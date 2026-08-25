В рекомендациях OpenAI нашли недостоверную информацию о каждой девятой компании

В рекомендациях OpenAI обнаружили недостоверную информацию о каждой девятой компании. Исследование Empirank показало, что в 20 из 182 компаний, попавших в выборку, нашлось как минимум одно утверждение, не соответствующее проверенным данным.

В 20 компаниях, или 11% выборки, исследователи обнаружили как минимум одно утверждение, противоречившее проверенным данным. В пяти случаях была выявлена хотя бы одна ошибка, которую Empirank классифицировала как имеющую высокую степень серьезности.

На уровне отдельных утверждений результат оказался значительно ниже: неверными признали 24 из 1 257 утверждений, что составляет 1,9%. Еще 479 утверждений, или 38,1%, исследователи не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Не все категории претензий вели себя одинаково. Наиболее надежными оказались претензии, касающиеся идентификации личности: 99,5% из 182 проверенных претензий были подтверждены как верные. Претензии, касающиеся сведений о компаниях, оказались на противоположном конце списка, получив подтверждение лишь в 19,2% из 26 претензий. В этом случае данные объясняются отсутствием доказательств, а не опровержением.

Ранее сообщалось, что уже 26% ответов ChatGPT содержат рекламу. Рекламные объявления также появляются почти в 30% подходящих запросов в Google AI Mode.