую, механическую и пожарную безопасность;

цифровая и информационная безопасность, предусматривающая защиту данных и контроль подключения к внешним сервисам;

психоэмоциональная безопасность, которая исключает сценарии, способные вызывать у ребенка страх, тревогу, агрессию или чрезмерную привязанность.

Особое внимание разработчики ГОСТа уделили вопросам защиты персональных данных. Стандарт предусматривает минимизацию объема собираемых сведений, получение согласия родителей, ограничение передачи информации третьим лицам, обеспечение безопасности хранения и передачи сведений, а также специальные требования к использованию биометрических данных.