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18.08.2026 в 09:50

26% ответов ChatGPT содержат рекламу

Рекламные объявления также появляются почти в 30% подходящих запросов в Google AI Mode

Реклама уже появляется более чем в четверти ответов ChatGPT. По данным Similarweb, в июне 2026 года объявления присутствовали в 26% чатов ChatGPT у пользователей устройств в США против 14% в мае. В новом исследовании 26% упоминается как глобальный показатель.

Реклама чаще появляется не в самом начале диалога. 66,3% рекламных объявлений в ChatGPT показываются после второго запроса пользователя или позже. Средняя кликабельность таких объявлений в июне составила 0,50%.

В Google AI Mode реклама появляется почти в 30% запросов, для которых доступен рекламный показ. Кроме того, более 40% поисковых запросов Google уже запускают AI Overviews — автоматически сформированные ИИ-сводки.

Adthena оценила частоту показа рекламы ChatGPT в США в 24,7% за неделю 13−20 июля. Незначительные различия связаны с географией, составом исследовательских панелей, знаменателями и методиками измерения, поэтому напрямую сопоставлять эти показатели нельзя.

Ранее сообщалось, что 39% потребителей совершают покупки напрямую по рекомендациям искусственного интеллекта. Нейросети все чаще становятся для пользователей полноценной альтернативой поисковикам и соцсетям.

Юлия Топольская
ChatGPT
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